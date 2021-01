Numire surpriză, ieri, în fruntea Colegiului „Negruzzi“. Au sărit scântei politice

Camelia Gavrilă a fost numită în cursul zilei de ieri director interimar la Colegiul „Costache Negruzzi“ din Iaşi, numire care creat o serie de controverse în spaţiul politic ieşean. Astfel, primarul Mihai Chirica a solicitat explicaţii Inspectoratului Şcolar cu prinvire la numirea Cameliei Gavrilă. În urma comunicatului oficial transmis de edilul Iaşului, Genoveva Farcaş, inspector şcolar general, a ieşit apoi public cu o serie de precizări. Astfel, şefa ISJ Iaşi neagă orice legături politice cu privire la numirea pe postul de director interimar a Cameliei Gavrilă, subliniind că nu a fost vorba decât de o analiză a experienţei manageriale.

În cursul zilei de ieri, la nivelul Inspectoratului Şcolar, în cadrul Consiliului de administraţie, s-a luat decizia numirii mai multor cadre didactice pe postul de director sau director adjunct ca urmare a încetării mandatului a 147 de directori şi directori adjuncţi. Cei mai mulţi, cei care şi-au manifestat dorinţa să continue mandatul, au rămas pe post până la organizarea unui nou concurs. În cazul Colegiului „Costache Negruzzi“, potrivit precizărilor ISJ, prof. Elvira Rotundu, cea care a ocupat poziţia de director până la acest moment, nu ar mai fi dorit să rămână pe postul de director.

Contactată telefonic, Camelia Gavrilă a explicat pentru Ziarul de Iaşi că este vorba de o revenire absolut normală la profesia pe care o are, şi neagă orice fel de posibil aranjament politic, aşa cum s-a vehiculat în mai multe publicaţii. De asemenea, şi Camelia Gavrilă a afirmat că prof. Elvira Rotundu, cea care a ocupat vreme de două mandate poziţia de director al Colegiului, nu şi-a mai manifestat dorinţa să ocupe această funcţie, postul fiind astfel vacant.

Gavrilă: „O întoarcere firească“

„Este o poziţie la care am revenit, o poziţie pe care am lăsat-o în 2012, am ocupat apoi funcţia de inspector şcolar general, iar apoi cea de parlamentar. Este o întoarcere firească pe zona de carieră profesională, în condiţiile în care postul s-a eliberat; doamna Rotundu a avut două mandate, din 2012 până acum. S-au încheiat contractele, iar doamna nu a mai dorit şi nu şi-a mai exprimat disponibilitatea să continue, deci este un post liber. Subliniez, a fost o discuţie la nivel de inspectorat, un aviz în Consiliul de Administraţie. Sunt de peste 30 de ani în şcoală. Am susţinut proiectele şcolii şi dezvoltarea instituţională a acestei şcoli, am susţinut ore şi ca inspector continuu, şi performanţa şi nivelul ridicat al şcolii a fost susţinut prin toate demersurile mele. Este o formă de întoarcere la profesie şi la cariera profesională“, a precizat Camelia Gavrilă.

Totodată, fostul deputat PSD subliniază că nu intenţionează să se întoarcă în politică şi că a rămas cu „destule dezamăgiri“ vizavi de aspectele politice. „Toate speculaţiile care se fac pe zone de politică, de înţelegeri, toate sunt absolut nepotrivite. Ele sunt două lucruri total diferite. Au fost destule dezamăgiri şi nemulţumiri vizavi de aspectele politice şi de modul cum ele au fost gestionate în diferite momente de colegi de-ai mei, deci nu se pune problema unor amestecuri tulburi de lucruri. Este o disociere clară, politica îşi are traseul ei, iar aici este o chestiune absolut pur profesională“, a afirmat Camelia Gavrilă.

