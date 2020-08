100 de familii cu doi, trei sau patru membri internate la Spitalul de Infecțioase cu COVID

Nou focar la Secţia exterioară a Institutul de Psihiatrie Socola de la Şipote

Fiecare capitol din statistica făcută după cinci luni de pandemie de la Spitalul de Boli Infecţioase este de ordinul sutelor. „Au fost 100 de pacienţi cu vârste sub 18 ani şi am avut până acum 100 de decese, din care 87 au fost ieşeni. Am îngrijit 100 de familii cu doi şi până la patru membri bolnavi”, a spus Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva. Bilanţul arată că numărul total de pacienţi trataţi de COVID este de 2074, din Iaşi, dar şi din judeţele Moldovei. La aceştia se adaugă 300 de pacienţi care au fost internaţi în spitalele suport şi care au trecut înainte prin triajul Spitalului de Boli Infecţioase. “În prezent avem cinci zone de focar instituţionalizat (căminele de bătrâni şi centrele de plasament – n.r.), asta după numărul de pacienţi internaţi la noi, care este de aproximativ 60-70 de persoane, toate cu comorbidităţi “, a mai subliniat Carmen Dorobăţ. Un nou focar, pe lângă cele pe care Ziarul de Iaşi le-a semnalat, a fost descoperit la Secţia Exterioară Şipote a Institutului de Psihiatrie Socola. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică, aici, nouă beneficiari şi doi angajaţi au fost descoperiţi cu infecţia cu SARS COV 2. “Beneficiarii pozitivi au fost izolaţi în interiorul secţiei, în spaţii special amenajate şi sunt consultaţi zilnic de personalul medical specializat. Personalul pozitiv şi asimtompatic precum şi contacţii direcţi au fost izolaţi la domiciliu”, a precizat conducerea DSP Iaşi legat de acest nou focar.

„Nimeni nu îşi doreşte să apară în presă pacienţi spitalizaţi pe saltele pe holul spitalulului”

În acelaşi timp, medicii infecţionişti au declarat că există o creştere a numărului de cazuri medii şi severe de boală. Compartimentul de Terapie Intensivă de la Spitalul de Boli Infecţioase este ocupat în totalitate, adică toate cele nouă paturi, astfel încât, cum a spus şi managerul spitalului, este aproape imposibil să se facă dezinfecţia care este absolut obligatorie la o perioadă de timp. “La Terapie Intensivă ne ajută Spitalul de Neurochirurgie. La confirmaţi, numărul de locuri libere variază de la o gardă la alta, maxim 20 de locuri. Dar asta ţinând cont că majoritatea pacienţilor din spital sunt cu formă medie, severă şi critică de boală. Din păcate, aşa cum se observă, în vacanţă, ieşenii au lăsat garda jos, probabil că au agăţat masca în cui, au uitat de spălatul pe mâini ori de câte ori este cazul, şi au abandonat şi distanţarea socială. Avem familii internate aici. Mulţi dintre ieşeni sunt însă părinţi ai căror copii trebuie să înceapă şcoala. Din păcate ieşenilor le place se pare numărul asta din două cifre şi care începe cu şapte, cel puţin în ultima perioadă. Nu ştiu cum vom deschide anul şcolar, dar sigur ne aşteptăm la un număr mare de cazuri “, a mai adăugat Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase.

Întrebată cum va face faţă spitalul în cazul creşterii numărului de îmbolnăviri, Carmen Dorobăţ a adăugat că “nu există probleme să manageriezi actul medical, ci a locurilor pentru pacienţi, care variază inclusiv de la o oră la alta, a locurilor pentru cei dependenţi de oxigen, situaţie complicată pentru că şi numărul de forme medii spre severe de boală sunt multe”. „Nimeni nu îşi doreşte să apară în presă pacienţi spitalizaţi pe saltele pe holul spitalulului, aşa cum s-a văzut în alte ţări, dar dacă nu vom respecta regulile de distanţare socială şi conduită sanitară, nu vom reuşi să ne protejăm nici pe noi, nici pe cei dragi nouă”, a mai adăugat Carmen Dorobăţ.