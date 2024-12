ZIUA CEA MARE! Sania Moșului, plină ochi, pornește azi de la Iași spre Șipote. Campania de Crăciun a ZDI, la final

Micuții vor primi ghetuțe, geci călduroase, pantaloni și bluzițe, iar sacul Moșului mai aduce și jucării, rechizite și dulciuri care vor lumina chipurile tuturor. Cele trei familii implicate în Campania de Crăciun vor putea răsufla ușurate, măcar acum, în pragul sărbătorilor, pentru că vor primi exact lucrurile de care aveau cea mai mare nevoie.

Campania de Crăciun nu ar fi fost posibilă fără sprijinul dumneavoastră! Generozitatea cititorilor noștri ne arată, an de an, că luna decembrie este cu adevărat dedicată faptelor bune. Donațiile și încrederea acordate ne-au permis să ajungem la a XX-a ediție, o tradiție dragă nouă, păstrată cu ajutorul prietenilor și donatorilor care ne sunt alături de două decenii.

Astăzi, 19 decembrie, vom duce magia sărbătorilor direct la Șipote. Se anunță zâmbete, îmbrățișări și, poate, câteva lacrimi de fericire.

Darurile pentru copiii din Hălceni, Iazu Nou și Mitoc

În luna noiembrie, spiridușii de la „Ziarul de Iași” au pornit într-o misiune specială, vizitând satele Hălceni, Iazu Nou și Mitoc. Acolo, am stat de vorbă cu prichindeii și le-am ascultat dorințele, care au devenit imediat priorități pentru echipa noastră. Cu listele în mână, zi de zi, am lucrat pentru a transforma aceste dorințe în realitate, bifându-le, pe rând, pe toate. În plus, am avut la dispoziție lista cu măsurătorile fiecărui copil, de la mărimea piciorului, la cea pentru articolele de îmbrăcăminte, iar astfel am putut cumpăra ghetuțe și hăinuțe pentru toți cei 167 de copii.

Pentru copiii de grădiniță, darurile au fost gândite cu multă grijă. Fiecare șipoțel va primi o geacă groasă de iarnă, ghete impermeabile, pantaloni, tricouri cu mânecă lungă și scurtă, hanorace sau pulovere, dar și accesorii de sezon, precum mănuși, căciulă și fular. În plus, fiecare micuț se va bucura de un rucsac, produse de igienă personală (săpun, pastă și periuță de dinți, șampon și gel de duș), o cutie cu bomboane oferită de USLIP Iași, o pungă mare cu dulciuri și jucării, de la plușuri la păpuși, puzzle sau camioane. Editura Gama a contribuit cu cărți Montessori, iar Moo Gelato a adus un strop de savoare cu brioșe delicioase.

Pentru elevi, surprizele sunt la fel de speciale. Fiecare elev a primit o geacă groasă de iarnă și ghete îmblănite, esențiale pentru a face față frigului, dar și articole de îmbrăcăminte, precum tricouri cu mânecă lungă și scurtă, pantaloni, hanorace sau pulovere, împreună cu mănuși, căciulă și fular. Vor primi și câte un rucsac și un penar complet echipat, inclusiv cu stilou, dar și câte patru caiete. De asemenea, am adăugat produse de igienă personală – săpun, pastă de dinți, periuță, șampon și gel de duș. În plus, elevii vor primi o pungă mare cu dulciuri, o cutie cu bomboane de la USLIP Iași și mici surprize pentru Crăciun, precum jucării de decor tematic, dar și o brioșă delicioasă de la Moo Gelato. Iar pentru a le încuraja pasiunea pentru lectură, fiecare școlar a primit cărți de la Editura Gama și de la Editura Polirom Junior.

Dotări esențiale pentru școli și grădinițe

În cadrul campaniei de Crăciun, am adus un aport semnificativ și unităților de învățământ din comuna Șipote, oferindu-le materialele esențiale pentru a sprijini atât activitățile educaționale, cât și pe cele recreative. Astfel, fiecare școală și grădiniță din localitate a primit echipamente menite să îmbunătățească condițiile de învățământ și să ofere copiilor un mediu mai plăcut pentru învățat și joacă.

