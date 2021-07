Femei speriate cu minciuni medicale, la Iași. Deces la trei ore de la intervenție

"Aşteptăm apelul dumneavoastră!" Este mesajul cu care sunt întâmpinate femeile care vor să ia legătura cu FemClinic, un presupus cabinet medical de obstetrică-ginecologie la care printre serviciile oferite se numără şi întreruperile de sarcină, însă "doar cu informare amănunţită prealabilă". Mai multe femei din zona Moldovei care au vrut să facă un avort la această clinică relatează că au fost contactate şi că s-a apelat la diferite metode pentru a renunţa la programare.

Pe reţelele de socializare au fost relatate în ultima perioadă mai multe poveşti ale unor femei, scenariul fiind aproape identic. Împreună cu reporteri de la "Scena 9" şi "Libertatea", "Ziarul de Iaşi" a încercat să afle care este traseul unui astfel de caz. Femeile sună să se programeze pentru o întrerupere de sarcină, la numărul de pe siteul www.femclinic.ro, apoi sunt contactate de o persoană care se recomandă a fi medic şi care încearcă să le convingă să păstreze sarcina folosind anumite argumente, majoritatea de ordin religios sau incorecte ştiinţific. Persoanele care au apelat la numărul clinicii spun că li s-a explicat că, după avort, uterul va fi "ca după un accident de maşină", că pe viitor nu vor mai putea să aibă copii sau că acum, din cauza pandemiei, este o procedură "mult mai agresivă" şi că există inclusiv riscul de deces la doar trei ore după intervenţie.

Am sunat şi noi la numărul pus la dispoziţie de clinică spunând că am dori să discutăm un medic de acolo pentru o chestiune personală, însă nu găsim sediul fizic. Există două site-uri aproape identice din punct de vedere vizual, dar şi al conţinutului: www.femclinic.ro şi www.femcliniciasi.ro, diferă numerele de telefon, dar şi adresele, un sediu este în Botoşani, celălalt în Iaşi, la Policlinica Studenţească din Copou. "Ce fel de problemă aveţi? Este cumva întrerupere de sarcină?", ne-a întrebat femeia care a răspuns la telefon. I-am explicat că am dori să mergem să discutăm cu unul dintre medici pentru a nu da toate aceste detalii telefonic, însă ni s-a spus că în cursul dimineţii nu este nimeni la cabinet şi că este nevoie de o programare pentru a se găsi un medic disponibil. Mai întâi ne-au fost solicitate mai multe detalii personale "ca să ştim ce să îi spunem medicului". Am cerut şi numele cadrului medical pentru a şti cu cine urmează să discutăm şi ni s-a spus că este vorba despre dr. Irina Ciupilan, dar şi că, dacă nu este ea disponibilă, se va găsi un alt medic care să preia cazul.

Consultaţiile în privat, dar la alt cabinet

Ni s-a transmis că va trebui să ne prezentăm la consultaţie "vizavi de biserica Banu din Iaşi", însă la adresa indicată prin telefon de recepţionera Femclinic se află, de fapt, cabinetul privat al dr. Irina Ciupilan, care este şi medic primar de obstetrică-ginecologie la Maternitatea "Cuza-Vodă" din Iaşi. Site-ul clinicii private la care lucrează Ciupilan, Intellimed, specifică limpede, cu litere mari, roşii, că "nu oferă întreruperi de sarcină". La faţa locului am întrebat mai mulţi angajaţi de la recepţie dacă acolo este sediul FemClinic, însă aceştia au spus că nu au auzit niciodată de acest nume. Contactată de reporteri, Irina Ciupilan susţine nu are nicio legătură cu FemClinic, dar că a auzit despre această practică.

Am sunat ulterior şi la numărul de pe siteul www.femcliniciasi.ro, clinică aflată pe strada Toma Cozma nr. 4, Policlinica Copou şi care aparţine dr. Constantin Fătu, la rândul său medic primar de obstetrică-ginecologie la acelaşi spital de stat. Atunci când am sunat pentru o programare, medicul Fătu a precizat clar că nu face întreruperi de sarcină la cerere, "decât dacă sarcina prezintă complicaţii". Clinica este înregistrată la autorităţile române pe numele doctorului Fătu C. Ion-Constantin - C.M.I. "Femclinic" Obstetrică-Ginecologie.

Site-urile seamănă ca două picături de apă, dar dr. Fătu spune că nu sunt aceleaşi clinici

Medicul Constantin Fătu susţine că, deşi poartă acelaşi nume, au acelaşi site, cu aceleaşi elemente grafice, acelaşi logo, chiar şi aceleaşi testimoniale din partea pacientelor, nu există nicio legătură între cele două clinici. "Sunt două chestii total diferite, este într-adevăr o reţea naţională FemClinic, dar care nu are nicio legătură cu FemClinic Iaşi care este înregistrată pe numele meu. Da, la Iaşi e pe numele meu, la cealaltă trebuie văzut cine e, eu nu sunt investigator economic sau jurisdicţional ca să verific. Într-adevăr şi eu am mai primit nişte apeluri de la femei care spun că au vorbit cu o doamnă, care le spune că avortul este un păcat şi alte chestii de genul acesta, dar nu avem nicio colaborare cu ei", a precizat dr. Constantin Fătu.

