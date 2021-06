Zoë Kravitz îşi face debutul regizoral cu "Pussy Island", un thriller cu Channing Tatum

Filmul urmăreşte o tânără chelneriţă din Los Angeles, numită Frida, care încearcă să se apropie de mogulul tehnologiei Slater King, jucat de Tatum. Frida găseşte o modalitate de a pătrunde în anturajul lui King şi participă la o adunare intimă pe insula sa privată, unde va avea călătoria vieţii. În ciuda locului extrem de frumos şi a oamenilor bogaţi, Frida descoperă că pe insulă există ceva în plus - ceva terifiant.

Kravitz a scris scenariul împreună cu E.T. Feigenbaum şi îl va produce alături de Bruce Cohen de la Bruce Cohen Productions, Tiffany Persons şi companiile de producţie Free Association şi This Is Important.

Kravitz va juca Catwoman în mult-aşteptatul film al lui Matt Reeves "The Batman", cu Robert Pattinson. Înainte, ea a apărut în "Mad Max: Fury Road", "X-Men: First Class", "Divergent" şi "High Fidelity.

Tatum va juca în viitorul film "The Lost City of D" alături de Sandra Bullock, parodia animată "America: The Motion Picture" şi va juca şi co-regiza "Dog" cu Reid Carolin. El a ami apărut în filmele "Magic Mike", comediile "21 Jump Street", "Kingsman: The Golden Circle", "Logan Lucky", "Hail, Caesar" şi "The Hateful Eight".