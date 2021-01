Niciun cadru medical vaccinat nu a raportat alte probleme decât cele minore, prezente la majoritatea vaccinurilor

Sfârşitul de an a venit cu veşti bune pentru angajaţii din sistemul sanitar. După vaccinarea celor 260 de cadre medicale de la Spitalul de Boli Infecţioase, au urmat cele de la Spitalul de Pneumoftiziologie. “M-am vaccinat şi mă simt normal, nu am avut nicio problemă, nicio reacţie, aşa cum s-a întâmplat şi cu colegii mei. Nimic în afară de o durere întânită şi la celelalte vaccinuri, în zona de contact” a declarat Radu Crişan Dabija, managerul de la „Pneumo”. Spitalul de Pneumoftiziologie, principalul spital suport COVID, a intrat în campanie chiar în ziua de Revelion. “De atunci am vaccinat în fiecare zi, şi pe 31 şi pe 1 şi pe 2 ianuarie, în medie 75-80 de persoane pe zi. Am vaccinat inclusiv colegi de la celelalte spitale care au vrut să-şi facă vaccinul acum şi nu pe 4 ianuarie, dar mai avem personal de vaccinat”, a mai adăugat Radu Crişan Dabija.

Printre cei care au ales să se vaccineze mai repede sunt şi 15 medici specialişti în medicină de urgenţă şi trei asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Clinic "Sfântul Spiridon". În cadrul acestei unităţi medicale, vaccinarea va începe astăzi. "Sunt organizate două echipe de vaccinare, iar vaccinarea va dura trei zile. Sunt programaţi medici, asistenţi medicali din toate specialităţile dar şi personal auxiliar.

Pentru medicii de la UPU, vaccinarea s-a făcut la Spitalul de Pneumoftiziologie, urmând ca celelalte cadre medicale să fie vaccinate la centrul de la noi. La Spitalul Sfântul Spiridon sunt arondaţi şi medici specialişti în medicina de familie şi medici dentişti , cadre medicale care nu lucrează în spitale. Toţi colegii care s-au vaccinat se simt foarte bine, nu au avut niciun fel de efecte secundare, şi sperăm să fim un exemplu pentru toate categoriile din zona medicală, dar şi pentru categoriile de populaţie care urmează să se vaccineze”, a declarat Diana Cimpoeşu, coordonator UPU/SMURD Iaşi.

"Putem spune că situaţia s-a înrăutăţit"

Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Sănătate Publică, ieri, 3 ianuarie, pe teritoriul judeţului Iaşi au fost confirmate 117 noi cazuri de infecţie cu SARS COV 2, iar doi pacienţi aflaţi la ATI au pierdut lupta cu boala. Tot ieri, la raportarea de la ora 13, mai erau libere patru paturi de ATI COVID, dintre care un pat la Spitalul Municipal Paşcani şi alte trei paturi la secţia specială de la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu. În spitalele suport COVID-19 mai erau libere 283 de paturi pentru pacienţii confirmaţi cu forme medii spre severe de boală. Medicii trag un semnal de alarmă asupra creşterii numărului de cazuri grave de COVID 19.

“Sunt numai cazuri foarte grave cei care ajung fie direct la noi, fie via UPU a Spitalului Sfântul Spiridon. Dacă ne uităm la gradul de gravitate şi de complexitate, putem spune că situaţia s-a înrăutăţit, probabil şi datorită faptului că acele cazuri de forme medii sunt tratate acasă sub supravegherea colegilor specialişti în medicina de familie. Sunt internate cazuri care necesită suport ventilator cu debite foarte mari de oxigen. Avem şi o creştere a numărului de cazuri care prezintă o simptomatologie rezistentă la peste 7-10 zile. Mulţi dintre aceştia nu au avut iniţial simptome sau au avut simptome uşoare, dar, aşa cum am constat de-a lungul pandemiei, între a 7-a şi a 10-a zi situaţia se poate agrava subit şi poate degenera într-o simptomatologie foarte zgomotoasă”, a declarat Radu Crişan Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie. Acesta a adăugat că speră ca numărul de pacienţi în stare gravă să scadă odată cu această campanie de vaccinare.

“Probabil însă că se va constata o creştere a numărului de internări la două săptămâni după Crăciun şi Revelion, şi spun asta din experienţa altor sărbători care au fost anul trecut. În acest moment, trendul naţional este descrescător. Dar, atenţie, sunt din ce în ce mai puţine teste. Eu în continuare consider că testăm la nivel de ţară mult prea puţin, şi o testare mai amplă ar duce la cifre un pic mai apropiate de realitate. Testarea în masă ar duce şi la depistarea acelor asimptomatici, care, unii dintre ei, ajung în stare gravă la spital”, a mai spus Radu Crişan Dabija.