Piaţa IT din Iaşi s-a dublat în numai 2 ani. Iată care este viitorul Iaşului, dlor politicieni!

Aşa-numita "industrie fără fum" a Iaşului cunoaşte o dezvoltare absolut fulminantă: aceasta şi-a dublat practic numărul de angajaţi, în decurs de doar doi ani. Dacă în anul 2013 pentru companiile de IT şi Outsourcing lucrau în judeţ circa 6.000 de salariaţi, la finele anului 2015 peste 12.600 de persoane activau în domeniul producerii de software şi servicii conexe. Mai mult, afacerile totale derulate la Iaşi de companiile de IT şi Outsourcing depăşesc astăzi 460 de milioane de euro, cât erau la 31 decembrie 2015. Estimarea a fost realizată de „Ziarul de Iaşi” pe baza datelor financiare din bilanţurile aferente anului trecut, furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie din Iaşi. Asta în condiţiile în care, în 2013, afacerile totale se învârteau între 900 milioane şi un miliard de lei, adică o medie de 220 milioane de euro, sub jumătate cât este acum.

„Iaşul este azi noul pol major de creştere tehnologică al României. A înregistrat numai în domeniul industriei de IT o spectaculoasă creştere a numărului de specialişti la peste 12.000, este un centru universitar prestigios şi tot în Iaşi există centre de cercetare extrem de puternice. Numai că, pentru a asigura sustenabilitatea acestei creşteri, este nevoie ca Iaşul să devină un centru regional pentru întreaga Moldovă, Bucovina (inclusiv din Ucraina, n.r.) şi Republica Moldova. Este necesar ca ritmul de creştere să fie accelerat în anii care urmează şi, mai ales, este necesar să apară din industria de Outsourcing de azi, dar şi din afara ei, punctele care coagulează direcţiile noi în IT. Este foarte important ca universităţile din Iaşi să treacă de la statutul de furnizori de specialişti la parteneri de cercetare-dezvoltare, iar marile institute ale oraşului să fie sprijinite de comunitatea de afaceri cu implementări comerciale ale tehnologiilor”, crede deputatul Varujan Pambuccian, membru în Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor din Camera Deputaţilor.

Pentru a realiza o imagine cât mai fidelă a acestui sector, jurnaliştii "Ziarului de Iaşi" au selectat informaţii financiare în baza a 12 coduri din clasificarea statistică naţională a activităţilor economice. De asemenea, pentru firmele care au sediul central în alte judeţe decât Iaşi au fost transmise solicitări, fiind folosite informaţiile financiare transmise de acestea, coroborate cu datele disponibile pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

Iaşul se poate lăuda în prezent cu mai bine de 800 de firme de IT şi Outsourcing active, care au sediul social în judeţ şi care au depus aici bilanţ aferent anului trecut. 103 dintre acestea au raportat pentru 2015 o cifră de afaceri în valoare de peste un milion de lei, potrivit centralizării furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie. 221 de firme au avut afaceri între o mie şi o sută de mii de lei, iar 275 de societăţi figurează în 2015 cu o cifră de afaceri cuprinsă între o sută de mii şi un milion de lei. 86 de societăţi de IT şi Outsourcing cu sediul social în Iaşi au raportat Finanţelor Publice pentru 2015 o cifră a afacerilor cuprinsă în intervalul 1-10 milioane lei, iar 17 este numărul firmelor cu afaceri între 10 milioane şi 100 milioane lei. La finele anului trecut, două companii cu sediul social în judeţ au depăşit „pragul” de 100 de milioane de lei. Doar cifra de afaceri cumulată a firmelor de IT care au Iaşul drept centru al operaţiunilor a fost la final de 2015 la valoarea de 839,2 milioane de lei, adică, în jur de 190 milioane de euro, sumă ce reprezintă 4,2% din totalul afacerilor declarate de toate entităţile economice cu sediu social în judeţ.