FOTO: Cele două site-uri au elemente grafice comune, diferă doar numărul de telefon

Medicul mai spune că şi-a deschis cabinetul din septembrie 2019 şi cele mai multe "confuzii" au avut loc până în iunie 2020, fiind mai multe femei care au sunat pentru întreruperi de sarcină. Dr. Fătu a explicat că în cabinetul său oricum nu se fac avorturi la cerere, ci le poate sfătui în acest sens pe femei doar dacă le este pusă viaţa în pericol sau dacă se descoperă malformaţii incompatibile cu viaţa. De asemenea, medicul susţine că nu are condiţiile necesare pentru a realiza avorturi, însă în anumite cazuri poate să ajute femeile şi să le redirecţioneze către alte clinici. "La maternitate (n.red. - Cuza Vodă) nu se mai fac avorturi la cerere de ani de zile, nu fac nici aici, dar le spun asta la telefon", a susţinut acesta.

În activitatea sa profesională, cadrul medical are un istoric controversat. În septembrie 2013 acesta a fost depistat într-o gardă, în timp ce se pregătea să intre în sala de operaţie, cu o alcoolemie de 3,47 la mie (pragul dincolo de care o persoană riscă să intre în comă alcoolică fiind de 2,5 la mie). Atunci a fost concediat de Maternitatea "Cuza Vodă", însă medicul a dat spitalul în judecată şi trei ani mai târziu a obţinut anularea deciziei de concediere, daune în valoare de 30.000 de lei şi obligativitatea reangajării pe acelaşi post printr-o decizie definitivă. Astfel, din 2016 dr. Fătu îşi desfăşoară activitatea din nou la unitatea medicală.

Sub acelaşi nume, clinica apare şi în proiectele unui ONG

Dincolo de activitatea desfăşurată de dr. Constantin Fătu, mai există online o menţiune a FemClinic. Preotul Dan Damaschin, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Maternităţii "Cuza-Vodă" din Iaşi, recunoscut pentru campaniile umanitare pe care le desfăşoară alături de Asociaţia "Glasul Vieţii", menţionează această clinică. Aceasta figurează ca un proiect în desfăşurare şi anume "centrul medical FemClinic, cabinet de consultaţii gratuit pentru mamele fără posibilităţi". Confruntat cu această informaţie, dr. Constantin Fătu a spus că nu există nicio legătură directă între activitatea sa şi cea a preotului Dan Damaschin. În acelaşi timp, în urma apelurilor telefonice din partea reporterilor, preotul Damaschin a redactat ieri un comunicat de presă în legătură cu "aşa numită dramă prin care trec femeile ce apelează la avort, femei ce sunt consiliate să renunţe la acest «drept»“. "Asociaţia Glasul Vieţii, prin proiectele ce le desfăşoară, acordă sprijin nu doar celor 9.000 de copii şi 2.500 de mame în criză materială, ci şi oricărei mame însărcinate, ce doreşte să renunţe la crima avortului, indiferent de domiciliu, religie sau etnie. Membrii, voluntarii şi donatorii Asociaţiei Glasul Vieţii, vor respecta dreptul femeii la avort, dar vor apăra cu toate forţele dreptul la viaţă al copilului nenăscut", se precizează în comunicatul de presă al preotului.

Cele două site-uri sunt găzduite de acelaşi server

O verificare mai aprofundată arată că cele două site-uri, care trimit către adrese din Iaşi, respectiv Botoşani, sunt găzduite online pe serverele aceleiaşi companii – Hosterion, cu sediul în Cluj. Mai mult decât atât, acestea împart chiar şi acelaşi server fizic. Pe acelaşi server sunt găzduite mai multe domenii care par să aibă legătură cu cele două site-uri FemClinic. Experţii consultaţi de reporteri au explicat că există posibilitatea ca toate site-urile de pe server să nu fie ale aceluiaşi client al Hosterion, însă există unele conexiuni care pot fi observate. Spre exemplu, pe acelaşi server este site-ul glasulvietii.ro, care aparţine asociaţiei preotului Damaschin, dar şi alte siteuri cu tematică religioasă.

Sursele noastre ne explică faptul că e posibil ca toate siteurile să fie create de aceeaşi companie şi / sau persoană, iar o analiză a felului în care arată site-urile femclinic.ro şi femcliniciasi.ro arată că împart o temă comună de Wordpress. "Arată la fel site-urile, e clar că sunt clone de la aceeaşi temă de wordpress cu mici modificări asupra conţinutului. Mai mult, nici nu s-au obosit să modifice în subsol zona cu «toate drepturile rezervate» care e aceeaşi pe ambele site-uri. Este greu de aflat dacă aparţin aceleiaşi persoane fizice de când nu se mai publică aceste informaţii online, conform GDPR, dar este aproape imposibil ca toate aceste conexiuni să fie o coincidenţă", a declarat un expert IT care lucrează într-o firmă de profil din Iaşi.

La realizarea acestei investigații jurnalistice au contribuit :

- Mădălina Olariu - Ziarul de Iași

- Cristina Radu, Andrada Lăutaru - Libertatea

- Ioana Pelehatăi - Scena 9”