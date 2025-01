Zona Iași – Calendarul proiectelor de finanțare pentru dezvoltare regională. Un program de 12,8 mld. euro

Peste 400 de apeluri de proiecte, cu un buget disponibil de 12,8 miliarde de euro vor fi lansate în acest an, a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Proiectele vor acoperi domenii precum educația, sănătatea, antreprenoriatul, dezvoltarea tehnologică și incluziunea socială.

MIPE a publicat și calendarul apelurilor de proiecte, un instrument vital pentru IMM, universități, autorități publice sau alte entități care intenționează să obțină finanțare pentru proiectele pe care le dezvoltă. Pentru acest articol, „Ziarul de Iași” s-a concentrat pe proiectele care vor fi lansate în Regiunea Nord-Est.

30 de apeluri lansate la nivelul regiunii

În total, la nivelul Regiunii Nord-Est vor fi lansate 30 de apeluri de proiecte, care vizează 11 domenii. Mare parte dintre acestea au ca posibili solicitanți UAT-urile, fie ele municipii reședință de județ, sau UAT-uri orașe, consilii județene, etc. Însă IMM-uri și instituțiile de învățământ au de asemenea oportunități de finanțare în acest an prin proiectele care vor fi lansate în acest an în cadrul programelor prin care este implementată Politica de Coeziune 2021-2027.

Mai mult de un sfert din bugetul total al apelului dedicat Regiunii Nord-Est este alocat programelor de finanțare din domeniul energie și eficiență energetică: 214,7 milioane de euro reprezintă suma pentru care solicitanții eligibili pot depune proiecte în perioada ianuarie – aprilie. Printre solicitanții eligibili pentru acest domeniu se numără UAT-uri orașe, consilii județene, autorități publice centrale, UAT-uri locale sau municipii reședință de județ. De exemplu, cea mai mare sumă, de peste 109,2 milioane de euro, este destinată investițiilor în clădirile publice, în vederea creșterii eficienței energetice, inclusiv, după caz, măsuri de consolidare structurală, în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate. Solicitanții pot fi consiliile județene, autoritățile publice centrale sau UAT-uri locale.

Un sfert din banii se duc la IMM

Pentru IMM-uri și antreprenoriat, Regiunea Nord-Est va beneficia de un sfert din bugetul total alocat regiunii, adică 182,9 milioane de euro. Majoritatea fondurilor (82,4% din totalul destinat acestui domeniu) este alocată apelului denumit „Instrumente financiare pentru IMM”. Apelul va fi lansat în iunie 2025, iar data estimată de închidere a apelului este decembrie 2029. Alte 24,1 milioane de euro vor putea fi accesate de IMM-urile din regiunea Nord-Est care vizează investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor (data lansării apelului – mai 2025), iar opt milioane de euro sunt destinate proiectelor start-up și spin-off pentru dezvoltarea, validarea și lansarea pe piață a unui produs minim viabil (MVP).

În domeniul educației, ar putea fi accesate puțin peste 87 de milioane de euro, prin două apeluri de proiecte. Unul dintre acestea este destinat UAT-urilor locale pentru „Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și gimnazial, învățământ secundar superior, filiera teoretică, filiera vocațională și tehnologică și învățământ profesional, inclusiv cel dual”. Pentru acest apel este disponibil, în Regiunea Nord-Est, un buget de aproape 68,7 milioane de euro. Alte 18,4 milioane de euro ar putea fi accesate de universități pentru dezvoltarea infrastructurii de învățământ universitar. Apelul destinat UAT-urilor se închide în luna aprilie, iar cel pentru universități are data estimată de începere în luna iunie și se va închide în august 2025.