Deputatul Alex Muraru: A fost între apropiaţii lui Dragnea

La puţin timp după numire, primarul Mihai Chirica şi-a manifestat nemulţumirea într-un comuncat oficial, precizând că aceasta ar fi de fapt o numire politică. „Sunt indignat de modul cum inspectorul şcolar general Genoveva Farcaş a decis să nu mai prelungească mandatul actualului director Elvira Rotundu, şi a înlocuit-o cu fosta deputată PSD Camelia Gavrilă. Cred că este un imens pas înapoi şi este păcat că unul dintre cele mai îndrăgite Colegii din ţară să intre în circuitul nefiresc al sinecurilor politice. Am crezut că actualul inspector şcolar general a ieşit din «lanţul moştenirilor pe funcţie», cel puţin în ceea ce priveşte relaţia ei cu doamna Camelia Gavrilă, căci nu doamna Gavrilă a lăsat-o «moştenire» la Inspectorat pe doamna Farcaş, cum nici doamna Farcaş nu a lăsat-o «moştenire» la Colegiul Negruzzi pe doamna Rotundu“, a afirmat Mihai Chirica, subliniind totodată că „sunt sigur că interimatul ar fi fost asigurat cu acelaşi profesionalism de oricare dintre dascălii care predau acum la acest prestigios Colegiu“ şi că „Practic, inspectorul general nu a găsit nicio altă soluţie decât cea a unei sinecuri politice, oameni care au preţuit mai mult funcţiile decât calitatea profesională“.

Edilul vorbeşte în comunicat şi că în spatele numirii „sunt interese oculte şi în niciun caz interesul pentru şcoală şi educaţie“.

O atitudine mai echilibrată a avut ieri deputatul liberal ieşean Alexandru Muraru, vicepreşedinte al Comisiei de Educaţie din Camera Deputaţilor. „Nu pot accepta ca un fost parlamentar, la două săptămâni după ce a încheiat mandatul, să fie numit pe criterii clientelare în fruntea celui mai prestigios colegiu din Iaşi şi printre cele mai importante din România“, a spus el.

„Consider că această decizie este una ruşinoasă şi aruncă o mare umbră asupra modului discreţionar de promovare în sistemul de educaţie. Un fost deputat nu poate primi, la două săptămâni după finalizarea mandatului, în virtutea afilierii politice, această funcţie «de consolare». Acest lucru arată şi o lipsă de perspectivă, o problemă morală gravă, o folosire a şcolii ca paravan pentru situaţii în care foşti deputaţi, candidaţi sau demnitari în funcţii politice utilizează ulterior educaţia ca o formă de refugiu. Este o desconsiderare a corpului profesoral de la Colegiul Costache Negruzzi, a elevilor şi a părinţilor. Doamna Camelia Gavrilă a fost între apropiaţii lui Liviu Dragnea, a participat la măsurile de demolare a statului de drept. Ca vicepreşedinte al Comisiei pentru Educaţie, voi sesiza corpul de control al Ministerului pentru a vedea legalitatea acestei măsuri, dar şi care este de fapt dimensiunea acestor numiri la Iaşi“, spune acesta.

Ce spune ISJ

Genoveva Farcaş, şefa ISJ, spune că numirea nu are nicio legătură cu partea politică, fiind luate în considerare doar competenţele manageriale. „Facem precizarea că doamna prof.dr. Elvira Rotundu a refuzat numirea în continuare pe această funcţie, aflându-se la finalizarea celui de-al doilea mandat de director. ISJ a respectat toate condiţiile legale în numirea unui alt director pe baza unei analize care a avut în atenţie cadrele didactice din şcoală care îndeplineau calitatea de expert în management educaţional, experienţa managerială anterioară în conducerea acestui colegiu şi competenţa profesională. În acest context, nominalizarea doamnei prof. dr. Camelia Gavrilă a respectat întocmai aceste referinţe şi numirea a fost făcută pe o perioadă determinată, până la finalul anului şcolar sau până la desfăşurarea unui nou concurs“, a menţionat Genoveva Farcaş, subliniind totodată că „soluţia identificată se raportează în exclusivitate la criterii de competenţă profesională“, negând totodată orice fel de intruziune politică şi că, totodată, face apel la depolitizarea tuturor funcţiilor din educaţie.