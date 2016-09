Oportunităţile de afaceri în Mexic, promovate la Iaşi

Mai multe firme din Iaşi care dezvoltă soluţii software vor să îşi valorifice produsele în Mexic. Brandweb, Red Point Software Solutions şi Gemini CAD Systems sunt doar câteva dintre firmele care şi-au trimis reprezentanţi ieri la reuniunea de afaceri organizată de Camera de Comerţ şi Industrie. Companii din diverse domenii de activitate, antreprenori, dar şi studenţi au participat la o discuţie informală privind cooperarea economică şi oportunităţile de afaceri ale firmelor din Iaşi pe relaţia Mexic. Invitatul special al reuniunii a fost George Petruşan, consilier de Afaceri Economice şi Comerciale în cadrul Ambasadei României în Mexic.

„Ne interesează mai multe detalii despre mediul universitar din Mexic, deoarece dorim să ne promovăm un soft dedicat pentru managementul studenţilor”, a zis Răzvan Gîdei, director general Red Point Software Solutions. În schimb, reprezentanţii Gemini CAD Systems, dezvoltator de produse software pentru proiectare asistată de calculator dedicate industriei textile, dar şi cu aplicaţii şi în automotive şi aeronautică, s-au arătat interesaţi de oportunitatea participării la târgurile de profil organizate periodic în „ţara telenovelelor”. Petruşan a recomandat firmelor să participe la cât mai multe târguri tematice, iar preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie, Paul Butnariu, să iniţieze în viitor şi o misiune economică. „Vom încerca să organizăm una în Mexic anul viitor, fie în primăvară, fie în toamnă. În perioada octombrie-noiembrie 2016 este deja programată misiunea economică a României în Cuba, la cea de-a 34 ediţie a Târgului Internaţional de la Havana”, a spus Butnariu. De asemenea, în cadrul aceleiaşi întâlniri, Marian Berdan, patronul fabricii de interfoane Electra, membru şi în Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ, a împărtăşit din experienţa lui în iniţierea relaţiilor de afaceri cu parteneri din Mexic.

„Trebuie să menţionez că firmele din această ţară sunt mult mai secretoase. Cu greu scoţi de la ele detalii financiare. Sunt foarte zgârcite din acest punct de vedere, posibil şi din raţiuni ce ţin de securitate. În anul 2015, atunci când am participat pentru prima dată la un important târg de securitate desfăşurat în capitala Mexicului, pot să spun că am mers orbeşte. Atunci nu am primit niciun sprijin din partea Ambasadei României. Între timp lucrurile s-au schimbat în bine. Fără ajutorul acestor oficiali este foarte greu să intri în legătură cu posibili parteneri de business! Companiile cu greu îţi răspund la e-mailuri şi, cu toate că ştiu foarte bine engleză, preferă să folosească spaniola în relaţiile de afaceri”, a spus Berdan. La finalul reuniunii, oficialul ambasadei a ţinut să le facă antreprenorilor ieşeni şi un mic instructaj de securitate, având în vedere că în Mexic se înregistrează o rată crescută de infracţionalitate. „Paşaportul să îl ţineţi încuiat în seiful din camera de hotel, să nu aveţi la dumneavoastră bijuterii sau ceasuri scumpe, ci doar 100 de dolari în buzunar, de siguranţă”, a spus Petruşan.