Bani și pentru „Digitalizare”

Pentru domeniul „Digitalizare”, bugetul total al regiunii este de 68,5 milioane de euro, iar 44% din această sumă, adică peste 29,9 milioane de euro, este destinată IMM-urilor pentru „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”. Restul bugetului reprezintă fonduri care ar putea fi accesate prin trei apeluri de UAT-uri: municipii reședință de județ (28,3 milioane de euro), UAT-uri orașe (6,27 milioane de euro) și UAT-uri județ (4,035 milioane de euro). În cazul UAT-urilor, data estimată de începere a apelurilor este septembrie 2025, cu închidere în ultima lună din an. Pentru IMM-uri, apelul va fi lansat și închis în luna octombrie.

Domeniul „Cercetare, dezvoltare, inovare” dispune de un buget de 47,4 milioane de euro, care vor fi alocați prin șase apeluri. Dintre acestea, cea mai mare finanțare, de 18 milioane de euro, este destinată întreprinderilor mari (sprijinirea cu instrumente financiare a întreprinderilor inovative mari, care dezvoltă și implementează soluții de specializare inteligentă). Al doilea buget ca mărime dintre apelurile din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării este pentru clustere („Dezvoltarea inovativă a clusterelor” – 12 milioane de euro). Alte patru apeluri sunt dedicate IMM-urilor, astfel:

Proiecte demonstrative ale IMM (proof-of-concept) – 6 milioane de euro (perioadă de deschidere a apelului: februarie 2025; perioadă estimată de închidere: aprilie 2025).

Finanțarea proiectelor cu promotori privați din Regiunea Nord-Est – sprijinirea Văilor Regionale de Inovare în Programul Orizont Europa (RIVs) – 500.000 de euro (iulie – august 2025).

Finanțarea proiectelor cu promotori privați din Regiunea Nord-Est, care primesc marca Seal of Excellence în Programul Orizont Europa – Apel SoE – 4,9 milioane de euro (septembrie 2025 – septembrie 2026).

Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor inovative – vouchere de inovare – 6 milioane de euro (noiembrie – decembrie 2025).

„Mobilitate urbană” și „Calitatea aerului”

Pentru „Mobilitate urbană”, bugetul disponibil pentru finanțarea proiectelor din Regiunea Nord-Est este de 46.847.924 de euro, iar solicitanții eligibili sunt UAT-uri orașe.

Domeniul „Turism” are alocat un buget total de finanțare de aproape 45,4 milioane de euro pentru întreaga regiune. 56% din acești bani pot fi accesați de UAT-uri municipii și 44% de UAT-uri orașe pentru favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local, precum și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane.

Pentru „economie circulară” va fi lansat un apel pentru proiectele IMM-urilor. Obiectivul apelului este creșterea competitivității IMM-urilor prin tranziția către noi modele de producție durabilă, iar bugetul total destinat acestui apel este de 30 de milioane de euro pentru întreaga regiune.

„Calitatea aerului” este domeniul căruia i s-a alocat al treilea cel mai mic buget în Regiunea Nord-Est, de 12,3 milioane de euro. Pentru acești bani pot concura cu proiecte orașele din această regiune, dacă sunt interesate să realizeze investiții care promovează infrastructura verde în zonele urbane, modernizarea și extinderea spațiilor verzi, inclusiv prin reconversia funcțională a spațiilor urbane.

O mare șansă pentru Iași

Pentru „Formare, instruire și dezvoltare profesională”, bugetul total este de 2,09 milioane de euro, iar pentru „dezvoltarea competențelor” bugetul pentru care se vor putea depune proiecte este de aproape 1,5 milioane de euro (pentru Program de suport pentru valorizarea rezultatelor cercetării).

Fiecare apel de proiecte deschis în Regiunea Nord-Est devine o șansă pentru comunități, IMM-uri, universități și autorități publice de a transforma ideile în realitate, de a inova și de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a zonei. Indiferent de domeniul vizat, accesarea acestor finanțări poate marca începutul unor proiecte cu impact pe termen lung. Rămâne de văzut în ce măsură autoritățile din Iași vor reuși să fructifice aceste șanse. Calendarul apelurilor de proiecte este disponibil AICI.

