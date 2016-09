Zboruri din Iași spre Berlin și Valencia. Oferta vine de la Blue Air. Un bilet, de la 29,99 euro

„Ieri am anuntat zborurile catre Tel Aviv, astazi avem placerea sa oferim bucurestenilor ocazia sa calatoreasca la Bordeaux, orasul vinului frantuzesc, si Copenhaga, orasul Micii Sirene, iar iesenilor sa descopere Berlin si Valencia. Astfel, Blue Air va opera 33 de rute din Bucuresti si 11 rute directe din Iasi, subliniand angajamentul nostru de a oferi oportunitati de calatorie variate, la preturi convenabile pentru romani, mentinand standardele ridicate in ceea ce priveste confortul si siguranta zborului.”, a declarat Gheorghe Răcaru, Director General Blue Air.

Astfel, incepand cu luna iunie 2017 iesenii vor avea ocazia sa calatoreasca spre doua noi destinatii europene: BERLIN si VALENCIA, ambele curse fiind operate de compania Blue Air. Primul zbor Iasi-Berlin este programat pentru data de 1 iunie 2017, cu trei frecvente pe saptamana, iar cursa Iasi-Valencia va deveni operabila incepand cu 4 iunie 2017, avand doua frecvente saptamanale:

IASI (IAS) – BERLIN (TXL): Marti, Joi, Duminica

IASI (IAS) – VALENCIA (VLC): Miercuri, Duminica

Spre Germania si Spania, direct din Iasi, compania Blue Air opereaza deja curse directe spre Koln, respectiv Barcelona. Odata cu introducerea celor doua rute noi de anul viitor, numarul zborurilor externe directe de la Aeroportul Iasi a ajuns la 18.

Marius BODEA, Presedintele C.A. al Aeroportului International Iasi:

„Dupa Koln si Munchen, iata ca efortul nostru de a conecta Iasul cu capitala Germaniei devine realitate. Legatura cu cel mai puternic centru economic din Europa inseamna o sansa in plus de dezvoltare pentru regiunea noastra, existand astfel posibiliatea ca oamenii de afaceri straini sa prospecteze zona si sa isi deschida noi afaceri aici. In plus, sunt numeroase solicitari pentru infiintarea rutei Iasi-Berlin intrucat multi concetateni au un loc de munca in acesta metropola.

Si Valencia, a doua destinatie spre Spania, dupa Barcelona, este o realizare importanta pentru noi. Este o zona turistica foarte cautata, dar si un oras unde locuiesc numeroase comunitati de romani din zona Moldovei. Venim, asadar, cu rute noi ce raspund unei nevoi diferite ale comunitatii noastre. Iar dincolo de toate acestea, aratam si astazi ca statul roman poate crea afaceri de succes, care aduc plus valoare comunitatii locale. Infiintarea celor doua curse externe confirma inca o data deschiderea companiei Blue Air pentru negocieri fructuoase si suntem extrem de incantati ca parteneriatul Blue Air cu Aeroportul Iasi este intr-o continua dezvoltare.

De asemenea, tin sa mentionez faptul ca in aceasta proiectie de destinatii pentru 2017, alaturi de cele pentru care purtam in continuare negocieri, exista posibilitatea ca anul viitor numarul de pasageri la Aeroportul Iasi sa ajunga la 1.500.000. Acest lucru inseamna ca realitatea „bate epopeea” nesfarsita a Master Planului General de Transport care ne insista sa ne marginalizeze in raport cu celelalte aeroporturi din tara. De bani pentru noua infrastructura aeroportuara care sa sustina eficient traficul in crestere avem nevoie acum.”

Despre Blue Air:

Blue Air si-a inceput activitatea acum 11 ani, in prezent operand peste 70 de rute in Belgia, Cipru, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Portugalia, Romania, Suedia si Spania. Compania are 5 baze operationale, in Bucuresti, Bacau, Iasi, Larnaca si Torino, urmand ca din 30 octombrie sa se deschida baza din Cluj-Napoca si din 27 aprilie 2017 cea din Constanta.

Blue Air a primit certificarea IATA Operational Safety Audit (IOSA) din partea International Air Transport Association (IATA) pentru standarde exceptionale de operare si este membru cu drepturi depline IATA.

Blue Air opereaza o flota de aeronave Boeing 737, avand interioare moderne cu scaune Recaro, ce ofera pasagerilor o experienta imbunatatita si confortabila pe timpul zborului.

Rute Blue Air:

- din Iasi: Barcelona, Berlin, Bruxelles, Bucuresti, Cluj-Napoca, Koln Bonn, Londra, Paris, Roma, Timisoara, Valencia

- din Bucuresti: Barcelona, Birmingham, Bologna, Bordeaux, Bruxelles, Castellon, Catania, Cluj-Napoca, Copenhaga, Koln Bonn, Florenta, Dublin, Glasgow, Hamburg, Iasi, Larnaca, Liverpool, Lisabona, Londra, Lyon, Madrid, Malaga, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli, Nisa, Paris, Roma, Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv, Torino, Valencia

- din Bacau: Bologna, Bruxelles, Catania, Dublin, Liverpool, Londra, Madrid, Milano Bergamo, Roma, Torino

- din Cluj-Napoca: Birmingham, Bucuresti, Dublin, Hamburg, Iasi, Larnaca, Liverpool, Londra, Nisa, Timisoara

- din Constanta: Atena, Cluj-Napoca, Iasi, Milano Bergamo, Oradea, Paris, Roma, Timisoara

- din Larnaca: Atena, Birmingham, Bucuresti, Cluj-Napoca, Londra, Salonic

- din Sibiu: Stuttgart

- din Torino: Alghero, Atena, Bacau, Berlin, Bucuresti, Bari, Catania, Ibiza, Lamezia Terme, Londra, Madrid, Menorca, Napoli, Palma de Mallorca, Pescara, Roma