Au fost achiziționate două televizoare de 102 cm, împreună cu suporturi TV mobile, pentru ca lecțiile să poată fi susținute într-un mod mai interactiv. În plus, unitățile de învățământ vor primi trei imprimante multifuncționale Epson cu cerneală, completate cu consumabile pentru a asigura o utilizare îndelungată. Pentru activitățile recreative, am oferit două boxe karaoke și două seturi de microfoane.

Școlile și grădinițele din comună vor mai primi trei aspiratoare cu saci de rezervă, două scaune de birou și două routere. De asemenea, vor fi livrate 12 dulapuri tip raft, pentru a asigura un spațiu organizat pentru materialele educaționale. În plus, au fost donate rechizite școlare esențiale, precum 110 topuri de hârtie, 30 bibliorafturi, markere pentru tablă, 15 capsatoare, 30 foarfece și 1.500 de folii de protecție, precum și o cantitate semnificativă de caiete de tip I și II, dictando și matematică.

În ceea ce privește activitățile sportive, școlile vor fi echipate cu mingi de fotbal, porți de fotbal, separatoare de teren, seturi de badminton, mingi de baschet, plase pentru coșurile de baschet și mingi de spumă.

În plus, grădinițele vor primi jocuri educative pentru dezvoltarea abilităților cognitive ale micuților, precum jocuri pentru învățarea alfabetului, scrisului, numerelor, formelor și culorilor, dar și jocuri de cuvinte încrucișate. Cadourile pentru grădinițe nu se opresc aici, întrucât fiecare va primi seturi de păpuși, căsuțe de păpuși, bucătării de jucărie, seturi de doctor, bebeluși de jucărie, mașinuțe, aeroplane și camioane.

Sprijin pentru familiile din comuna Șipote

Pentru cele trei familii implicate în cea dea XX-a ediție a Campaniei de Crăciun – Hîrtopanu, Budeanu și Crîșmăreanu – oferim un ajutor care răspunde nevoilor lor exprimate în urma vizitei noastre din luna noiembrie. Pe lângă produsele achiziționate conform cerințelor acestora, familiile vor beneficia și de donațiile primite de la ieșeni la sediul redacției „Ziarul de Iași”. Fiecare familie va primi aceleași produse, sperând că astfel le vom asigura niște sărbători de iarnă mai liniștite.

Fiecare familie va primi o combină frigorifică, un aragaz cu butelie, o mașină de spălat semiautomată, un aspirator și trei metri cubi de lemne pentru foc. De asemenea, le vom duce o masă cu patru scaune și un dulap pentru haine. Fiecare familie va beneficia și de produse de igienă personală, precum gel de duș, șampon, periuțe și pastă de dinți, dar și de un uscător de păr.

În plus, le vom dărui o pilota 200×200 cm, două perne, patru prosoape (două mari și două mici), o lenjerie de pat și o pătură. În cazul produselor pentru bucătărie, nu vor lipsi seturile de tacâmuri, un tocător, un bol din plastic, o strecurătoare, seturi de cuțite, o tigaie, o oală cu capac, un grătar, vase pentru cuptor și un set de farfurii și pahare.

Fiind în prag de sărbători, fiecare familie va primi și un pachet cu alimente, care include carne, preparate din carne și brânzeturi.

Pe lângă toate acestea, vor beneficia și de produse de curățenie, precum detergenți pentru rufe, soluție pentru spălat vase, bureți pentru vase, hârtie igienică, soluție pentru geamuri și pardoseli, mop, mătura cu făraș și lighean.

Mulțumim din suflet tuturor donatorilor care au făcut posibilă îndeplinirea tuturor dorințelor beneficiarilor acestei campanii! Datorită generozității și implicării voastre, copiii și cele trei familii din comuna Șipote vor avea parte de sărbători mai calde și mai luminoase!

Lista onorabilă a donatorilor

Companie ieșeană – 1.000 lei

Anonim – 150 lei și două sacoșe cu îmbrăcăminte și încălțăminte pentru băiat de 12 ani

Ion Pascal – 200 lei

Dan Oprea – 250 lei

Elena Popa – 200 lei

Matias Știrbăț (4 ani) – alocația (300 lei)

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 – 43 de pachete pentru copiii de grădiniță (cărți, haine, jucării și dulciuri)

Prime Kapital – 10.000 lei

Asociația Dentară Română pentru Educație – 1.000 lei

Camelia Gavrilă – 800 lei

Stef – 30 de topuri de hârtie A4 și 167 de caiete de matematică (48 de file)

