L-am găsit pe „dl. Cerneală”. Un interviu exclusiv cu „atacatorul” din Piaţa Unirii

A folosit cerneala pentru că o avea la îndemână: activitatea soţiei lui implică utilizarea acestei substanţe. A venit în Piaţa Unirii cu un gând premeditat, dar nu era sigur dacă îl va duce la capăt. „Cerneala o aveam la mine, dar nu am vrut neapărat să o utilizez. Acest lucru s-a întâmplat după discurs”, a declarat tânărul.

El a respins orice asociere cu George Simion, cu AUR sau orice alt partid politic. „Nu am nicio înţelegere cu George Simion, nu am nicio legătură cu AUR sau cu el. Dimpotrivă, am idei bine întărite şi nu sunt de acord cu modul în care ei se manifestă. Nu sunt înscris în niciun partid”, a completat tânărul.

El a precizat că l-au deranjat „mesajele populiste şi ura” pe care Simion le promovează prin discursurile sale publice. „Au fost mesaje care m-au determinat să fac acest pas”, a spus Lucian H..

Nu în ultimul rând, bărbatul a catalogat AUR drept un partid extremist. „Asta este o gândire tipic useristă, şi înţeleg că au fost manipulaţi de propaganda marxisto-globalistă”, a fost replica lui George Simion.

„Am fost lovit şi agresat de simpatizanţii AUR”

Tânărul şi-a arătat dezamăgirea legată de faptul că mass-media nu au relatat şi momentele de după incident. „După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînţeles din grupul AUR. Din câte am înţeles de la Poliţie, de la audieri, acele persoane erau din Bucureşti. Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos blugii, moment în care eu am cerut ajutorul Poliţiei. Poliţia m-a ajutat şi m-a scos din mulţimea respectivă; dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat. Aveau o agresivitate ieşită din comun”, a spus bărbatul.

Totuşi, tânărul a precizat că nu a depus plângere împotriva persoanelor despre care spune că l-au agresat. „Nu vreau să-mi complic viaţa”, a susţinut acesta.

După incident, poliţiştii l-au interogat pe bărbat în holul Hotelului Unirea şi, ulterior, timp de aproape 3 ore, la Secţia de Poliţie. „Mi se pare corectă amenda pe care am primit-o, este o amendă contravenţională”, a spus tânărul.

Regretă gestul? Reporterul ZDI a insistat cu această întrebare, iar bărbatul a precizat că îi pare rău, dar doar pentru situaţia creată după incidentul în sine. „Sincer, îmi pare rău la ceea ce s-a ajuns, la ceea ce s-a difuzat la TV şi în mass-media. În primul rând, mi-am pus familia, prietenii în nişte situaţii neplăcute. Dacă m-aş mai fi gândit că ar putea să se ajungă aici, probabil nu m-aş fi complicat cu această acţiune”, a declarat Lucian H.

Soţia bărbatului: „George Simion să nu creadă că toţi românii sunt fraieri”

Tânărul spune că gestul său a fost unul de protest împotriva mesajelor publice pe care George Simion le transmite, cu „minciuni, ură şi dezbinare”. „I-aş spune că nu suntem uşor de manipulat aşa cum crede el. Consider că acest gest a fost o lecţie din partea poporului, din partea oamenilor care reprezintă aceleaşi principii ca şi mine. Simion mi se pare lipsit de principii. Am nişte principii pe care George Simion încearcă să le calce în picioare, manipulează societatea în direcţia în care vrea numai el. Încearcă să facă propria lui ideologie, nu ştiu cum să spun exact”, a adăugat ieşeanul.

Întrebat dacă consideră că AUR este un partid extremist, Lucian H. a răspuns „cu siguranţă, da”. „Este un pericol foarte mare, sunt curios cum va fi afectată imaginea României pe plan internaţional din cauza lui”, a mai spus tânărul.

În discuţia cu reporterul ZDI a intervenit, de câteva ori, şi soţia acestuia. Şi ea a fost prezentă în Piaţa Unirii la momentul incidentului, şi a infirmat faptul că i-ar fi fost întocmit dosar penal, subliniind că a fost audiată ca martor. La fel ca soţul ei, aceasta s-a arătat revoltată de politicile promovate de George Simion, fiind chiar mai acidă decât partenerul ei de viaţă. „Ce aş vrea să-i transmit lui George Simion este să nu creadă că toţi românii sunt fraieri, nu toţi românii sunt uşor de manipulat. Adică, în ultimii doi ani, nu a făcut nimic altceva decât circ şi panaramă în societate. Pe mine mă dezgustă acest gen de atitudine, oameni plătiţi din bani publici care să facă ce? Circ”, a spus aceasta.

Ea a continuat afirmând că este „foarte revoltător” faptul că liderul AUR „profită de pe urma pandemiei, de pe urma suferinţei oamenilor, nişte oameni care poate nu au nişte principii solide şi pe care el îi manipulează”. „Uitaţi-vă la el, nu e în stare să scoată trei cuvinte, parcă are limba legată cu o aţă, e un personaj foarte dubios, şi mi-aş dori ca oamenii să vadă lucrurile astea, şi să se trezească la realitate. E trist ce se-ntâmplă”, a mai spus tânăra.

La rândul ei, întrebată fiind, a admis că gestul soţului ei a fost reprobabil. „Clar, violenţa trebuie condamnată; noi vom plăti amenda şi nu o vom contesta sub nicio formă, respectăm legile, dar părerea mea este că oamenii ar trebui să ia atitudine, să facă ceva împotriva acestui fenomen numit AUR. Nu putem să ne întoarcem înapoi în comunism, mi se par nişte oameni foarte periculoşi. Nu violent, dar oamenii ar trebui să ia atitudine şi să nu-i mai lase să facă ce vor ei”, a mai spus aceasta.

În sprijinul deciziei soţului ei de a nu acorda interviul în format video, ea a precizat că, astfel, a simţit că îşi asigură „un minim de protecţie”.

Reacţia lui Simion: „E bine să fim judecaţi după fapte, nu după vorbe”

Contactat aseară, liderul AUR, George Simion, a reacţionat la acuzaţiile făcute de către bărbatul care l-a stropit cu cerneală. „E bine să fim judecaţi după fapte, nu după vorbe. Iar ce spune el şi soţia lui, faptul că fac circ, ei care au aruncat cu cerneală într-un lider de partid... Asta este o gândire tipic useristă, şi înţeleg că au fost manipulaţi de propaganda marxisto-globalistă. Le puteţi oferi dvs. numărul meu şi, dacă se vor gândi să-şi ceară scuze pentru gestul reprobabil pe care l-au făcut, voi lua în considerare că trebuie să-i iert, pentru că nu ştiu dacă merită să ajungă acest om pentru acest gest în închisoare”, a declarat George Simion.