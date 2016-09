EXCLUSIV (VIDEO): Urmărit internațional timp de 9 ani, a transmis live de la Aeroport

Caz de-a dreptul incredibil în justiţia ieşeană! După ce s-au chinuit aproape un deceniu să-l aducă în ţară pe Belgian Tănase, interlopul a venit de unul singur, cu avionul, şi le-a arătat sfidător degetul mijlociu autorităţilor. Belgian a aşteptat ca pedeapsa primită în 2007 să i se prescrie, iar familia sa a transmis în direct, pe Facebook, venirea la Iaşi cu avionul a interlopului. Și pentru ca umilinţa autorităţilor să fie şi mai mare, poliţiştii spun că Belgian a fost arestat, în Franţa, pe 30 august, însă eliberat deoarece, cu patru zile înainte, o instanţă din Iaşi îi anulase mandatele de executare a pedepsei. „Biroul Urmăriri a făcut demersuri susţinute pentru depistarea în vederea extrădării persoanei“, spun poliţiştii. Culmea: încă din 2008, într-un proces, Belgian, fugar încă de pe atunci, îşi dădea adresa de domiciliu din Franţa. Și „Ziarul de Iaşi“ l-a găsit anul trecut, numai autorităţile nu. Cazul ţiganului ieşean depăşeşte cu mult povestea din cunoscutul film al regizorului Steven Spielberg „Catch me if you can“, a unui infractor pe care FBI nu reuşeşte să îl prindă.