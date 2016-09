EXCLUSIV: Pițipoancă prinsă beată la volan pe Bucium, s-a legitimat cu identitatea mamei. Imagini HOT

În seara de 8 septembrie, în timpul efectuării unui control pe Bucium, polițiștii ieșeni au oprit un autoturism Mercedes la volanul căreia se afla o femeie care emana miros puternic de alcool în aerul expirat.

În încercarea de a fi legitimată femeia le-a declarat polițiștilor o identitate falsă. Aceștia au constatat, în urma verificărilor că semnalmentele ei nu corespund cu cele ale persoanei indicate. Șoferița se numește Ețcu Adelina iar datele de identitate oferite polițiștilor sunt ale mamei sale.

În urma testării cu aparatul alcooltest s-a constatat o alcoolemie de 0,47 mg/l alcool în aerul expirat.

Polițiștii au aflat în urma cercetărilor că șoferița mai avea un dosar de cercetare pentru conducere sub influența alcoolului la începutul acestui an.

Femeia a fost transportată la Serviciul Biroului Rutier Iași iar polițiștii au înaintat o propunere de arestare preventivă pe numele ei.

Adelina Ețcu este fiica unor ieșeni foarte bogați stabiliti în Franța de mai mulți ani, ea a mai ajuns in atentia publica dupa un episod petrecut in parcare la Pallas în 2014 când tânăra a ocupat două locuri sub pretextul, spune ea, de a nu i se zgâria mașina.