UPDATE - Procurorii DNA ridică documente de la Primăria Iaşi. În “vizor” este un cunoscut proiect imobiliar (VIDEO)

UPDATE (11:05): Verificările procurorilor ar viza modul în care au fost emise acte urbanistice care au certificat edificarea unei clădiri în Tătărași de către compania Flux. Publicația „Reporter de Iași” a dezvăluit recent că, în acest caz, au fost emise două certificate de atestare a edificării construcției la doar o zi distanță: unul era semnat de către fostul viceprimar Gabriel Harabagiu, iar celălalt de primarul Mihai Chirica. Jurnaliștii au susținut că ambele certificate conțin falsuri în sensul că atestă faptul că blocul ridicat în Tătărași respectă indicatorii urbanistici aprobați de Primărie.

„Ziarul de Iași” a scris despre problemele de la imobilul Flux în urmă cu câțiva ani. Vezi mai multe detalii aici.

Declaraţia primarului Mihai Chirica: "În această dimineaţă procurori din cadrul DNA Iaşi au venit la sediul Primăriei pentru a ridica unele documente emise începând cu anul 2012 de la diferite servicii din cadrul municipalităţii. Conform procedurii, în calitatea mea de primar, am fost informat de această acţiune. În acest moment eu mă aflu la Bucureşti, împreună cu viceprimarul Daniel Juravle, unde am programate mai multe întâlniri la Guvern pentru proiectele oraşului. Nu vă pot da mai multe detalii şi sunt sigur că o comunicare oficială o veţi primi de la instituţiile de resort"

TEXT INITIAL: Potrivit surselor „Ziarului de Iaşi”, acţiunea procurorilor vizează ridicarea unor documente care ar putea avea legătură cu unele proiecte imobiliare derulate la Iaşi. La faţa locului sunt mai multe echipe de jandarmerie. Printre birourile în care au intrat procurorii este cel al Serviciului de Cadastru. Procurorii au intrat si in biroul lui Mihai Chirica, primarul municipiului. Cel mai probabil l-au informat despre actiunea care are loc in institutie.

Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanţi ai mass media, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate corupţiei comise în cursul anului 2018.

În cursul zilei de 26 ianuarie 2022, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii în cinci locaţii, dintre care două sunt birouri ale unor instituţii publice din municipiul Iaşi.

În cauză procurorii beneficiază de sprijin din partea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Iaşi.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentar

Vom reveni cu amănunte