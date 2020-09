Impact în noapte pe Europeană, cu trei morţi. Vinovatul, acelaşi ca în accidentul pe Bucium cu fetița ucisă în curte

Un grav accident a avut loc ieri la intrarea în Leţcani, la intersecţia cu drumul strategic spre Bogonos. În jurul orei 6.20 dimineaţa, şoferul unui tir care transporta sfeclă a intrat pe Drumul European fără să se asigure şi a lovit uşor un microbuz care transporta călători de la Iaşi spre Bacău. Microbuzul s-a rotit de câteva ori, apoi s-a răsturnat peste o dubiţă d pasageri Opel Vivaro în care se aflau cinci călători. Doi dintre ei, şoferul de 55 de ani şi pasagerul din dreapta, au murit efectiv striviţi, iar ceilalţi pasageri din spate au fost răniţi grav, unul dintre aceştia, un bărbat, murind aseară la spital. De asemenea, o femeie de 35 de ani, pasager în microbuzul care trebuia să ajungă la Bacău, a fost aruncată pe geamul autovehicolului în urma coliziunii şi se află în stare gravă la spital. În total, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi au numărat 13 victime, dintre care şase au fost încarcerate.

De altfel, trupul şoferului din Opel a putut fi scos din autoturismul avariat abia după ce pompierii au repus pe roţi microbuzul de Bacău. Şoferul autotrenului care transporta sfeclă a precizat că a rămas fără frâne. “Eu veneam de la Movileni, m-a prins noaptea pe câmp, trebuia să ajung la Roman. În intersecţie am frânat, însă camionul nu a oprit. Am tot apăsat frâna, dar nu avea niciun efect, canci!”, a spus tânărul aflat la volan. Acesta a scăpat doar cu o sperietură, iar pe numele lui poliţiştii au deschis un dosar penal. O tânără care se afla în microbuz le-a povestit jurnaliştilor clipele de spaimă prin care a trecut. Ea îşi căuta telefonul pierdut când microbuzul se învârtea pe stradă, iar pe fruntea ei se vedea un cucui mare, vânăt. “Eu stăteam pe un scaun aflat chiar pe partea unde am «şters» camionul. M-a aruncat din scaun apoi. O femeie care se afla pe partea opusă a fost aruncată prin geam, cred că abia adormise”, ne-a spus fata.

Femeie aruncată pe geam

Victimile din autoturismul Opel lovit de microbuz practic au murit nevinovate. Toţi cei cinci ocupanţi din Opel erau colegi de muncă şi veneau de la Belceşti. Ei lucrau la firma Colect Metal şi trebuiau să ajungă la serviciu. Şoferul a murit pe loc, fiind vorba despre Constantin Gugeanu, de 55 de ani, iar pasagerul din dreapta, Ionuţ Buzdugan, de 29 de ani, a murit în drum spre spital, ultimul bărbat decedat murind aseară la ATI. Pasagerul din dreapta a sângerat intens imediat după accident şi nu s-a mai putut face nimic pentru el. De asemenea, şi ceilalţi ocupanţi din Opel au fost răniţi grav, cel care a decedat prezentând fracturi foarte grave. De altfel, din microbuz, femeia care a fost aruncată pe geam la impactul cu autoturismul Opel se află în stare gravă la spital.

Mulţi dintre călători au refuzat transportul la spital şi şi-au continuat drumul. “În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru infracţiunea de ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabuilirea cu certitudine a cauzelor producerii accidentului. Şoferii din microbuz şi autotren au fost testaţi cu alcooltestul, iar rezultatele au fost negative”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi. De asemenea, poliţiştii urmează să facă o expertiză în ceea ce priveşte sistemul de frânare al autotrenului.