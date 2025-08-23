ZMI promite un padoc ultradotat pentru animale, inclusiv cu incinerator, dar nu are bani să-l construiască. Unde va fi amenajat?

Padocul metropolitan de pe raza comunei Victoria va costa în jur de 10 milioane lei. Printre dotări se va număra inclusiv un incinerator. Autoritatea locală a pus la dispoziție un teren de 1,5 hectare pentru construirea obiectivului.

În studiul de fezabilitate au fost analizate două variante, fiind aleasă cea mai puțin costisitoare. Proiectul a fost inițiat de Asociația Zona Metropolitană Iași (ZMI).

Potrivit documentului citat, padocul va cuprinde șapte construcții: o clădire administrativă (340 mp), un incinerator (54 mp), adăposturi pentru animale (4 construcții – câini, ecvidee, bovine, ovine și caprine, în total 2.000 mp) și un depozit pentru furaje (90 mp). Proiectul mai prevede realizarea de țarcuri împrejmuite, spații verzi, alei în padocuri, o parte carosabilă și alei pietonale. Costurile totale se ridică la 9,2 milioane lei, cu 20% mai puțin față de celălalt scenariu analizat în documentația tehnică.

Costuri de 500.000 lei în fiecare an

Anual, ZMI estimează lucrări de întreținere a padocului la un cost de 0,5% din valoarea investiției, respectiv circa 45.000 lei. În schimb, costurile pentru funcționarea padocului vor fi mult mai mari.

„Se estimează un consum mediu pe cap de animal de 625 lei. Aceste cheltuieli includ costurile pentru capturarea unui maidanez, transportul în adăpost și examinarea de către un medic veterinar, hrana și cazarea în padoc a aceluiași câine, deparazitarea internă și externă plus vaccinarea antirabică, crotalierea și sterilizarea, costul cu plata salariilor angajaților de la padoc. Se estimează că pentru un număr de 800 de animale va rezult un cost anual de 500.000 de lei”, se precizează în studiul de fezabilitate.

ZMI încă nu are bani să construiască padocul

Directorul ZMI Grigore Nepotu a declarat că, până în prezent, nu au fost identificate surse de finanțare nerambursabile pentru realizarea investiției, fiind făcute demersuri în acest sens inclusiv la Comisia Europeană. „În lipsa acestor oportunități, finanțarea construcției se va baza pe resurse locale și pe solidaritatea instituțiilor partenere”, a spus reprezentantul ZMI.

El a adăugat că modalitatea de finanțarea va fi stabilită în urma unei ședințe a conducerii ZMI, din care fac parte Consiliul Județean și 27 de primării din zona metropolitană, inclusiv Iașul. Potrivit lui Nepotu, ZMI are în vedere toate sursele posibile: bugetele locale, cel național, finanțări rambursabile sau nerambursabile. În același timp, directorul ZMI nu exclude varianta unui parteneriat public-privat.

„Este însă esențial de subliniat că orice finanțator va solicita un proiect matur și un plan de afaceri bine fundamentat. La acel moment ne dorim să ajungem, pentru a demonstra seriozitatea și viabilitatea investiției”, a conchis Grigore Nepotu.

Studiul de fezabilitate a fost recent recepționat de ZMI. Săptămâna viitoare, plenul CJ Iași va adopta o hotărârea pentru alocarea unei sume de circa 250.000 lei în vederea întocmirii proiectului tehnic.

Necesitatea construirii unui padoc metropolitan a venit în urma numeroaselor reclamații din comunele limitrofe: dacă municipiul Iași a scăpat de problema câinilor fără stăpân, în periurban s-au înmulțit cazurile în care maidanezii și-au făcut simțită prezența.