Topul firmelor locale din IT

Topul celor mai importanţi jucători ieşeni din IT este deschis de compania Xerox Business Services, situată pe primul loc, cu o cifră de afaceri de 123,7 milioane de lei la 31 decembrie 2015.

Pe locul doi între companiile de profil care depun bilanţ la Iaşi este E.ON Business Services, care a raportat pentru anul trecut afaceri în valoare de 101,2 milioane lei.

Poziţia a treia a podiumului revine companiei cu capital american Amazon Development Center, care a realizat anul trecut la Iaşi o cifră de afaceri de 68,1 milioane lei.

Cu afaceri în cuantum de 57,2 milioane lei, britanicii de la SCC Services România se situează pe locul cinci, fiind urmaţi în clasament de compania locală Focality, deţinută de omul de afaceri Gabriel Mardarasievici, care a raportat în bilanţ o cifră de afaceri de 44,1 milioane de lei. În ordine, pe locurile imediat următoare sunt Ness România (38,1 milioane lei), Mind Software (31,4 milioane lei) şi Centric IT Solutions (25,7 milioane lei).

Topul celor mai importanţi 10 jucători ieşeni din domeniul IT şi Outsourcing se încheie, potrivit afacerilor raportate în 2015, cu firma cu capital italian Fire Credit, cu o valoare de 21,2 milioane de lei.

Una din cele mai mari societăţi care activează în Iaşi pe acest segment este Continental Automotive România. Totuşi, gigantul german nu are sediul social în judeţ, afacerile fiind raportate anual la Timişoara. În 2015, Continental a înregistrat o cifră de afaceri totală de aproximativ 2,6 miliarde lei cu 5.157 salariaţi, adică 510.000 lei per om. În Iaşi activează, conform datelor oferite de companie în jur de 1.400 de persoane, care, dacă se păstrează media, fac în Iaşi afaceri de 714 milioane de lei. O altă societate prezentă cu operaţiuni însemnate la Iaşi, dar înregistrată în Bucureşti, este UniCredit Business Integrated Solutions (UBIS).

Anul trecut, divizia IT, de back office şi servicii imobiliare a grupului financiar UniCredit a realizat o cifră de afaceri de 161,1 milioane lei cu 1.169 de angajaţi. La Iaşi, UBIS are circa 600 de salariaţi şi, dacă folosim acelaşi raţionament ca în cazul de mai sus, rezultă că firma face pe plan local aproximativ 82,7 milioane lei. Şi Endava România, care ţine juridic de judeţul Cluj, realizează în judeţ, cu cei peste 400 de programatori care lucrează la Iaşi, cel puţin 63 de milioane de lei.

Cei mai mari angajatori

Peste 12.600 de persoane lucrează în judeţ în domeniul IT, iar, potrivit datelor obţinute de la Camera de Comerţ şi Industrie, 7.745 persoane figurează ca salariaţi doar în cadrul companiilor cu sediul social în Iaşi. Restul sunt angajaţi la companii care raportează venituri şi număr de salariaţi în alte judeţe, dar desfăşoară operaţiuni importante şi în municipiul Iaşi. De departe, Xerox Busines Services şi Continental Automotive România sunt cei mai mari angajatori din judeţ pe acest segment. Dacă Xerox Business Services mai are puţin şi depăşeşte pragul de 2.000 de salariaţi, pentru compania germană, unul dintre cei mai mari furnizori internaţionali de componente auto şi principal producător de anvelope la nivel mondial, lucrează în prezent la Iaşi o echipă de peste 1.400 de angajaţi. Continental are însă planuri mari de extindere a operaţiunilor la Iaşi.

