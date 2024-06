Zile de naștere, în studenție – Momentele de neuitat ale anilor de facultate

Iar între acestea zilele de naștere ocupă un loc aparte în inimile tinerilor. În această perioadă plină de schimbări, prietenii devin familie, iar sărbătorirea unei zile de naștere este mai mult decât o simplă aniversare – este o celebrare a prieteniei, a tinereții și a aventurii.

Petreceri spontane și bucurii simple

Unul dintre cele mai frumoase aspecte ale zilelor de naștere în studenție este spontaneitatea. Adesea, acestea sunt organizate fără multă planificare, dar cu mult entuziasm. De la petreceri surpriză în camerele de cămin, până la ieșiri neprevăzute în oraș, fiecare aniversare este unică.

Andreea, studentă la Facultatea de Litere, povestește: „În primul an de facultate, colegii mei mi-au organizat o petrecere surpriză în camera de cămin. Am intrat și am găsit camera decorată cu baloane și lumânări. A fost cea mai frumoasă aniversare pe care am avut-o vreodată.”

Tradiții studențești și cadouri simbolice

Printre studenți, au apărut diverse tradiții de-a lungul timpului. Una dintre acestea este „sacoșa de băuturi ”, un cadou simbolic care constă în efortul acumulat al mai multor persoane pentru a-l aranja pe sărbătorit cu alcoolul necesar pentru ziua lui, dar care să-i ajungă și după.

„În anul doi, colegii mi-au adus un astfel de cadou: vin, bere, țuică și o sticla de jack. A foarte foaarte util!”, spune Tudor, student la Politehnică.

Împărțirea bucuriei cu cei dragi

Pentru studenții care locuiesc departe de casă, zilele de naștere pot aduce și un strop de nostalgie. Însă, prin intermediul tehnologiei, mulți reușesc să împartă aceste momente cu familia și prietenii de acasă, prin apeluri video și mesaje de felicitare.

George, student la Litere, își amintește: „Anul ăsta, am făcut un apel video cu familia mea din Huși. Au cântat „La mulți ani” și am suflat în lumânările de pe un tort ornamentat frumos de mâna mameii. A fost fain…”

Concluzie

Zilele de naștere în studenție sunt mai mult decât simple aniversări – sunt momente de conexiune, de bucurie și de celebrare a prieteniei. Fiecare astfel de zi este un prilej de a crea amintiri prețioase care vor rămâne în inimile tinerilor mult timp după ce anii de facultate vor fi trecut. În final, aceste sărbători sunt o dovadă că, indiferent de dificultățile vieții de student, momentele frumoase și prietenii adevărați sunt cele care dau sens acestei perioade extraordinare.

Toate articolele din noua secţiune ZdI “Ziarul Studenţesc”, AICI

Despre noul proiect ZdI “Ziarul Studenţesc” citeşte AICI

Publicitate și alte recomandări video