Familia Vlasov, răvășită de COVID: soția a murit, el este în spital, o fiică și o nepoată, internate în Capitală

Drama familiei avocatului Mihail Vlasov, fostul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României continuă pe patul de spital şi după moartea soţiei acestuia, Viviana Vlasov. Atât avocatul, cât şi una dintre fiicele sale, Ingrid Vlasov, dar şi nepoata sa, Noelle, se află internaţi în spitale din Iaşi şi Bucureşti cu acelaşi diagnostic: COVID 19. Într-un apel făcut public pe contul de Instagram, Noelle Vlasov pare că dezvăluie voalat sursa infectării în familie: “Mai bine la mare cu mască decât la spital. (…) nu ştiţi cui puteţi să daţi, şi cum se va descurca acea persoană cu virusul, ce vârstă are, şi ce alte afecţiuni are.(…) Eu am purtat mască, dar m-am întâlnit cu mulţi oameni care nu purtau”. Surse oficiale au spus pentru Ziarul de Iaşi că întreaga familie Vlasov este infectată cu SAR-CoV-2, iar virusul ar fi fost contractat de la o rudă de la Bucureşti.

Avocatul Mihail Vlasov se află în acest moment internat la Spitalul de Pneumoftiziologie Iaşi cu infecţia cu SARS -COV-2, medicii spunând că acesta suferă de o formă medie de boală, iar că starea sa de sănătate este deocamdată una stabilă, acesta având şi comorbidităţi printre care şi diabet. Pe 22 august, soţia acestuia, Viviana Vlasov a murit la 72 de ani la Spitalul de Boli Infecţioase, după aproximativ 10 zile de internare cu infecţia cu SARS -COV -2.

Cu două zile înainte de a muri, Viviana Vlasov a fost transferată la Terapie Intensivă, starea sa de sănătate agravându-se brusc. Deşi avea 72 de ani, medicii spun că Viviana Vlasov nu avea boli asociate grave, care ar fi putut grăbi decesul. “Practic, sistemul cardio-vascular, sistemul renal, neurologic, totul a fost afectat foarte repede. Cu toate eforturile, din nefericire, am pierdut-o”, a spus Carmen Manciuc, directorul medical al Spitalului de Boli Infecţioase. Până la Revoluţie, Viviana Vlasov a fost medic pediatru şi medic şcolar la Colegiul Naţional, unde de altfel şi gemenele Ingrid şi Vanda Vlasov au studiat. Şi înainte de ’90 şi după, Viviana Vlasov era foarte apreciată în lumea bună a Iaşului, fiind numită şi “doamna Vivi” sau “doamna doctor”. După Revoluţie însă, Viviana Vlasov a renunţat la profesia de medic şi a înfiinţat una dintre primele case de modă din Iaşi şi din ţară, Casa Wanda. De aici, cel puţin Ingrid Vlasov, una dintre gemenele familiei a continuat cu succes tradiţia în design vestimentar, iar fiica sa, Noelle, la doar 16 ani este un fotomodel extrem de apreciat de criticii din domeniul modei.

Noelle Vlasov : “Nu ştiţi cui puteţi să daţi şi cum se va descurca acea persoană cu virusul”

Dar soţii Mihail şi Viviana Vlasov nu sunt singurii membrii ai familiei care au contractat virusul. Inclusiv fiica avocatului, Ingrid Vlasov şi nepoata acestuia, de 16 ani, Noelle Vlasov sunt internate la un spital din Capitală cu acelaşi diagnostic. Cu o săptămână înainte de moartea bunicii, Noelle Vlasov a scris pe contul său de intagram : „«Nu, eu nu iau virusul». Nu iei, până când iei. Şi se pare că nici vârsta nu contează, uite că se poate şi la 16 ani. Nu mai ieşiţi din casă fără mască, pentru că «oricum voi nu luaţi». Ieşiţi. Duceţi-vă unde vreţi. De la cafenea până la mare. Dar purtaţi mască. Mai bine la mare cu mască decât la spital. Protejaţi-vă pentru că nu ştiţi când sau cum este posibil să luaţi şi în ce fel vă va afecta. Şi mai important, nu ştiţi cui puteţi să daţi, şi cum se va descurca acea persoană cu virusul, ce vârstă are, şi ce alte afecţiuni are. Dacă ieşiţi din casă fără mască, în momentul acela riscaţi. Vă puneţi în pericol şi pe voi, şi pe toţi ceilalţi. Pe ce? Pentru ce?

Următoarea dată când vreţi să ieşiţi şi nu aveţi masca la voi vă rog să vă gândiţi foarte bine la riscuri şi să vă daţi seama că nu merită. În cazul în care: vă doare capul, tuşiţi, etc (la mine aşa a început) CHIAR DACĂ nu vi se pare ceva grav în acel moment, vă duceţi şi vă testaţi pentru COVID19, pentru voi înşivă, şi toţi ceilalţi. Eu am purtat mască, dar m-am întâlnit cu mulţi oameni care nu purtau. Aveţi grijă. Stay safe”.

O săptămână mai târziu însă, Nolle Vlasov anunţa tot pe contul de Instagram decesul bunicii sale. “Sunaţi-vă bunicii pentru ca într-o zi nu o sa mai aveţi pe cine suna”, a scris Noelle Vlasov . Tot în urmă cu două zile, Ingrid Vlasov, fiica avocatului Mihail Vlasov anunţa pe contul său de Instagram decesul mamei, postând cu tristeţe doar o poză, data naşterii şi al decesului. Referitor la modul în care membrii familiei Vlasov s-au infectat cu SARS CoV 2, surse oficiale din cadrul INSP au declarat: “Familia este infectată în totalitate. Aceştia au intrat în contact cu o rudă de la Bucureşti, cel mai probabil una dintre fiice”.

Cine este Mihail Vlasov, supranumit „Împăratul”

Mihail Vlasov a ţinut de mai multe ori prima pagina a ziarelor locale sau naţionale, fie că a fost vorba de scandaluri legate de Camera de Comert şi Industrie a României, ori de relaţia sa cu Mona Pivniceru, fost ministru al Jutiţiei în perioada Guvernului Ponta. Relaţia acestora a fost invocată inclusiv de preşedintele Traian Băsescu: “Nu ştiu care sunt preferaţii doamnei Pivncieru, ştiam că preferatul doamnei e pe la Camera de Comerţ. Credeţi că îl face pe dl Vlasov procuror general? Eu ştiu că e economist, nu jurist”. Alte subiect în care Mihail Vlasov a apărut în presă este legat de pasiunea pentru cazinouri şi asocierea sa cu clanuri de interlopi precum “Duduianu” sau “Caran”. Mihail Vlasov a fost condamnat în 2018 la nouă ani şi zece luni de închisoare într-un dosar în care este acuzat de folosirea influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii unor foloase, delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată. În dosar, sunt implicaţi şi fiica acestuia, creatoarea de modă Ingrid Vlasov, şi soţul ei, Marian Nedelcu.