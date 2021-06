Fără maşini în Gradina Botanică! Problema trebuie rezolvată urgent!

Câteva sute de ieşeni au semnat o petiţie online prin care solicită Primăriei ca o parte din drumul care tranzitează Grădina Botanică să devină pietonal. Este vorba despre tronsonul de la intrarea prin Păcurari în zona de agrement şi până la intersecţia cu str. Podgoriilor.

Anii trecuţi, când, de asemenea, s-a pus problema închiderii circulaţiei auto s-a invocat faptul că acest drum asigură acces spre Mănăstirea Podgoria Copou şi câteva proprietăţi private din zonă.

În schimb, iniţiatorii petiţiei spun că, odată cu asfaltarea străzii Podgoriilor, acest acces poate fi asigurat dinspre aleea Mihai Sadoveanu, iar legătura spre Păcurari (tronsonul din şos. Munteni) să poată deservi doar pietonii.

"Strada nu are trotuar, iar maşinile parcate pe stradă fac drumul mult prea îngust pentru pietoni şi maşini. Strada este intens circulată de maşini, multe dintre ele mergând cu viteză chiar dacă sunt mulţi pietoni care se plimbă pe stradă. Copiii se joacă în zonă şi se întâmplă des să iasă dintre maşinile parcate în faţa maşinilor în circulaţie, fapt extrem de periculos", se arată în petiţia iniţiată în mediul online.

Unele măsuri au fost luate, dar nu îndeajuns încât să poată fi creat un grad de confort sporit pentru persoanele care preferă să meargă pe jos şi nu la volanul unui "bolid": în zona lacului au fost amplasate indicatoare rutiere şi au fost montaţi stâlpi de delimitare a spaţiului verde de carosabil dar, cu toate acestea, există în continuare şoferi care nu respectă aceste restricţii.

Mai mult, în zona de agrement sunt şi agenţi de pază care deseori trebuie să-i determine pe şoferi să-şi mute maşinile din zona lacului în parcarea de lângă Mănăstirea Podgoria Copou.

Asfaltarea str. Podgoriilor a determinat ca tronsonul de pe şos. Munteni să devină şi mai circulat, în condiţiile în care unii şoferi consideră drumul o scurtătură între Păcurari şi Breazu. Unii semnatari ai petiţiei spun că o soluţie de compromis poate fi permiterea accesului doar pentru riverani.

Al cui e drumul?

Contactaţi telefonic, oficialii Primăriei spun că tronsonul în cauză este "în proprietatea şi administrarea" Universităţii "Al.I. Cuza" şi a Grădinii Botanice.

"Din această cauză, ca primă soluţie, ei sunt responsabili de reglementarea circulaţiei autovehiculelor în zonă ori prin montarea unei bariere la care să aibă cartelă de acces riveranii, ori postul de pază de la intrarea în Grădină să interzică accesul autoturismelor. Le vom asigura tot sprijinul logistic de care au nevoie şi, dacă solicită reglementări suplimentare, vom discuta în Comisia de Circulaţie, dacă este cazul, şi alte variante de acces la biserica din zonă. Totul depinde de răspunsul Universităţii, respectiv al Grădinii Botanice", a susţinut Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Declaraţia acestuia stârneşte însă o controversă: în inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, şos. Munteni figurează în proprietatea publică a oraşului şi în administrarea serviciului de străzi al Primăriei pe toată lungimea ei: de la intersecţia cu str. Cazărmilor şi până la intersecţia cu str. Podgoriilor (poziţia 399, conform hotărârii Consiliului Local 212/2018).

"Este corect ce spuneţi despre HCL-ul respectiv. Din păcate, el trebuie modificat prin actualizarea inventarului străzilor. La Cadastru, el (tronsonul, n.r.) apare în proprietatea şi administrarea Universităţii. În acest sens, am demarat deja corespondenţa cu Universitatea", a mai susţinut Buraga.

