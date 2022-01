Ziua cu cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată la noi în ţară: -38,5 C

În articol puteţi citi cum au variat temperaturile la Bod în acele zile din timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi care erau recordurile la acea dată. Tot în articol puteţi citi despre frigul şi despre lipsurile din ”iarna lui 42”.

Iarna cumplită a lui 1942

Cum a fost vremea la Bod pe 24 şi 25 ianuarie 1942 (conform datelor ANM trimise către HotNews.ro)

24 ianuarie 1942

Minima: -33,2 C Maximă: -16,8 C

Temperaturile înregistrate de-a lungul zilei

Ora 8: -27,4 C

Ora 14: -21,4

Ora 20: -29,8

25 ianuarie 1942

Minimă: -38,5

Maximă: -5,5

Temperaturile înregistrate de-a lungul zilei

Ora 8: -28,8 C

Ora 14: -8,8

Ora 20: -5,6

Şi 24 ianuarie a fost o zi extrem de rece la Bod, în cursul dimineţii au fost sub -27 de grade, în cursul zilei foarte puţin timp temperatura a urcat la peste -20 C, pentru ca apoi spre seară să coboare accelerat.



Pe 25 ianuarie s-a produs recordul absolut, în primele ore ale zilei, pentru ca apoi să se încălzească semnificativ şi temperaturile să urce mai sus de -10 C în cursul după-amiezei, iar maxima a fost atinsă mai spre finalul zilei când temperaturile au urcat la peste -6 C.



Comuna Bod era cunoscută pentru fabrica de zahăr care fusese pornită la 1889, la 16 ani după ce a fost dată în folosinţă calea ferată Braşov - Sighişoara (Bod este la 12 km de Braşov).



1942 a fost unul dintre cei mai grei ani din secolul trecut pentru români, fiindcă erau o mulţime de lipsuri, era în plin război, trupele române luptau în Crimeea şi apoi la Don şi la Stalingrad, iar americanii făceau prima expediţie în zonele petrolifere de la Ploieşti.



Iarna a fost foarte grea în zona Braşovului: nu erau destule lemne; fabricile, şcolile şi magazinele au fost închise câteva zile şi trenurile au circulat cu mari întârzieri şi blocaje.



Iarna lui 1942 a adus temperaturi extrem de scăzute peste tot în ţară. Au fost -34,8 C la Alexandria, -32,8 C la Tg Mureş, -32,2 C la Bucureşti Băneasa, -31 C la Tg Jiu, -29,6 C la Buzău, -29,2 la Oradea şi -24,7 la Constanţa.