Zile de foc pe Aeroportul Iași: ieri se căutau 1.000 locuri de cazare. Aerogara va fi mai aglomerată decât de obicei: vârful pelerinajului hasidic dinspre Ucraina

Mii de participanți la pelerinajul religios din orașul Uman, Ucraina, se întorc să ia avionul de la Iași. Prefectul a făcut apel la instituțiile ieșene pentru alocarea a o mie de locuri de cazare.

Dintre cele 23 de zboruri prevăzute pentru perioada acestui weekend (25-29 septembrie), joi au plecat 7 avioane spre Tel Aviv, încă 4 vineri, iar duminică vor decola 8 și luni ultimele 4. Dacă joi a fost o zi plină, cu 31 de perechi de zboruri (decolări și sosiri), urmează o duminică aglomerată pe aeroport, cu 29 de plecări și 28 de sosiri. În această perioadă a anului, de obicei sunt 21 de perechi de zboruri în ultima zi a săptămânii. Luni vor fi 31 de decolări.

Creșterea numărului de zboruri și pasageri este efectul pelerinajului pe care evreii hasidici îl fac cu prilejul Anului Nou Evreiesc în orașul Uman din Ucraina. Câteva mii de persoane au trecut prin Aeroportul Iași în drum spre Ucraina, iar la întoarcere se vor îmbarca în avioane tot pe aerogara ieșeană. Dar, dacă la sosirea pelerinilor nu au fost probleme deosebite, directorul general al Aeroportului, Romeo Vatră, a reluat apelul adresat pasagerilor pentru aceste zile: „Reiterăm ca, în această perioadă, pasagerii să vină ceva mai devreme decât în mod uzual, deoarece pot apărea aglomerări, care să conducă la întârzierea procesării documentelor de călătorie”.

Sute de oameni în așteptare la T3

Pe de altă parte, dat fiind numărul mare de pelerini care se alătură pasagerilor procesați în mod obișnuit în T3, terminalul pentru plecări în afara Spațiului Schengen, prefectul Constantin Dolachi a făcut un apel către șefii instituțiilor descentralizate reuniți vineri dimineață în Colegiul prefectural să identifice și să ofere cazare pentru aproximativ o mie de persoane. Sâmbătă nu este nicio cursă spre Tel Aviv, dar era de așteptat ca pelerinii hasidici să continue să sosească la Aeroportul Iași. În scurt timp situația s-a rezolvat, în Iași rămânând doar circa 150 de pelerini, care au fost cazați la o pensiune.

În perioada Anului Nou Evreiesc, adepții mișcării hasidice merg la Uman ca să se roage la mormântul fondatorului, rabinul Nachman (1772-1810). Faptul că, la fel ca întreaga Ucraină, orașul Uman (cca 400 km de Iași) a suferit bombardamente soldate cu mai multe victime și distrugeri nu constituie un obstacol pentru pelerini. În fiecare an, aceștia parcurg mii de kilometri cu avionul, apoi cu autocarul până la Uman. Anul trecut, aerogara ieșeană era în plină reamenajare după finalizarea T4 și configurarea traseelor de pasageri pe destinațiile Schengen/ non-Schengen, iar fluxul de pelerini a trecut prin Aeroportul Bacău.

