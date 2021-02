Guvernul promite 1% pentru cercetare în 2024. Realitatea: de șase ori mai puțin

Guvenul promite 1% din PIB pentru cercetare, pentru 2024. În „Programul de guvernare”, însă, cifrele estimate arată că se va ajunge la sub 0,2% din PIB. Ca diferența între ce se promite și ce se va aloca să fie și mai mare, Guvernul menționează că și mediul privat va contribui.

Ministerul Inovării și Cercetării va primi, în anul 2021, suma de 1.92 miliarde de lei. Suma este cu 24% mai mare decât cea din anul anterior când a fost alocată suma de 1,54 miliarde de lei. Lucrurile arată prost dacă ne uităm în viitor. Bugetul cercetării va scădea constant. În 2022 vor fi alocați 1,77 miliarde de lei, în 2023 – 1,68 miliarde de lei, iar în 2024 – 1,69 miliarde de lei.

„Programul de guvernare (pag 147) prevede că, până în 2024, guvernul va cheltui 1 % din PIB pentru cercetare-dezvoltare din fonduri publice, în timp ce alți 1 % vor fi cheltuiți din fonduri private. Ținta de 1 % din PIB din fonduri publice în 2024 este reiterată si la pagina 182, unde este desemnată drept “obiectiv cheie național” pentru îndeplinirea agendei ”România educată”, alături de ținta de 6% din PIB pentru educație. În aceste condiții, am constatat cu surprindere că, în proiectul de lege a bugetului pe 2021, la capitolul 5301 Anexa I, pag 11 (care, dacă înțelegem bine, însumează cheltuielile de “cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare” din tot bugetul de stat), se estimează o sădere a acestor cheltuieli, an de an, ajungând la 1,686 mld RON în 2024, adică, iarăși, mai puțin de o șesime din cât prevede programul de guvernare”, este și obeservația asocițiației Ad Astra a cercetătorilor români.