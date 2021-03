De unde a început nebunia criminalului de la Bacău: delapidare de 8,3 milioane de lei

”La sfirsitul lunii trecute, Aurelia Morosan, o fosta gestionara la SC Chimcomplex SA Borzesti, a fost somata de catre executorul judecatoresc Dorin Bajenaru sa plateasca incredibila suma de 8,3 miliarde de lei. "In conditiile in care nu veti executa de buna voie obligatia, se va proceda la scoaterea la vinzare a imobilului, proprietatea dumneavoastra, situat in Onesti", se spune in respectiva somatie. Este vorba despre un sechestru asiguratoriu pentru un apartament evaluat la 250 milioane de lei. De altfel, o suma care nu poate acoperi nici pe departe uriasa paguba imputata conform Deciziei nr. 420 a SC Chimcomplex SA. Totul a plecat de la magaziile A05 ale Depozitului Central, unde Aurelea Morosan a fost gestionara si care, asa cum sustine, a fost pradata de trei ori. Comisia de inventariere a bunurilor gestionate a ajuns la concluzia ca de acolo au disparut nu mai putin de 7.606 kilograme bare de titan, robineti, corpuri de ventile, bare de otel si inox, tevi si alte materiale. Cu alte cuvinte, o cantitate impresionanta de produse care nu puteau fi sustrase decit in mod organizat, mai ales ca titanul este considerat material strategic si este folosit si in fabricarea de armament. De aceea, gestionara a contestat la Tribunalul Bacau somatia, decizia de imputare si decizia prin care trebuie sa predea gestiunea. "Este lispa de gestiune, dar de ce? Pentru ca s-au spart magaziile. Sa mi se aduca macar doi martori care sa spuna ca eu sint vinovata ca n-am sigilat corect magaziile, sau ca n-am pus lacatul ca lumea. Dar sa-mi demonstreze cu documente", ne-a declarat ea.

Inceputul necazurilor

Gestionara ocupa aceasta functie din 1988. In 1994 a avut primele probleme cu unitatea la care lucra din cauza unui transfer de motorina de la serviciul CFU (Caile Ferate Uzinale). La acea data s-a considerat ca este vorba despre furt si, ca atare, i s-a desfacut contractul de munca. A urmat un an si jumatate de procese, finalizate in cele din urma cu obligarea celor de la Chimcomplex de a o reincadra si de a-i plati salariul pierdut in aceasta perioada. Ea a fost primita pe postul de primitor-distribuitor la depozitul de metalurgice, neferoase si electrice. Pina anul trecut, totul a mers bine si necazurile vechi pareau sa fie uitate, insa pe 23 mai au inceput sa fie depistate primele furturi. "In jurul orelor 16.00, paznicul Constantin Moraru a observat o caruta si sase persoane aflate linga gard. Oamenii au fugit cind au fost somati, lasind in urma 40-50 de bucati de ventile din inox, ascunse in iarba proaspat cosita. Conducerea unitatii a fost informata de biroul de paza despre acest aspect, prin referatul nr. 98/2002", se arata in contestatia facuta de gestionara. A doua zi, ea a constatat ca peretele din tabla ondulata a unei magazii de care raspundea fusese fortat si ca, in afara de ventile, lipsea si teava si sirma din inox. Tot ea afirma ca in informarea trimisa directorului general, Virgiliu Bancila, nu se specifica nimic despre spargere, ci numai ca serviciul de paza a recuperat 58 de robineti si 11 corpuri ventile care se afla in magazia de confiscari si care i-au fost imputate la valoare reactualizata, plus cota de aprovizionare, de 15%, si 19% TVA.

Povestea titanului

Cele 7,6 tone de titan care lispesc din gestiune au fost aduse in societate inca de pe vremea cind a fost construita sectia Cian. Ele au fost depozitate intr-una din magaziile pe care gestionara a reclamat ca a fost sparta: "In procesul verbal intocmit de revizorul contabil Victor Popa este prezentat un tabel care cuprinde o lipsa de 7.606 kg titan, dar si un plus de 1.707 kg titan, de care nu s-a tinut cont. Materialul se afla in magazia pe care am gasit-o sparta, sesizind sefa serviciului Aprovizionare, Madalina Artene". Cu toate acestea, in urma controlului efectuat de Biroul Control financiar Intern (CFI) s-a ajuns la concluzia ca responsabila de lipsa din gestiune este Aurelia Morosan, care, "si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile care-i reveneau privind depozitarea, manipularea, gestionarea si paza produselor". In baza acestor concluzii, pe 11 decembrie 2002 a fost emisa Decizia de imputare 240, cu suma de 8,3 miliarde de lei. Insa femeia nu s-a lasat intimidata de aceasta, ea fiind hotarita sa ii dea in judecata pe toti cei care i-au intocmit dosarul, care cuprinde nu mai putin de 233 de pagini. "Eu nu ma las. Indiferent ce se rezolva aici sau la Bacau, voi merge inainte, pina-n pinzele albe. Ii voi chema pe toti in judecata ca sa-mi dovedeasca clar daca am furat. Atit timp cit nu m-au prins cu nimic, deci nu au o dovada clara, nu inteleg de ma pistoneaza atita?!", spune gestionara”.