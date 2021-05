Starea de alertă, prelungită: A fost eliminată interdicţia participării la pelerinaje şi procesiuni religioase

”A avut loc şedinţa CNSU, urmată de şedinţa de Guvern pentru aprobarea stării de alertă pentru încă o lună, începând cu data de 13 mai”, a anunţat, Raed Arafat, după sedinţa de Guvern.

Potrivit acestuia, principalele elemente de noutate sunt:

1. Permitrea circulaţiei persoanelor în 13 mai 2021, intre orele 2-5 dimineaţa pentru Ramadan

2. Este eliminată restricţia legată de domiciliu privind participarea la pelerinaje religioase sau procesiuni

De asemenea, şeful DSU a declarat că este luată în calcul participarea spectatorilor la competiţiile sportive, ca evenimente test sau pilot, pe baza propunerilor MTS şi cu avizul MS.

”Participarea permisă pentru persoanele vaccinate, cele care prezintă rezultatu unui test PCR nu mai vechi de 72 de ore. În timpul şedinţei s-a mai adăugat şi testul antigen nu mai vechi de 24 de ore cu condiţia prezentării unui certificat, emis de cineva autorizat. Condiţiile se stabiliesc prin ordionu comun MTS – MS”, a mai precizat Raed Arafat.

Acesta s-a mai referit şi la activiatea la cinema, concerte, teatre, cu participarea publicului peste 50%, doar ca evenimente test sau pilot.

”Până pe 1 iunie se mai fac analize de Comitetul interministerial şi pentru măsurile de 1 iunie sau după 1 iunie se revine până atunci cu alte acte”, a mai spus Arafat.

Întrebat cât va mai fi prelungită starea de alertă, Raed Arafat a precizat

”Analiza la CNCCI reunoaşte că situaţia e spre îmbunătţire, dar să vedem cum merge situaţia luna asta, dacă rămâne stabilă sau creşte numărul cazurilor. Starea de alertă ne permite luare unor măsură care sunt însă necesare. Dacă se stabilizează situaţia, se va opri. Nimeni nu are niciun interes să menţină România în starea de alertă nicio zi în plus (...) Depinde cum evoluăm. Nu am zis clar după o lună sau două. Declararea stării de alertă depinde să Ajungem la stabilitate şi nu mai avem nevoie de ea”, a mai afirmat Arafat.