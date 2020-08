UPDATE-VIDEO: Uciși de otrava pentru șobolani? Cei doi copilași din Coarnele Caprei au murit în chinuri cumplite

Cu toate eforturile medicilor, un copil de un an şi jumătate şi fratele său de trei ani au murit sâmbătă. Ipoteza că tragedia ar fi fost provocată de faptul că au mâncat struguri stropiţi nu se confirmă. Ar putea fi o substanţă cu toxicitate foarte mare, cum ar fi o otravă pentru rozătoare. „Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit”, a precizat prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, director al IML Iaşi. Un vecin ne-a spus că mama copiilor nu ar fi chemat medicii de la primele semne de intoxicaţie

Cauza preliminară a morţii celor doi copii din Coarnele Caprei este intoxicaţia, însă substanţa care a cauzat decesul micuţilor este încă necunoscută. În acest moment, medicii legişti presupun că substanţa toxică a fost inhalată şi nu înghiţită, varianta iniţială că decesul a fost cauzat de ingestia strugurilor din curte fiind demontată în urma nescopsiilor efectuate la Institutul de Medicină Legală (IML) Iaşi.

În stomacul unuia dintre copii a fost găsită o substanţă de culoare rozalie şi la niciunul dintre copii nu s-au găsit urme de struguri. „După ce am găsit în urma necropsiilor, după foile de observaţie, după istoric, este vorba despre o intoxicaţie. Este cu siguranţă o substanţă cu toxicitate foarte mare, un pesticid, posibil să fie o otravă pentru şoareci, rozătoare, avem nişte căi să ne dăm seama, dar încă nu am ajuns acolo, vom căuta în continuare. Nu este ceva de stropit via, cu siguranţă, garantez pentru asta, substanţele folosite în acest scop au toxicitate foarte slabă, nu pot să dea decât simptomatologie digestivă, nu deces. Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit”, a precizat prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, director al IML Iaşi. Determinarea exactă a substanţei care a cauzat moartea celor doi copii va fi însă un proces de durată.

Spitalul de Copii: „Cauza nu a putut fi identificată clar în urma investigaţiilor”

Cei doi copii, unul în vârstă de un an şi jumătate şi fratele său în vârstă de trei ani s-au stins din viaţă în cursul zilei de sâmbătă, presupunerea iniţială fiind că decesul a survenit după au mâncat în cursul zilei de vineri câţiva struguri, după spusele mamei. Membrii echipajului de pe elicopterul SMURD care au intervenit au încercat timp de 45 de minute să îl resusciteze pe copilul în vârstă de un an şi jumătate, însă au fost nevoiţi să constate decesul, celălalt copil fiind transferat la Spitalul de Copii „Sf. Maria” cu o stare de somnolenţă şi confuzie. După câteva ore, timp în care s-a încercat resuscitarea, copilul s-a stins din viaţă, medicii neştiind însă care este motivul. „Pacientul a ajuns la spital într-o stare extrem de gravă, s-au început manevrele de resuscitare cardio-respiratorie, însă după două ore a fost declarat decesul. Cauza nu a putut fi identificată clar în urma investigaţiilor efectuate la noi, astfel încât a fost dirijat către IML având în vedere condiţiile suspecte în care s-a produs decesul”, a precizat dr. Cătălina Ionescu, director medical al Spitalului de Copii. Atunci când a ajuns la spital, copilului i-au fost făcute mai multe analize toxicologice, pentru a determina dacă a fost vorba despre intoxicaţie cu organofosforice, droguri, barbiturice sau amfetamine, însă rezultatele au fost negative. De asemenea, medicii spun că există insecticide care nu sunt organofosforate, astfel fiind nevoie de analize detaliate care se fac în laboratoare specializate. Specialiştii spun că intoxicaţiile cu pesticide pot duce la astfel de tragedii, certitudinea fiind că organismele amândurora au fost afectaţi de aceeaşi substanţă, având în vedere simptomele asemănătoare.

Anchetă a Poliţiei

Cei doi copii ai familiei Roxana şi Valentin Bughiuş aveau vârsta de un an şi jumătate şi trei ani. Cei doi copii locuiau împreună cu mama lor în timp ce tatăl lucra în străinătate. Vineri, copiii au început să se simtă foarte rău, însă abia sâmbătă mama lor a sunat la 112. Poliţiştii au precizat că în acest caz sunt făcute cercetări însă aşteaptă raportul medicilor legişti de la Institutul de Medicină legală Iaşi. “Poliţiştii au fost sesizat cu privire la decesul celor doi copii, iar cercetările sunt în curs”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi. Jurnaliştii Ziarului de Iaşi au mers la Coarnele Caprei ieri şi au stat de vorbă cu familia câteva clipe. Familia îndoliată locuieşte aproape de centrul localităţii, iar în curtea casei se aflau mai multe rude adunate pentru înmormântare. Aceştia au mers ieri la Iaşi pentru a aduce trupurile neînsufleţite ale copiilor acasă pentru înmormântare, multe dintre rude venind din străinătate pentru ceremonia funerară.

„Am înţeles că s-au chinuit mult cei doi copii”

Vecinii familiei îndoliate au spus jurnaliştilor că nu îi cunoşteau foarte bine. “Au venit în sat prin primăvară, din străinătate. Nu am vorbit foarte mult cu ei. Noi am auzit că au cumpărat struguri, iar aceştia erau daţi cu insecticide. Aşteptăm şi noi să vedem ce spun rezultatele autopsiei”, ne-a spus un vecin de pe strada pe care locuieşte familia Bughiuş. Un alt vecin ne-a spus că familia mutată de curând era mai discretă. “Am o fată care a învăţat cu mama copiilor, când erau elevi. Au stat mult timp în străinătate, ştiu pe cei doi copii. Doamne fereşte de aşa ceva, nu cred că de la insecticide au murit. Au înghiţit altceva, probabil”, ne-a spus o femeie de pe aceeaşi stradă. O altă vecină este de părere că cei doi copii s-au jucat cu o altă substanţă periculoasă. “Ştiu că mama lor era grijulie, poate au pus mâna pe o substanţă periculoasă. Totuşi, trebuia ca de la primele semne să îi ducă la dispensar. Am înţeles că s-au chinuit mult cei doi copii, nu trebuiau să îi lase aşa”, ne-a spus femeia. Poliţiştii vor continua cercetările pentru stabilirea cauzelor care au dus la moartea celor doi copii, urmând ca zilele următoare să se stabilească oficial cauza decesului.

Mădălina OLARIU, Andrei DÎSCĂ