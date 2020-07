Povestea unei tinere din Iaşi care s-a întors în ţară şi vrea să facă afaceri în stil mare cu ajutorul LinkedIn

Tinerii valoroşi ai Iaşului, plecaţi de mult timp peste hotare, încep să se întoarcă acasă. Elena Ghiniţă a părăsit oraşul acum 5 ani, pe când avea 21 de ani, stabilindu-se în Danemarca din dorinţa de a se specializa în administrarea afacerilor. Şi a reuşit. Ieşeanca a studiat acolo la două facultăţi, respectiv 2 ani de Marketing şi International Sales la Dania Business Academy şi un an jumătate de Inovaţie şi Antreprenoriat la Business Academy Aarhus. Ulterior, tot ceea ce a învăţat a pus în practică, dezvoltând printre străini o afacere promiţătoare alături de alte 3 tinere din Lituania: o agenţie de marketing cu focus pe LinkedIn. Tânăra lucrează în prezent cu clienţi din Germania, Lituania, Danemarca, USA, Israel şi Africa de Sud. Recent, însă, dorul de casă, de familie şi de prieteni au determinat-o să revină pe tărâm românesc, dar nu oricum, ci cu planuri mari.

Făcând o comparaţie între sistemul românesc şi cel danez, ea arată că în Danemarca învăţământul este „mult, mult mai practic şi aplicat”. „Examenele constau într-un caz de studiu real unde, împreună cu încă 3-4 persoane, trebuie să rezolvi o problemă a unei companii reale. Iar internshipurile sunt o parte obligatorie a studiilor. În cei 3 ani jumătate am facut 2 internshipuri. Am învăţat foarte multe lucruri”, i-a fost relatarea. Îşi doreşte ca afacerea pe care a construit-o în Danemarca, şi anume agenţia de marketing Linkedist, să se facă remarcată şi în România. Crede că poate fi de ajutor mediului de afaceri, fiind o platformă valoroasă pentru networking, marketing şi vânzări B2B, la nivel internaţional.

Atmosfera din Iaşi

„Am vrut să mă întorc pentru că mi-a fost dor de România şi pentru că vreau să înţeleg unele lucruri de aici. Din cauza faptului că am plecat din ţară la vârsta de 21 de ani şi nu am apucat să lucrez în România, mereu m-am întrebat ce se întâmplă la nivel profesional în ţară, şi de ce unele lucruri sunt aşa cum sunt. În plus, simt că sunt foarte multe lucruri şi iniţiative frumoase la care pot să contribui cu toate cunoştintele şi experienţele pe care le-am acumulat în afară, cu scopul de a face o diferenţă şi a ajuta în ţara mea. Cel mai mult mi-a fost dor de atmosfera din Iaşi. Oamenii sunt mai calzi, mai prietenoşi aici. Mai mult de atât, în vremuri normale, în Iaşi se întâmplă foarte multe evenimente. Şi avem locuri splendide de vizitat. Şi în Danemarca sunt, nu neg acest lucru, dar se simte diferit”, a povestit tânăra pentru „Ziarul de Iaşi”.

Peste 600 de milioane de utilizatori

Menţionează că echipa ei poate «educa» societatea românească cu privire la beneficiile LinkedIn, că îi poate ajuta pe ceilalţi să îşi comunice mesajele pe această platformă. „Avem experienţă extinsă în comunicarea în engleză şi către o piaţă internaţională. În România nu există, din câte ştiu eu, o agenţie de marketing specializată pe LinkedIn. Sunt, bineînţeles, alte agenţii de digital marketing care lucrează şi cu campanii pe LinkedIn, alături de celelalte platforme. În România, LinkedIn încă este văzut de multe persoane ca o reţea strict pentru Resurse Umane (HR) şi locuri de muncă. Ceea ce nu este adevărat. LinkedIn este o platformă socială dedicată profesioniştilor cu 675 de milioane de useri şi 30 de milioane de companii din toată lumea. Şi important de menţionat aici este că utilizatorii de LinkedIn sunt acolo pentru business. Din acest motiv, LinkedIn este o platformă valoroasă pentru networking, marketing şi vânzări B2B, la nivel internaţional”, este opinia Elenei.

Ce se poate face pe LinkedIn

Cu toate acestea, nu toată lumea ştie ce să facă cu un profil pe LinkedIn, a adăugat ea. Necesită muncă, creativitate, date şi multe altele pentru a le gestiona strategic, eficient şi în mod consecvent, subliniază tânăra. „La Linkedist, noi suntem specializaţi pe LinkedIn şi ajutăm oamenii şi companiile să se promoveze pe această platformă. Echipa noastră este specializată pe marketing, vânzări şi personal branding pe LinkedIn. Oferim de la servicii de marketing la workshopuri despre cum să îţi vinzi produsele pe LinkedIn şi consultanţă de brand personal. Anul 2020 este anul LinkedIn. Toţi profesioniştii ar trebui să profite de acest trend. În momentul de faţă, Linkedist are clienţi din Germania, Lituania, Danemarca, USA, Israel, Africa de Sud şi sperăm ca în curând să lucrăm şi cu clienţi din România. Fetele din echipa mea sunt foarte «open minded» şi internaţionale. Kotryna Kurt, care este şi CEO, a studiat în Danemarca şi a locuit în USA şi China. Giedre Pociute a studiat în Lituania şi a lucrat în Franţa, Italia şi USA. Iar Viktorija Dokucajeva a studiat şi lucrat în Danemarca şi Suedia. Deocamdată ele nu au reuşit să ajungă în România. Era plănuit să facem asta în această vară, dar planurile s-au schimbat. Odată ce lucrurile o să se calmeze puţin, o să ne întâlnim în România, Danemarca, Lituania sau poate în altă parte”, a mai spus Elena Ghiniţă jurnaliştilor „Ziarului de Iaşi”.