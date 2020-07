Sesiunea a doua de admitere: Ce locuri mai sunt libere la liceele ieşene

Absolvenţii de gimnaziu care au dorit însă un loc la liceele vocaţionale au putut depune cereri de înscriere la probele de aptitudini doar ieri, 27 iulie, astăzi, 28 iulie, urmând să se desfăşoare aceste probe, iar mâine, 29 iulie, vor fi afişate rezultatele.

În cazul candidaţilor care doresc un loc la liceele teoretice şi la şcolile profesionale, mai pot depune cereri de înscriere până la finalul acestei luni, până pe 30 iulie, pentru aceste locuri putând concura şi candidaţii care au fost declaraţi respinşi la probele de aptitudini ale liceelor vocaţionale.

Cea de-a doua etapă de admitere, conform metodologiei, este organizată la nivelul judeţului de către Comisia de Admitere Judeţeană Iaşi, iar centrul de admitere pentru etapa a doua este organizat la Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi.

În ceea ce priveşte cererile de participare la cea de-a doua etapă a admiterii, acestea vor fi depuse la unitatea şcolară de provenienţă şi vor fi transmise electronic către Comisia de Admitere Judeţeană Iaşi la adresa de e-mail cjais2020@gmail.com până joi, 30 iulie 2020, ora 10.00. În aceeaşi zi, Comisia de Admitere Judeţeană Iaşi va transmite electronic confirmarea primirii cererilor de înscriere.

Documentele în original vor fi predate şi înregistrate la Registratura Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi până joi, 30 iulie 2020, ora 15.00, în plic sigilat, de către fiecare unitate şcolară cu elevi care au participat la etapa a II-a de admitere în învăţământul liceal de stat.

Repartizarea candidaţilor în învăţământu liceal va avea loc pe 31 iulie, având prioritate candidaţii rromi pe locurile alocate acestora, în ordinea mediei de admitere sau de absolvire a claselor gimnaziale, cu prioritate pentru cei care au susţinut Evaluarea Naţională. Apoi va avea loc repartizarea candidaţilor cu CES pe locurile special alocate acestora, urmată de repartizarea celorlalţi candidaţi care au susţinut examenul de Evaluare Naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în final repartizarea celorlalţi candidaţi care nu au susţinut examenul de Evaluare Naţională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire. Pe 1 august vor fi afişate rezultatele repartizării candidaţilor.

În ceea ce priveşte locurile rămase libere în Municipiul Iaşi, Colegiul Agricol „Vasile Adamache” Iaşi are libere un loc la specialilzările „Economic”, trei la „Industrie alimentară”, două la „Turism şi alimentaţie” şi un loc la „Agricultură”. Colegiul „Negruzzi” mai are un loc la „Mate-Info”, Colegiul „Racoviţă” două locuri la „Mate-Info”, iar la Colegiul „Mihai Eminescu” mai sunt libere un loc la „Mate-Info biling engleză”, un loc la „Mate-Info bilingv franceză” şi două locuri la „Filologie”. Colegiul Naţional mai are libere două locuri la „Mate-Info”, iar Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” mai are libere patru locuri la „Mecanică”, două la „Protecţia mediului” şi două la „Construcţii şi instalaţii”. De asemenea, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” mai are libere un loc la „Tursim” şi trei la „Electronică”, iar Colegiul „Sturdza” are liber un loc la „Mecanică”. La Liceul „Leonida” sunt trei locuri la „Electromecanică”. La Liceul „Gheorghe Mârzescu” mai este liber un loc la „Producţie media” şi unul la „Electronică automatizări”, la Liceul Tehnologic de Transporturi şi de Construcţii mai sunt trei locuri la „Electromecanică” şi unul la „Construcţii şi Instalaţii”, la Liceul „Virgil Madgearu” mai sunt două locuri la „Turism” şi un loc la „Comerţ”, iar la Liceul Tehnologic Economic de Tursim mai sunt două locuri la „Comerţ” şi două la „Turism şi alimentaţie”. Totodată, mai sunt locuri la Liceul „Al. I. Cuza”, două la „Mate-Info”, un loc la Liceul „Cantemir”, la „Ştiinţe ale naturii”, iar la Liceul „Miron Costin” mai sunt două locuri la „Mate-Info” şi un loc la „Ştiinţe ale naturii”. La Liceul „Alecsandri” mai este un loc la „Filologie-franceză”, iar la Liceul de Informatică „Mosil” mai sunt două locuri la „Mate-Info”.

În cazul liceelor enumerate, locurile nu au fost ocupate fie din lipsă de candidaţi, fie pentru că cei admişi nu au mai depus în final dosarele de înscriere în termen.