Nicolaie Ivanciu – 500 lei

H.D. – 600 lei

Anonim – 500 lei

V.A.L. – 400 lei

Monica Ungureanu – 300 lei și cadou pentru doamna Budeanu

Familia M. Macarie – 200 lei, îmbrăcăminte, o pilotă, o pătură și cărți

Elena Constantin – 200 lei și haine

Anonim – 170 lei și 20 de topuri de hârtie A4

Liviu Călcâi – haine bărbătești, cărți pentru biblioteca școlii și o cutie cu dulciuri

Anonim – haine fete și trotinete

Liceul „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – culegeri și auxiliare pentru biblioteca școlii

Anișoara Păuleț (Hodora) – dulciuri

Monica Neamțu – 100 lei

Dragoș Petru Puiu – 500 lei

Anonim – 2.000 lei

Dorina Foșalău – 55 lei

Adrian Grigoraș – 150 lei

Anonim – 500 lei

Anonim – 200 lei

Anonim – 500 lei

Ana Budu – 50 lei

Violeta Simioniuc – 300 lei

Compania Leier (Brikston) – 20.000 lei

Compania Fides Express – 2.000 lei și 3 pachete de alimente pentru familii

Conest Dacia Residence – 2.000 lei

Cristian Cojocaru – 1.000 lei

Pensionar – 1.000 lei

Cristian Stoica – 600 lei

Anonim – 500 lei și o căciulă

Anonim – 300 lei

Gheorghe și Elena Roman – 300 lei

Familia Prodan – haine, rechizite, ghiozdan, produse de igienă pentru familia Hîrtopanu

Editura Polirom – 210 cărți

Silviu Macovei – 500 lei

Ivona și Ovidiu Mitu – 500 lei

Moo Gelato – 167 surprize dulci

Union Cars – 2.500 lei

Daniela Andronache Pătrașcu – 200 lei

Anonim – 45 lei

Elisabeta Tănăsoiu – 100 lei pentru familia Hîrtopanu

Anonim – 500 lei

Anghel Alexandru – 1.000 lei

Maricel Popa – 1.000 lei

Fundația Insight – 6.000 lei

Notar Răzvan Antohie – 5.000 lei

Fundația Ecologică Green – 1.500 lei

Editura Gama – 400 cărți

Anonim – 1.200 lei

Anonim – 1.000 lei și haine damă

Anonim – 750 lei

Proexin – 600 lei

Carmen Rodica Istrate – 250 lei

Elena Cenușă – 300 lei

Sergiu Cristian Capatana – 100 lei

George-Aurelian Bilavschi – 300 lei

Mihai Anghel – 500 lei

Anonim – 1.000 lei

Clima Therm Center Iași – 8.000 lei

Moldova Center – 5.000 lei

Anonim – 3.000 lei

Anonim – 700 lei

M.D. – 1.100 lei

Vlad Ciobanu – 500 lei

Compania IPPU Packaging – 2.000 lei

Iovu H Dragoș – Birou Executor Judecătoresc – 1.000 lei

Aurelian-Antonius Mănuță – 500 lei

Marioara Varlam – 50 lei

Elena Bucos – 50 lei

Nicolai Nistor – 50 lei

Companie ieșeană – 3.500 lei

Florin Roșu – 600 lei

Iulian Mocanu – 250 lei

Bogdan Cojocaru – 1.000 lei

Anonim – 1.000 lei

Cristina Petrache – 3 saci cu haine

Anonim – îmbrăcăminte femei și bărbați

Companie ieșeană – 2.000 lei

USLIP Iași – 167 cutii de bomboane

Marian Șerbescu – 500 lei

Andrei Chira – 300 lei

dr. I.D. – 200 lei

R.G.R. – 500 lei

Anonim – 2.463,5 lei

Anonim – 700 lei

Anonim – 500 lei

Mihaela Ivancea – 500 lei

Elena Cenușă – 500 lei

Compania PHINIA – 7.455 lei

Biroul Individual Notarial Solcanu Ioana-Mădălina – 2.500 lei

Anonim – 200 lei

Companie ieșeană – 10.000 lei

Daniel Bolohan – 600 lei

M.B. – 1.500 lei

Scan Expert – 5.000 lei

ARBOmedia – 10.000 lei

