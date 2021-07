Record la Iași - Mamă la 52 de ani după fertilizare cu ovocite aduse din Spania în azot lichid

Ovocitele, de la o donatoare din Spania

Proaspeţii părinţi locuiesc în Suceava şi ambii au 52 de ani. Şi-au dorit cu ardoare un copil, chiar dacă s-au căsătorit la o vârstă mai înaintată, respectiv la 45 de ani. Din păcate însă, analizele medicale au arătat că femeia suferea de infertilitate. "La ambii parteneri au existat probleme privind reproducerea. Procedura a început acum un an şi nu le-a fost deloc uşor ţinând cont că a fost un an marcat de pandemie. Amândoi sunt absolvenţi de studii superioare şi au lucrat o perioadă în Germania, şi acolo au aflat de procedeul de fertilizare in vitro. După ce amândoi au făcut un set de investigaţii medicale la Omini Clinic, atât cuplul, cât şi clinica au înaintat câte o cerere la Agenţia Naţională de Transplant care aprobă pe baza documentaţiei procedura de fertilizare. După aceea au luat legătura cu o bancă de ovocite din Spania pentru că, în România, nu există aşa ceva. Aici au fost supuşi unui chestionar. Nu au cunoscut numele donatoarei de ovocite, dar, în schimb, conform protocoalelor, viitorii posibili părinţi pot afla totul despre donatoare, respectiv vârstă, rasă, grupă de sânge, RH, culoarea părului şi a ochilor, studiile absolvite, istoric medical. De regulă, vârsta donatoarelor de ovocite este de 20-25 de ani, iar starea de sănătate este verificată extrem de riguros", a declarat prof.univ.dr. Mircea Onofriescu, coordonatorul echipei de la Omini Clinic şi şeful Secţiei I de la Institutul de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă.

Minunea a venit pe 25 iunie

Utilizarea ovocitelor de la donator este indicată în cazul femeilor care nu pot efectua tratamentul de fertilizare in vitro cu ovocite proprii, din mai multe cauze: suferă de insuficienţă ovariană prematură sau menopauză precoce, ovarele au fost extirpate în urma unei intervenţii chirurgicale, au urmat tratamente oncologice (chimioterapie, radioterapie), au o vârstă înaintată, asociată cu scăderea calităţii ovocitelor sau sunt purtătoarele unei boli genetice care poate fi transmise fătului. "Ovocitele au fost apoi trasportate în România în azot lichid, containere speciale. La un transport este vorba de regulă de 6-10 ovocite. A urmat procedura de laborator, unde s-a folosit sperma soţului. În ziua a 5-a de la fertilizare am constat că se formaseră trei blastocişti, astfel se numesc embrionii în această etapă. Doi au fost transferaţi la mamă şi unul a fost îngheţat", a adăugat prof.univ.dr. Mircea Onofriescu. A urmat monitorizarea sarcinii, controale regulate. Mircea Onofriescu a precizat că au existat temeri la început cu privire la evoluţie, dată fiind vârsta mamei. Cele nouă luni însă au decurs normal, atât pentru mamă, cât şi pentru făt. Pe 25 iunie, minunea în care cuplul nu mai spera s-a întâmplat. “A născut prin cezariană o fetiţă de 3.000 de grame, scor Apgrar 9. Atât mama, cât şi copilul au avut o evoluţie foarte bună, iar la trei zile de la naştere le-am externat. Nu puteţi să vă închipuiţi cum arăta fericirea pe chipul acestor oameni!", a spus Mircea Onofriescu.

Facem fertilizare in vitro, dar nu avem o lege de reproducere asistată

Costurile unei proceduri de fertilizare in vitro cu ovocite donate ajunge undeva la 4.500-4.800 de euro, ponderea cea mai mare reprezentând-o transportul ovocitelor şi procedurile de laborator. Statul acoperă din acestă sumă doar 10.000 de lei, în cazul în care viitoarea mamă are vârsta sub 40 de ani şi nu este obeză. Şansele de reuşită sunt de 35-36%. Dacă nu, cuplul trebuie să repete procedura, deci, alţi bani. În cazul doamnei din Suceava, statul nu a decontat nimic. "Din păcate, România este una dintre ţările care susţin fertilitatea extrem de puţin. Avem cel mai mic număr de fertilizări in vitro din Europa de Est, în condiţiile în care am intrat în iarna demografică. Noi specialiştii, am făcut lobby la forurile superioare. Singurul care a înţeles această problemă a fost ministrul Victor Costache, care a promis o suplimentare a fondurilor, dar nu a mai avut loc. Şi în plus, România rămâne singura ţară din Uniunea Europeană care nu are o lege a reproducerii umane asistate. Această lege stă mai bine de 15 ani prin sertarele Senatului şi Camerei Deputaţilor şi noi suntem în iarnă demografică! De lăudat a fost iniţiativa fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea, care a decis suportarea până la 100% a procedurii de fertilizare in vitro pentru cuplurile din Bucureşti. Cunosc persoane din Muntenia, şi chiar de aici din Moldova, care şi-au făcut buletin de Bucureşti tocmai pentru a avea un copil", a adăugat Mircea Onofriescu.

Până şi ţările sărăce ale Europei decontează mai mult

În România, statisticile arată că unul din şase cupluri au probleme de fertilitate. Dacă în cazul a 70% dintre acestea problemele se rezolvă în urma unui tratament medicamentos, în cazul a 30% dintre cupluri, singura şansă de a avea un copil este fertilizarea in vitro. Mulţi însă nu au banii necesari pentru a-şi vedea visul cu ochii. Comparativ cu ţara noastră, în Albania, Bulgaria, Ungaria, Serbia, ţări sărace din estul Europei, Casa de Sănătate plăteşte trei cicluri de fertilizare in vitro. În Austria, statul suportă 70% din costurile tratamentelor de infertilitate şi patru proceduri de fertilizare in vitro, iar dacă apare sarcină, tot statul mai subvenţionează încă patru proceduri. În Belgia, statul decontează 6 cicluri de proceduri de reproducere umană asistată, iar embriotransferurile sunt nelimitate şi gratuite. În Spania şi Portugalia, procedurile de reproducere umană asistată sunt suportate 100% de către stat, cu o singură condiţie - totul să se desfăşoare în spitalele de stat. România are doar un subprogram implementat în urmă cu 10 ani şi care a fost finanţat de la Bugetul de Stat până acum doar de trei ori.