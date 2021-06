De 7 ori BRAVO! Ei sunt zeciștii ieșeni de la Evaluarea Națională!

Colegiul Naţional „Costache Negruzzi“ din Iaşi se laudă în acest an cu trei elevi care au reuşit să obţină note maxime la cele două probe scrise, Limba română şi Matematică, la Evaluarea Naţională. Astfel, Andra Vârlam, Robert Lascăr şi Amalia Lefter sunt cei trei elevi de zece de la „Negruzzi“.

„Este un rezultat foarte frumos şi onorant pentru şcoală, în continuitatea reuşitelor anterioare. Ne bucurăm atunci când tradiţia unei şcoli de performanţă se păstrează de la o promoţie la alta, dovadă că a avut loc mereu aceeaşi întâlnire benefică între elevi studioşi, preocupaţi de bucuria de a cunoaşte, de învăţare, de rezultatele lor şi foarte siguri de traseul lor pe care îl doresc, şi profesori dăruiţi, serioşi, consecvenţi, care s-au ocupat de modelarea acestor elevi“, a menţionat Camelia Gavrilă, directorul Colegiului „Negruzzi“.

Ceilalţi trei zecişti din municipiul Iaşi sunt Tudor Ispir, Matei Dinu şi Alexandra Zaharia, toţi elevi ai Colegiului Naţional. Directorul unităţii, Elena Calistru, subliniază că elevii au reuşit rezultate frumoase în ciuda contextului pandemic şi a faptului că fac parte din prima generaţie care susţine examenul cu subiecte după modelul testelor PISA.

„Rezultatele obţinute de elevii noştri sunt deosebite, avem un număr mare de medii foarte frumoase, peste 140 de medii de admitere peste 9, iar 80 de medii între 9,50 şi 10. Aceste medii în primul rând sunt rezultatul muncii elevilor, al profesorilor şi al părinţilor, chiar dacă am traversat o perioadă complicată. Aceşti copii fac parte dintr-o generaţie încercată, cu ore online şi context pandemic, dar sunt şi prima generaţie care dau examen după un tip nou de subiecte“, a menţionat Elena Calistru, care a ţinut să îi felicite pe toţi elevii pentru rezultatele şi munca depusă.

Dintre cei 5.591 de candidaţi pre­zenţi la Evaluarea naţională în judeţ, 4.426 de candidaţi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, rezultând o rată de 79,2% de promovare, comparabilă, potrivit reprezentanţilor ISJ Iaşi, cu cea de anul trecut. Totodată, este mai mare decât media naţională, care este 76,80% în acest an.

La proba de Limba şi literatura română, în judeţul Iaşi, 4.694 de candidaţi (88,46%) au obţinut note peste sau egale cu 5, iar 21 de candidaţi au fost notaţi cu 10. La proba de Matematică, 3.850 de candidaţi (68,74%) au note peste sau egale cu 5, iar 114 de candidaţi au obţinut nota 10.

Comparativ cu anul trecut, analizând notele de pe primele 500 de poziţii în 2020 şi în 2021, se poate observa că anul acesta mediile sunt mai mici cu 15-20 de sutimi, chiar 25 de sutimi în zona poziţiilor 350-500, şi asta ca o medie per judeţ. Aceasta se va reflecta, în proporţie de 80%, şi în media de admitere, considerând că în general de la an la an media de absolvire (media anilor de liceu) este cam aceeaşi, cu foarte mici varianţii, per judeţ.