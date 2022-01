Ziua şi transferul în Copou

După sosirea lui Kouadio, de luni, P oli îl are de ieri la antrenamente pe atacantul ucrainean Plohotniuk şi îl aşteaptă azi la pregătiri pe mijlocaşul luxemburghez Muratovic (FOTO)

Timidă de la reluarea antrenamentelor pe piaţa achiziţiilor, Politehnica Iaşi a turat motoarele în această săptămână, când a bifat câte o noutate în fiecare zi. Astfel, după ce luni l-a adus în curte pe fundaşul lateral Christ Kouadio (Cote d’Ivoire, 23 ani), format în Italia şi care a jucat ultima dată la Kokkolan PV (liga a doua finlandeză), Poli contează, începând de ieri, după cum am anticipat, pe atacantul ucrainean Mîhailo Plohotniuk (23 de ani). Vârful amintit, instruit la juniorii lui Cernomoreţ Odessa şi Dinamo Kiev, are 23 de ani şi a fost legitmat până anul trecut la Ingulets Petrov, în prima ligă ucraineană. O altă mutare anunţată ca fiind foarte probabilă de „Ziarul de Iaşi”, achiziţionarea mijlocaşului ofensiv Belmin Muratovic (24 ani), s-ar putea concretiza astăzi. Luxemburghezul care a evoluat ultima dată la Progres Niederkorn, în prima ligă a ţării sale natale, era aşteptat aseară în Iaşi, iar azi la antrenamente. În această săptămână ar putea sosi în Copou şi o altă ţintă a Politehnicii, mijlocaşul lateral turco-suedez Ferhad Ayaz (28 ani, Degerfors IF - Suedia I). În schimb, tratativele cu vârful grupării Borac Banja Luka (Bosnia Herzegovina I), grecul Panagiotis Moraitis, au intrat într-un punct mort.

Dacă cei patru străini amintiţi, Kouadio, Plohotniuk, Muratovic şi Ayaz, vor fi legitimaţi, Politehnica va opri, pentru moment, achiziţionarea jucătorilor consacraţi. Conform oficialilor din Copou, aducerea unor alţi fotbalişti cu statut de titular ar mai putea fi făcută în această iarnă doar dacă va apărea vreo pistă extrem de convenabilă sau un jucător de bază va mai pleca din Copou. În ceea ce priveşte transferul de tineri, cea mai probabilă mutare este împrumutul fundaşului stânga Adrian Ilie (20 ani), de la CFR Cluj, pentru o perioadă de un an şi jumătate.