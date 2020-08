Zoran Mamic: Poate că am avut puţin mai mult noroc decât CFR Cluj

"Ne-am găsit puterea şi soluţia să conducem după ce am rămas în 10. Apoi am fost şocaţi când am fost egalaţi, dar la penaltiuri orice este posibil. Poate că noi am avut în această seară puţin mai mult noroc decât CFR Cluj", a declarat Mamic.

Campioana României, CFR Cluj, a fost eliminată, miercuri, în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă, pe teren propriu, la loviturile de departajare, cu scorul de 8-7 (2-2 în 120 de minute de joc, 6-5 la penaltiuri), de echipa croată Dinamo Zagreb. Ardelenii au ratat un penalti şi au jucat în superioritate numerică din minutul 51.