Vicele CJ Marius Dangă s-a infectat cu COVID. ”Urmeaza doua saptamani de izolare”

”Mi-am dat seama ca nu ma pregatisem pentru mesajul asta, desi erau sanse sa am nevoie de el. E simplu: desi am respectat toate masurile necesare, am fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus. Eu sunt bine, am simptome foarte usoare si urmez tratamentul prescris de medicul de familie. Si cei ai casei mele sunt bine. Urmeaza doua saptamani de izolare si, sper eu, sarbatori linistite. Ramanem in legatura online!

Multa sanatate tuturor!”, a scris el pe pagina de Facebook.