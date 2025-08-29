Ziua Limbii Române, celebrată duminică și la Muzeul „Pogor” din Copou: lecturi și ateliere pentru toate vârstele

Ziua Limbii Române va fi sărbătorită și la Iași duminică, 31 august. Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) Iași a pregătit pentru public o serie de activități culturale și educative.

Aici vor avea loc o nouă întâlnire a Atelierului de lectură „Junimea XXI”, un atelier despre Ion Creangă adresat copiilor și adolescenților, precum și un atelier despre prieteniile literare, dedicat adulților și seniorilor. „Ziarul de Iași” a relatat ieri și despre manifestările similare organizate de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române, Filiala Iași (vezi AICI).

Instituită în România în 2013, Ziua Limbii Române este marcată anual pe 31 august, aceeași dată la care, în Republica Moldova, este celebrată „Limba Noastră” încă din 1990. Începând din 2025, și comunitățile românești din Ucraina se alătură acestei sărbători.

Atelier de lectură la Casa Junimii

Duminică, 31 august, de la ora 11.00, în sala Studio J a Muzeului „Vasile Pogor” – Casa Junimii, scriitorul Adrian G. Romila va susține o lectură publică din volumele sale recente, „Acasă, departe” (2023) și „Jean Bart. Argonautul” (2024), ambele apărute la Editura Polirom. Întâlnirea va fi moderată de Cătălin-Mihai Ștefan. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, iar evenimentul va fi transmis și online, pe canalul de Youtube al MNLR Iași și pe pagina de Facebook Junimea XXI.

MNLR Iași se alătură și programului „Ziua Limbii Române. Sărbătoarea românilor de pretutindeni”, organizat de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” (IFRI) și Academia Română – Filiala Iași, ce va aduce în Grădina Botanică „Anastasie Fătu” lansări de carte, expoziții, teatru și concerte.

Ateliere pentru cei mici și cei mari, de Ziua Limbii Române

De la ora 13.30, copiii și adolescenții sunt invitați la atelierul „Cuvintele scriitorilor”, unde, pornind de la cuvinte cheie, vor descoperi universul lui Ion Creangă și perioada petrecută de acesta la Bojdeuca din Țicău.

Între orele 15.00 și 16.00, adulții și seniorii vor putea participa la atelierul „Prieteniile literare”, dedicat unor figuri marcante ale Iașiului interbelic, precum Mihail Sadoveanu, Otilia Cazimir, George Topîrceanu și Mihai Codreanu. Ambele activități vor fi coordonate de Iunia-Maria Ștefan, educatoare muzeală la MNLR Iași, și vor avea loc la Ceainăria din Grădina Botanică, în apropierea intrării principale. Participarea este gratuită, pe bază de înscriere AICI.

