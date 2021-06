Un tânăr din Botoşani a strâns 12 milioane de euro pentru copiii cu boli grave

Prin Asociaţia "Salvează o inimă", al cărei preşedinte este, el a reuşit ca, în zece ani, să strângă fonduri de peste 12 milioane de euro, care au fost direcţionate exclusiv către cauzele sociale pentru care s-a implicat.

Nu provine dintr-o familie bogată, ci dintr-una care i-a insuflat credinţa în Dumnezeu şi dragostea faţă de semeni. A plecat de jos, însă a ajuns în topul celor mai apreciaţi oameni de caritate. El este dovada fermă că, dacă vrei să ajuţi, poţi. Asociaţia pe care o conduce este acum una dintre cele mai respectate organizaţii neguvernamentale implicate în strângerea de fonduri pentru copii bolnavi.

Vlad Plăcintă a povestit, pentru AGERPRES, că începuturile activităţilor sale umanitare nu au fost deloc uşoare. Acum zece ani şi-a creat un blog cu scopul de a face jurnalism religios. Dorea să facă interviuri cu preoţi şi, ca activitate conexă, să deruleze campanii de întrajutorare.

"Ţin să cred că pentru a desfăşura orice activitate trebuie să ai o chemare, în orice domeniu de activitate, trebuie să ai acea chemare, să îţi placă în primul rând, să îţi găseşti vocaţia. Asta am fost învăţat de mic în familie: când am posibilitatea să ajut pe cineva, să ajut. Dacă nu pot să ajut, să nu încurc, să îmi văd de ale mele. Chiar şi părintele Arsenie Papacioc spunea vorba asta: 'Dacă nu poţi să iubeşti, măcar nu urî şi asta e prima treaptă'. Asta am fost învăţat din familie, să încerc să ajut, iar activitatea asociaţiei pot să spun că am luat-o cumva dintr-o joacă. Acum zece ani am creat un blog - 'botoşăneanul ortodox'. Voiam să fac un bloc, gen de ziar local, ortodox, să fac interviuri cu preoţi la anumite evenimente religioase. Acolo am pus o rubrică 'apeluri umanitare'. Latura asta ortodoxă cu a ajuta pe semenul nostru se leagă şi am spus să fac cumva să ajut. Nu ştiam de fapt ce se află în culise, că oamenilor trebuie să le povesteşti foarte multe despre un caz ca să reacţioneze", a mărturisit Vlad Plăcintă.

A fost dezamăgit de rezultatele primelor acţiuni, însă nu a renunţat. A urmat noi paşi inspirându-se din activitatea altora, în special de pe internet. Şi-a creat asociaţia în momentul în care i s-a cerut să semneze un protocol de colaborare cu o instituţie publică pentru promovarea intereselor sale. Împreună cu fratele său şi cu mama sa au constituit Asociaţia "Salvează o inimă", care, pe fondul unei munci intense, avea să devină organizaţia care redă speranţă pentru sute de copii cu probleme grave de sănătate, care fie au cancer, fie probleme cardiace, fie probleme ortopedice, fie alte boli care necesită tratament scump.

De atunci şi până astăzi, Vlad a reuşit să facă adevărate minuni. Preia cazurile copiilor bolnavi, le intermediază acestora relaţiile cu clinicile din România, dar mai ales cu cele din străinătate şi le finanţează toate cheltuielile necesare intervenţiilor chirurgicale şi tratamentului. Cei mai mulţi bani îi colectează prin platforma de donaţii online salveazăoinimă.ro, care a fost lansată în 2014.

"Este exact ca în vânzări. Eu vin cu un produs, între ghilimele fiind spus, îl prezint şi lumea dacă vrea îl cumpără sau nu. Aşa şi aici. Eu vin cu o poveste reală, cu o situaţie reală şi rămâne la latitudinea omului dacă poate ajuta sau nu, dacă are încredere sau nu are încredere. Îmi e greu, dar încerc să fac în aşa fel încât să nu refuz niciun caz grav", a adăugat Vlad.