Totuşi, conform informaţiilor disponibile în aplicaţia eTerra a Autorităţii de cadastru, date care pot fi consultate online, tronsonul nu apare intabulat. Mai mult, reprezentanţi ai Oficiului de cadastru ne-au confirmat ieri că drumul respectiv nu apare în proprietatea sau administrarea UAIC.

În schimb, Primăria a intabulat doar tronsonul din şos. Munteni care începe de la str. Cazărmilor şi până la poarta de intrare în Grădina Botanică, cu toate că, aşa cum apare în HCL 212/2018, şi cealaltă porţiune de stradă este tot în domeniul public.

Directorul Grădinii Botanice: În trecut, aşa ceva nu se petrecea

Directorul Grădinii Botanice, prof.dr. Cătălin Tănase, membru corespondent al Academiei Române, spune că iniţiativa cetăţenilor este una binevenită şi e aşteptată de angajaţii grădinii.

"Cei care cunosc bine Grădina Botanică, vorbim de anii ’80, ’90, aşa ceva nu se petrecea atunci, maşini care să tranziteze grădina, să scurteze trasee de transport în comun. Spre exemplu, dinpre Breazu tranzitează aleea maşini care, pe alocuri, nu încap decât una singură pe aleea respectivă şi cealaltă staţionează pe spaţiul verde până se eliberează drumul", a declarat prof.dr. Cătălin Tănase pentru "Ziarul de Iaşi".

Directorul crede că oamenii aleg să vină în grădină pentru zona verde, în preajma lacului fiind secţia "Flora şi vegetaţia României", cu specii de plante aduse din toate provinciile ţării. "Este normal ca toţi aceşti oameni să îşi dorească să fie exclusiv pietonală", a completat prof.dr. Cătălin Tănase.

Ieşenii se plâng zilnic pe adresa grădinii

Aceasta a apreciat că este corectă afirmaţia celor care spun că deviaţia din aleea Mihail Sadoveanu spre cimitirul existent în zonă este asfaltată şi nu ar mai fi nicio problemă să fie accesată, pentru a putea fi limitat accesul dinspre Păcurari în grădină.

Dar prof.dr. Cătălin Tănase spune că aleea respectivă a fost definită de ani de zile de primărie ca fiind o stradă, una care nu beneficiază însă de serviciile aferente, cum ar fi cele de salubritate.

"Dacă este o stradă aşa cum a fost definită, unde sunt serviciile publice care trebuie să o deservească? Cine face curăţenia care e peste puterile noastre, fiindcă avem 33 de muncitori pe 88 de hectare? Nimeni din Iaşi nu poate să spună că a văzut vreun angajat al Servicii Publice pe strada respectivă. Unde sunt coşurile de gunoi montate de primărie?", a mai spus directorul.

Acesta a spus că primeşte zilnic întrebări de la ieşeni cu privire la interzicerea accesului maşinilor în grădină şi sunt angajaţi care stau zilnic să le răspundă că universitatea nu poate să facă asta.

Acesta ne-a pus la dispoziţie mai multe adrese trimise de-a lungul timpului primăriei prin care solicită interzicerea accesului maşinilor dinspre Păcurari, încă din 2006, iar răspunsul este mereu că varianta respectivă trebuie păstrată deschisă pentru riverani.

"Am solicitat semnalizarea, controlul, reglementarea. Au trecut mai bine de 10 ani până când au fost montate acele indicatoare cu staţionarea interzisă pe care nu putea să le pune universitatea. Am făcut recent o întâmpinare (n.red. - pe 10 mai 2021) către primărie şi poliţia rutieră, am trimis dovezi că nu se respectă regulile acolo, nu am primit absolut nimic, nici măcar confirmarea primii documentelor", a completat directorul grădinii.

Două dintre adresele puse la dispoziţie de către Grădina Botanică sunt semnate chiar de actualul primar, Mihai Chirica, pe vremea respectivă fiind director tehnic în cadrul primăriei. (Alex ANDREI, Cătălin HOPULELE)