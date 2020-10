Avertisment înfricoşător dat de un medic ieşean: În maximum 14 zile alegem pe cine salvăm

157 de noi cazuri COVID, ieri, la Iaşi. Locul II pe ţară, după săptămâni întregi, imediat după Bucureşti. Pentru mulţi dintre cei noi, telefonul sună ocupat, pentru că locurile în spitale, paturile libere sunt numărate pe degete. Alte liste lungi de confirmaţi au umplut spitalele, iar medicii sunt epuizaţi. Mesajul lor: „Suntem la un pas de Italia, în primăvară, şi în curând vom atinge acest prag, fără respectarea regulilor”.

Flux continuu

Flux continuu de pacienţi COVID 19 la Iaşi. Cel mai simplu calcul arată că, la 100 de noi cazuri zilnice, avem 700 de noi cazuri săptămânal. “Terapia Intensivă nu mai face faţă. Dacă 5% dintre cazurile noi ajung în ATI, în două săptămâni, medicii vor trebui să aleagă pe cine tratează sau nu”, a spus managerul Spitalului de Boli Infecţioase, prof.dr. Carmen Dorobăţ.

Într-adevăr, raportat la studiile existente la nivel mondial, dintre cei raportaţi zilnic/săptămânal, 5% ajung inevitabil la Terapie Intensivă. “S-au făcut 11 externări ieri; sigur, acele locuri vor fi ocupate, iar ieri, la prânz, aveam două locuri libere care s-au ocupat imediat. În acest moment, în spital, există mulţi pacienţi cu factor de risc major în ceea ce priveşte COVID 19. Locurile libere există doar de la o zi la alta, sau de la o raportare la alta, amintind faptul că avem două raportări pe zi spre DSP”, a subliniat prof.dr. Carmen Dorobăţ. Situaţia de la compartimentele ATI destinate bolnavilor COVID 19 este din ce în ce mai tensionată. Medicii îşi fac treaba din punct de vedere terapeutic la maxim, acum, dar se pune problema până când, în condiţiile în care Iaşul are peste 100 de cazuri raportate zilnic în ultima săptămână.

“Medicii de la ATI au atenţionat încă de la începutul lunii mai că posibilitatea să ajungem în acest moment există. Şi am ajuns… Şi asta chiar dacă am făcut un apel la populaţie să respecte măsurile de protecţie. Să nu bagatelizeze acest virus. Din nefericire, aceste reguli nu au fost respectate. Am ajuns în acest moment critic, şi ne apropiem cu paşi repezi de o sufocare a sistemului sanitar”, a declarat şi dr. Florin Roşu, şeful compartimentului AT din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase.

“La Terapie Intensivă nu mai este nimic”

Sitiuaţia de la Terapie Intensivă , în ceea ce priveşte bolnavii COVID 19, este cunoscută şi la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică. „Este critică, sunt pacienţi intubaţi, inclusiv la UPU a Spitalulului Sfântul Spiridon, care au şi infecţia cu noul coronavirus. La Terapie Intensivă nu mai este nimic. Nici un pat liber. Este în lucru deschiderea compartimentului de şase paturi de Terapie Intensivă de la Spitalul CFR, dar mai sunt aspecte de rezolvat. Este un compartiment care, cel mai târziu în cursul zilei de astăzi, îl vom deschide, şi facem eforturi pentru asta. Tot în acest timp, acţionăm pentru a deschide secţia externă de spital modular de la Leţcani, iar până atunci să obţinem 60 de paturi de la Spitalul CF Paşcani”, a spus Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi. Problema este că, şi dacă se va deschide Spitalul mobil, numărul de cadre specializate rămâne la fel. Şeful DSP a mai subliniat că întreaga reţea sanitară se confruntă cu un deficit în ceea ce priveşte personalul sanitar de la secţiile sau compartimentele ATI. “E clar că avem acest minus, şi că această pandemie a pus foarte mare presiune pe umerii celor care sunt în sistem. Problema este că, dacă populaţia continuă să ignore regulile sanitare, nu ştim în ce măsură vom face faţă în continuare. Acum nu e neapărat de numărul de paturi, ci de oamenii care să poată să îngrijească aceşti bolnavi“, a declarat Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi.

Medici re-specializaţi

O soluţie inedită, dar de lungă durată, pentru a acopiri deficitul de personal ATI este organizarea unui curs pentru medici din alte specialităţi. “Sub coordonarea profesorulului universitar doctor Oana Grigoraş, a fost demarat un proiect de formare în Terapie Intensivă a medicilor din alte specialităţi pe acest segment îngust al bolnavilor COVID 19, dar rezultatele se vor vedea peste câteva luni”, a mai spus Vasile Cepoi. Acesta a adăugat scurt că, raportat la rata de infecţie, Iaşul e încă departe de pragul roşu. Nu acelaşi lucru însă este pentru medici, asistenţi medicali, infirmiere. “Sigur, dacă e să ne luăm după rata de infecţie, mai avem până la 3%, noi suntem la 1,7%. În schimb, o rată care nu se calculează, din punctul de vedere al resurselor umane, suntem foarte aproape de pragul roşu”, a adăugat Vasile Cepoi.