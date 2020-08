Din cele 4 obiective ale centurii ocolitoare a Iașului, obiectivul 4 - varianta trafic ușor se desprinde din varianta de trafic greu, la intrarea în localitatea Uricani, printr-o intersecție giratorie și se desfășoară paralel cu râul Bahlui, la baza dealului Catolicilor. Lungimea a acestui sector este de 8,175 Km, din care jumătate va fi de două benzi pe sens.

Obiectivul 4 se compune din:

• Sector Km 0+000 – km 4+950

• Sector Km 4+950 – Km 8+175

• Penetrație km 4+755 (varianta trafic ușor – Cartier Dacia)

Sector Km 0+000 – km 4+950

Varianta de trafic ușor se desprinde din varianta de trafic greu, la intrarea în localitatea Uricani, printr-o intersecție giratorie, și se desfășoară paralel cu râul Bahlui, la baza dealului Catolicilor. Acest sector se termină la intrarea pe strada Cicoarei și are o lungime de 4,95 km.

Sector Km 4+950 – Km 8+175

Sectorul analizat se desfășoară pe amplasamentul străzii Cicoarei, până la km 6+500 (intersecția cu Calea Galatei), după care urmărește strada Arhitect Ioan Berindei până la intersecția cu str. Nicolina. Acest sector se termină în B-dul Nicolina și are o lungime de 3,225 Km.

Penetrație km 4+755 (varianta trafic ușor – Cartier Dacia)

Penetrația către cartierul Dacia se desprinde din varianta de trafic ușor la km 4+755, se îndreaptă către râul Bahlui, pe care îl traversează cu un pod și se finalizează cu digul de apărare la intersecția cu strada Strămoșilor. Penetrația are o lungime de 0,61 km.

„După 8 ani, a fost nevoie de un Guvern liberal și de o echipă liberală pentru ca acest obiectiv să fie deblocat. Este esențial pentru dezvoltarea zonei metropolitane, descongestionarea traficului și crearea unei noi porți de intrare în municipiu și acces către cel mai tranzitat drum din România, E85. Această variantă de trafic ușor va deservi practic 120.000 de ieșeni, atât pe cei din zona Miroslava-Uricani-Voinești care vin zilnic în Iași, cât și de către cei care locuiesc în cartierele Dacia, Mircea cel Bătrân, Podu Roș, CUG, Podu Roș etc. care vor folosi noua porțiune a șoselei de centură. Demersurile pe care le-am întreprins la București ca ministru al Iașului dau rezultate foarte importante. Este un efect direct al prioritizării proiectelor Iașului de către Guvernul Orban, precum și al echipei pe care o fac cu Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași. Până în luna noiembrie vom avea studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, iar până la finalul lui 2021, adică peste un an, vom circula deja pe acest sector al centurii ocolitoare a Iașului. Reamintesc că numai în ultimele luni, Guvernul a alocat proiecte de zeci milioane de lei pentru municipiu și județ și a deblocat altele, cum este acesta. Reamintesc despre cele două milioane deja pentru spitalul Regional de Urgență, despre deblocarea proiectului autostrăzii prin identificarea soluției pentru podul de peste Prut, despre cele 76 de milioane pentru fostul Palat Mihail Sturdza, actualul sediu al Facultății de Teologie Ortodoxă, despre noul cămin al Universității etc. Odată cu venirea la Consiliul Județean, împreună cu primarul Chirica, vom demara cel mai mare program de investiții existent vreodată în istoria Iașului”, a declarat ministrul Costel ALEXE, președintele PNL Iași și candidat la președinția Consiliului Județean Iași.

Departamentul de Comunicare al PNL Iași