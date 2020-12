Zvonuri negre din lumea halatelor albe

Zice-se că madama fost directoare de la Şpitalul nr. 1 Covid, cea care a pierdut funcţia din cauza condamnării, ar fi supărată foc pe lume şi pe viaţă de ceva vreme încoace. Motivul, după cum chiar dumneaei îl spune la toată lumea, este acela că finul ei i-ar fi întors total fundul. Bine, spune altcumva la fund, dar, în fine, aţi înţeles voi...

Ar fi vorba, zice-se, de faptul că finul, devenit între timp director în locul ei, nu mai ascultă de indicaţiile ei preţioase date înainte de a se face rocada între ei. Iar cel mai dureros dintre ele ar fi, se mai spune, aceea că noul director, finul madamei, vrea să-l pună director medical taman pe duşmanul de moarte al madamei, domn doftor Hurmuz Sake.

Acuma, deh, nu ştim ce să spunem, dar madama a mers mereu pe stânga, la braţetă cu PSD-ul, iar Hurmu pe dreapta, cu liberalii. Ba chiar, dacă ne amintim noi bine de pe vremurile când puricele se potcovea cu 99 de oca de fier şi se arunca până-n ‘naltul ceriului, iar liberalii erau conduşi la Iaşi de nea Relu, domn doftor a şi candidat pe atunci la Senat din partea lor, alături de madama cu Camelii la deputaţi (ehee, ce vremuri...). Aşa că, deh: nu se poate şi cu porcul pe sfoară în pod la uscat, şi cu chişca în farfurii, jos, la masă...

Iaca ce delir a avut premarele la teve, în Ajun!

Nu ştim dacă, luaţi cu sărbătorile, aţi mai fost pe fază, dar l-am tot ascultat zilele astea de Ajun pe premarele Chirica, carele a făcut un adevărat maraton, ore în şir, pe la gornetele lui teve locale, iar ce a putut spune aicea, crezând probabil că din cauza mirosului de cozonac nu mai amuşinăm la ce gugumănii zice, ne-a făcut să ne punem mâinile în cap, nu alta, stimaţi telespectatori.

O să mai revenim noi la una sau alta din cele spuse, că prea-s anapoda, dar pe azi musai să vă relatăm despre aia care ne-a făcut să dăm cu basca de bătătură, apoi să râdem până la lacrimi despre ce mai poa’ să aibă în cap personagiul acesta tragi-comic. Întrebat de exemplu de un ascultător de ce susţine ca viitor viceprimar pe şeful gazetei de şantaj din târg, Chirica, după ce s-a dat lovit că nu el îl alege, ci consilierii, a spus: „Există o chestiune care şi pe mine mă deranjează aicea: se ucide omul din cauza instituţiei la care lucrează”.

Ia-auzi ia, băbăete: ca şi cum angajatul ăla o fi portarul, şi nu are el treabă cu condamnările pentru şantaj de acolo, cand in realitate este ditamai redactorul sef, responsabil cu coordonarea a toate celea, inclusiv a articolelor de bau-bau! Spuneţi şi voi dacă poţi să-l crezi om serios pe acest tiriplici care uită că vorbeşte la teve şi ieşenilor cu capul pe umeri, nu numai ălora cu el sub braţ sau între picioare? Mai departe, cititorul, care se vedea de la o poştă că e bine informat, a spus: „Dar a dovedit instanţa că ziarul e şantajist...”, la care Chirica, fiţi atenţi aicea ce răspus a putut da, despre omul care e şef acolo, în fapt: „Jurnalul e cu treaba lui, omul e cu treaba lui”. Mai zi ceva, dacă poţi, despre pacostea asta de personaj...

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.