Pentru el, seriozitatea şi transparenţa cheltuirii banilor sunt prioritare. A stabilit relaţii privilegiate şi de încredere cu clinicile din străinătate care tratează copii cu afecţiuni oncologice. Deşi nu are contract cu acestea, a reuşit, de mai multe ori, să trimită micii pacienţi la tratament fără a avea bani în cont. Ulterior, toate datoriile au fost achitate.

"Să fii serios atât cu donatorul, pentru ca omul să ştie ce faci cu banii lui. Noi am văzut ce vrea donatorul şi suntem singura organizaţie din ţară care punem ordinul de plată pe site. Nu punem acte medicale, pentru că am întâlnit şi fraude. Luau actele şi se duceau să ceară bani. Este nevoie de seriozitate din partea noastră ca organizaţie, dar şi transparenţă. Suntem foarte serioşi cu cazurile umanitare. (...) Am avut foarte multe cazuri când pacienţii au plecat fără să aibă bani. Am pus eu cuvântul către clinici să înceapă tratamentul şi să se ducă acolo. Eu nu am pus accentul pe bani, întâi să fie bani şi apoi să plece pacientul. Avem relaţii bune cu clinicile, dar am fost şi de cuvânt. Când am spus să primească pacientul că eu plătesc, am plătit", a precizat preşedintele Asociaţiei "Salvează o inimă".

Vlad Plăcintă susţine că activitatea caritabilă pe care o desfăşoară îi aduce multiple satisfacţii de ordin imaterial, însă deseori îi provoacă dureri cumplite. Pentru că foarte multe dintre cazuri sunt ale copiilor care luptă cu cancerul, se întâmplă ca unii dintre micuţi să nu poată fi salvaţi. Atunci, Vlad trăieşte momente de nefericire. El a participat la înmormântarea unei adolescente de 16 ani, din Bacău, care a fost bolnavă de cancer, iar pentru el acele momente au fost sfâşietoare. Acum, afirmă că nu ar puterea merge la un astfel de eveniment, ca urmare a durerii care îl copleşeşte.

"Cel mai dureros este când primeşti vestea din partea unui părinte că a murit copilul. Mă gândesc în primul rând la durerea părinţilor. Sunt şi eu, la rândul meu, părinte şi nu pot să îmi închipui durerea asta. (...) Avem şi decese, dar trebuie să fim conştienţi că asta e munca noastră. Trebuie să primim şi veştile îmbucurătoare când sărim în sus de bucurie, dar şi cele care nu sunt tocmai plăcute", a subliniat Vlad, care îşi aduce aminte şi de cazul unei fetiţe de o lună care a fost trimisă la o clinică în străinătate şi care nu primea şanse de supravieţuire, dar care acum este bine şi merge la grădiniţă.

Organizaţia condusă de Vlad Plăcintă nu oferă niciodată bani familiei care are nevoie de ajutor pentru copii, pentru a se asigura că scopul pentru care sunt făcute donaţiile este atins. Toate deconturile au loc între clinici şi Asociaţia "Salvează o inimă", cu sprijinul unui avocat specializat.

Aproximativ 450 de persoane, în special copii, din România şi din Republica Moldova au beneficiat, până acum, de finanţate din partea acestei asociaţii. Cel mai mic pacient susţinut de asociaţia lui Vlad a avut trei săptămâni, însă foarte mulţi copii cu vârste între şase luni şi doi ani au fost susţinuţi pentru intervenţii chirurgicale pe cord.

Cel mai mare sprijin financiar, de 250.000 de euro, a fost oferit pentru un băieţel diagnosticat cu neuroblastom de gradul 4 - o formă foarte agresivă de cancer.

Pentru că activitatea lui Vlad Plăcintă a fost foarte eficientă, Asociaţia "Salvează o inimă" a reuşit să facă donaţii constând în aparatură medicală către mai multe spitale din ţară, însă, în momentele de vârf ale pandemiei de COVID-19, aceasta a oferit gratuit un aparat Real Time PCR Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati". AGERPRES