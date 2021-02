Ashleigh Barty a fost eliminată în sferturi de Karolina Muchova, iar Nadal a pierdut în faţa lui Tsitsipas, după ce a condus cu 2-0 la seturi în sferturi, la Australian Open

Două seisme au zguduit ziua de ieri a turneului de Grand Slam de la Melbourne. Cu o zi înainte de revenirea spectatorilor în tribune, favorita publicului australian, Ashleigh Barty (lider mondial) a fost învinsă, scor 6-1, 3-6, 2-6 de jucătoarea cehă Karolina Muchova (27 WTA, 27 de ani) care va juca pentru prima oară într-o semifinală de Grand Slam. Australianca a avut un start excelent, câştigând clar primul set cu 6-1 şi debutând cu break în setul secund. De atunci, ceva s-a rupt în jocul lui Ash, care a pierdut celelalte două seturi. Ştiind că nu are ce pierde, Karolina a riscat venind des la fileu şi atacând-o pe Barty din toate poziţiile. Deşi a avut mai puţine lovituri direct câştigătoare decât Barty, strategia cehoaicei a dat roade, obligând-o pe Ashleigh să greşească des. În penultimul act, Muchova va evolua contra americancei Jennifer Brady (24 WTA), care a trecut de compatrioata sa Jessica Pegula, scor 4-6, 6-2, 6-1.Pentru Jennifer Brady (25 ani), aceasta este a doua semifinală de Grand Slam, după cea disputată la US Open 2020.

Cealaltă confruntare din penultimul act al Openului Australiei 2021 le va opune pe japoneza Naomi Osaka şi pe americanca Serena Williams, care şi-au asigurat calificarea în această fază a competiţiei încă de marţi.

În turneul masculin, primul sfert de ieri a adus rezultatul scontat. Într-o „afacere rusească”, Daniil Medvedev (4 ATP), l-a învins cu 7-5, 6-3, 6-2 pe bunul său prieten, Andrei Rublev şi a ajuns pentru a treia oară într-o semifinală majoră. În schimb, în celălalt meci a explodat bomba: Rafael Nadal(2 ATP) l-a condus la seturi cu 2-0 pe grecul Stefanos Tsitsipas (6), dar a pierdut în final, cu 6-3,6-2, 6-7, 4-6, 5-7 dupăun meci de patru ore şi cinci minute. Tsitsipas a mai jucat o semifinală la Melbourne, în 2019.

Rafa Nadal, care a ratat în tiebreak câteva mingi uşoare, este eliminat pentru al doilea an consecutiv în sferturi la Australian Open. Tsitsipas a încheiat cu 17 aşi, faţă de 15 ai spaniolului, care a avut şi două duble greşeli. Grecul a fost mai eficient cu ambele servicii, care a totalizat mai puţine lovituri direct câştigătoare decât Nadal, 49-58, care a făcut mai multe erori neprovocate, 58-49. Tsitsipas este doar al treilea jucător care a recuperat un handicap de două seturi contra lui Nadal, după Roger Federer în finala de la Miami (2005) şi Fabio Fognini în turul al treilea de la US Open în 2015. Refăcut în linii mari după ce a avut probleme la spate la începutul competiţiei, Nadal a recunoscut că este „cu siguranţă dezamăgit”. El a adăugat: „Este unul din turneele mele preferate şi ratez o şansă de a juca din nou aici o semifinală. Am făcut însă tot posibilul. Am încercat să rămân pozitiv pe toată durata meciului. Uneori asta e suficient, dar nu şi astăzi. Trebuie să accept şi nu e nicio dramă, trebuie să merg mai departe”,a spus Rafa, dezamăgit. Cealaltă semifinală îi va opune pe sârbul Novak Djokovic, liderul mondial şi campionul en titre, şi pe rusul Aslan Karaţev (114 ATP).

Aproape de o mare victorie

* Irina Begu a fost învinsă de canadianca de origine română Bianca Andreescu, în trei seturi, cu 3-6, 6-4, 6-7, ieri, la Melbourne, în sferturile de finală ale turneului Phillip Island Trophy (WTA 250). Andreescu (20 ani, 9 WTA), a doua favorită a competiţiei, s-a impus după două ore şi 31 de minute. Irina a început destul de bine şi a condus cu 2-0 şi 3-2, dar Andreescu a avut o revenire formidabilă şi a legat patru game-uri la rând, câştigând primul set cu 6-3. Irina a controlat categoric actul al doilea, în care a avut 4-0 şi 5-1, impunându-se cu 6-4, după o nouă revenire a adversarei (de la 5-1 la 5-4).

În setul decisiv, Begu a condus cu 2-0, apoi Andreescu a avut 5-3, dar în cele din urmă s-a restabilit echilibrul şi setul a ajuns în tiebreak. Românca a condus cu 1-0 şi 2-1, apoi reprezentanta Canadei a avut 4-2, Begu a egalat (4-4), dar Andreescu a reuşit să se impună cu 7-5, la prima minge de meci.

Begu a încheiat cu doi aşi şi trei duble greşeli, iar Andreescu a avut doi aşi şi şase duble greşeli. Andreescu a fost mai eficientă la primul serviciu, iar Begu la al doilea. Begu a încheiat cu 22 de winners şi 40 de erori neforţate, în timp ce Andreescu a totalizat 21 de winners şi 44 de erori neprovocate. În penultimul act, Andreescu o va înfrunta pe cehoaica Marie Bouzkova, care a învins-o cu 6-3, 4-6, 6-2 pe elveţianca Jill Teichmann. Celelalte două sferturi: Danielle Collins (SUA) – Rebecca Peterson (Suedia) 6-1, 6-2; Daria Kasatkina (Rusia) –Petra Martic (Croaţia) 6-0, 6-4