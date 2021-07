REPORTAJ - Pandemia nu a afectat deloc comerţul de contrabandă din pieţele ieşene

Pieţele agroalimentare din Iaşi sunt burduşite cu produse de contrabandă din Republica Moldova. În toate pieţele ieşene se poate cumpăra, ziua în amiaza mare, diferite tipuri de alcool, vodcă, ţigări fără timbru şi produse alimentare aduse, în mare parte, de peste Prut. La cerere, unii vânzători sunt dispuşi să facă şi deplasări la domiciliul clienţilor, în cazul unor comenzi mai consistente. Jurnaliştii „Ziarului de Iaşi” au mers în pieţele din Iaşi şi au aflat cât costă produsele vândute pe sub mână şi cât de simplu le poţi cumpăra. Poliţia locală? Ne pare rău, nu am văzut-o deloc prin zonă...

Traficul cu produse de contrabandă, aduse în mare parte din Republica Moldova şi Ucraina, este în floare în pieţele agroalimentare ieşene, şi se poate observa lesne. Cele mai multe produse aduse din cele două ţări vecine se găsesc în pieţe cunoscute ale oraşului. Jurnaliştii „Ziarului de Iaşi” au reuşit să găsească repede locurile în care vânzătorii ambulanţi comercializează în afara legii vodcă, ţigări fără timbru, diferite alte tipuri de alcool, dulciuri moldoveneşti, dar şi alte produse nefiscalizate. În piaţa din zona CUG, Piaţa Alexandru cel Bun şi Piaţa Nicolina, vânzătorii au propriile tarabe în care ascund de văzul lumii produsele care le pot face probleme în urma controalelor desfăşurate de autorităţi. În pieţe, vânzătorii de produse de contrabandă îşi fac veacul şi la intrările în piaţă şi în locurile cu vad comercial, de unde îşi asigură o clientelă numeroasă. Astfel de comercianţi se găsesc în faţa Pieţei Agroalimentare Nicolina, de pe bulevardul Nicolae Iorga.

Unde te întorci, te întreabă de ţigări

În ziua în care am mers în piaţă, şi deşi era relativ de dimineaţă, am văzut două persoane care întrebau trecătorii dacă vor să cumpere ţigări. Stăteau lângă una din intrările în piaţă şi în faţa magazinului „Bunătăţi bucovinene”. Pe un ton ceva mai discret, dar destul de tare, vânzătorii întrebau potenţialii clienţi dacă vor să cumpere ţigări ieftine.

De exemplu, ţigările Ashima erau la un preţ de 15 lei pachetul. Acest tip de ţigări sunt considerate a fi ceva mai bune decât alte mărci, de aceeaşi provenienţă. Preţul s-a menţinut şi în cazul negocierii unui cartuş cu zece pachete de ţigări, care ar fi costat 150 de lei. Pe lângă Ashima, din Piaţa Nicolina se pot cumpăra şi alte mărci de tutun, precum Marble şi Ritm,dar ceva mai ieftine. Situaţia este asemănătoare şi în Piaţa Alexandru cel Bun. De această dată, numărul vânzătorilor găsiţi a fost chiar mai mare decât cel din Piaţa Nicolina: două tarabe exclusiv cu produse moldoveneşti. Pe tarabă dulciuri, sub tarabă alcool şi ţigări. Vânzătorii ascund de ochii lumii produsele pe care le vând pe sub mână, iar pe tarabă pun la vânzare numai legume şi dulciuri aduse de peste Prut. De această dată, am găsit pachete de ţigări King Red, care au costat 15 lei. Acelaşi preţ a fost cerut şi pentru ţigările Ashima.

Nu numai ţigări, ci şi alcool

Pe lângă tutun, de la contrabandişti se pot cumpăra şi diferite tipuri de alcool şi dulciuri. Spre exemplu, un litru de vodcă moldovenească costă 40 de lei, iar bomboanele se vând cu preţuri între 15 şi 35 de lei pentru fiecare kilogram. Jurnaliştii au găsit şi în piaţa din zona CUG comercianţi de produse aduse de peste Prut. Şi de această dată, comercianţii aveau tarabă proprie pe care vindeau fructe şi legume, bomboane, diferite dulciuri şi alte produse moldoveneşti. Deşi toţi aceşti vânzători procedau cu oarecare fereală, nimeni nu părea a se sinchisi totuşi prea tare de posibila apariţie a oamenilor legii. Oameni pe care, de altfel, nu i-am zărit deloc prin preajmă.

Se dau condamnări grele, dar reţelele rezistă

În anul 2020, judecătorii ieşeni au pronunţat pedepse grele pentru o reţea de traficanţi care acţiona în Piaţa Agroalimentară Nicolina. Cei mai mulţi membri ai reţelei, cercetaţi în dosare de contrabandă, erau neamuri. Cei 12 traficanţi de ţigări, care alimentau cu tutun de contrabandă piaţa, au primit, în primă instanţă, ani grei de închisoare. Cea mai mare pedeapsă aplicată de judecători a fost de 11 ani de închisoare. Judecătorii au pronunţat condamnări dure deoarece unii dintre acuzaţi erau recidivişti. „Grupul infracţional organizat a fost identificat de organele de urmărire penală în august 2017 acţionând în zona Pieţei Nicolina în scopul obţinerii de venituri substanţiale prin săvârşirea unor infracţiuni implicând vânzarea de produse accizabile supuse marcării, cunoscând că acestea provin din contrabandă”, au precizat judecătorii. În motivare s-a menţionat că contrabandiştii ţineau legătura prin telefon şi stabileau unde se află autorităţile. „Membrii grupului discutau telefonic, stabileau unde se află organele de poliţie şi cel mai bun traseu de urmat pentru evitarea lor”, au mai precizat judecătorii.