Gigantul german şi-a propus pentru viitorul nu foarte îndepărtat să construiască o nouă clădire de birouri lângă cea existentă în prezent pe bulevardul Poitiers, imobil care să aducă un aport de circa 10.000 de metri pătraţi nevoilor de dezvoltare ale companiei. Cu cei peste 800 de angajaţi la finele lui 2015, societatea ieşeană SCC Services România, parte a grupului Specialist Computer Centres din Marea Britanie, ocupă locul 3 între marii angajatori de pe piaţa locală de IT şi Outsourcing. În următorii trei ani, reprezentanţa locală a grupului britanic va avea circa 2.000 de angajaţi, dublu faţă de în prezent. UBIS (circa 600 de angajaţi), GfK şi Capgemini (fiecare cu câte 500 de salariaţi la Iaşi), Endava (400 de IT-işti) şi Amazon Development Center (371 salariaţi) sunt alte nume mari care au echipe extinse ce lucrează în prezent pe piaţa ieşeană. „Creşterea accentuată a numărului de angajaţi în industria de IT şi Outsourcing încununează într-un mod binemeritat implicarea, angajamentul şi performanţa a zeci, sute şi astăzi mii de profesionişti. Transmite totodată un mesaj de apreciere şi către reprezentanţii companiilor, fie ele naţionale sau multinaţionale, către antreprenori şi investitori, practic către toţi cei care, independent de motivaţiile intrinseci, şi-au asumat în ultimul deceniu contribuţia la transformarea Iaşului şi, ulterior a regiunii de Nord-Est, în unul dintre polii IT şi Outsourcing în România”, a declarat Sebastian Arhire, managing partner Train2Perform, una dintre companiile de resurse umane dinamice de pe piaţa Iaşului.

Numărul de angajaţi se va tripla până în 2030

Firmele de profil au devenit cel mai numeros contingent de chiriaşi în clădirile de birouri situate în Iaşi, iar pe viitor, companiile vor avea nevoie de mai multe spaţii, de mari dimensiuni. În următorii 15 ani, numărul persoanelor care vor lucra în industria IT şi Outsourcing în regiunea de Nord-Est va fi aproape triplu faţă de cel înregistrat în prezent. Astfel, 33.000 de specialişti IT vor activa până în anul 2030 în acest sector, potrivit unui studiu dat publicităţii de cluster-ul EURONEST. „Depăşirea pragului de 12.000 de angajaţi în IT şi Outsourcing, dar şi ritmul de creştere accelerat al acestei industrii pune presiune pe pipeline-ul dezvoltării de birouri în regiune, în 2017-2018 fiind nevoie de livrări de proiecte integrate de birouri în clădiri moderne, verzi, de peste 10.000 de metri pătraţi în proximitatea clădirilor actuale sau în zone noi, bine conectate la transportul public şi cu parcări suficiente”, consideră Dan Zaharia, senior consultant Extind.

Potrivit studiului EURONEST, pe lângă propria „pepinieră”, Iaşul va prelua în viitorul nu foarte îndepărtat şi numeroşi absolvenţi de la facultăţile de profil din Bălţi, Cernăuţi, Chişinău, dar şi Odessa. Totodată, este necesară şi creşterea cifrei şi a capacitatăţii de şcolarizare a universităţilor. Anual pe piaţă sunt „livraţi” 2.750 de noi absolvenţi care pot lucra în industria de IT şi Outsourcing, 1.100 provenind de la Informatică, Informatică de gestiune, Automatizări şi Calculatoare, respectiv Electronică. În paralel, au apărut şi la Iaşi şcoli private de reconversie a tinerilor, şi nu numai, către profesii foarte solicitate în acest domeniu. „Şcoala Informală de IT are o contribuţie semnificativă la Iaşi prin creşterea fluxului de specialişti ceruţi de industria IT şi Outsourcing din Iaşi, reuşind reconversia profesională premium a unui număr anual estimat de peste 150 de cursanţi la disciplinele disponibile aici: Introducere în IT, Web Development, Java Development, Software Quality Assurance, Project Management, Automation Testing, Microsoft .NET şi Business Analysis”, a precizat Răzvan Voica, managing partner al Şcolii Informale de IT. Înlesnirea parteneriatelor dintre învăţământ şi mediul privat, încurajarea antreprenoriatului în mod activ şi sistemic, la nivel de universitate, industrie şi autorităţi locale şi centrale sunt alte măsuri trecute la capitolul recomandări în raportul API.