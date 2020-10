Criză mare de vaccin antigripal în farmacii la Iași. "Nu avem. Sunt deja 40 în fața dvs"

Deşi campania de vaccinare antigripală este în plină desfăşurare, în farmacii nu se mai găsesc doze de vaccin pentru persoanele care doresc să se imunizeze contracost, iar următoarea tranşă de vaccinuri gratuite va ajunge la Iaşi peste cel puţin o săptămână. Medicii de familie spun că în acest sezon gripal se observă o dorinţă mai mare de vaccinare în rândul populaţiei, solicitările fiind şi de trei ori mai multe decât în anii anteriori. Având în vedere situaţia epidemiologică actuală, este recomandat ca populaţia care nu intră în categoria de risc să îşi achiziţioneze vaccinul pe cont propriu, însă dozele nu sunt de găsit nici în farmacii şi nici nu pot fi comandate online, stocurile fiind epuizate. Sunt făcute chiar şi liste de aşteptare pe care ieşenii se pot înscrie, dar farmaciştii spun că dozele care vin sunt insuficiente comparativ cu cererea care anul acesta este mult mai mare comparativ cu alţi ani. „Momentan nu avem pe stoc, primim puţine, sub zece doze la o tură şi atunci când le primim se dau foarte repede”, a precizat o farmacistă.

La o altă farmacie care face parte dintr-un mare lanţ farmaceutic lista de aşteptare este deja plină, iar oamenii sunt contactaţi telefonic în ordinea în care s-au înscris. „Dacă doriţi să aşteptaţi, vă pot trece pe caietul de comenzi, pentru că de două săptămâni tot luăm comenzi că nu am mai avut vaccin. Nici nu ştiu când vin, noi vom suna toţi oamenii de pe liste, avem cam 40 de persoane în faţa dumneavoastră”, a fost răspunsul farmaciştilor. Vaccinul antigripal se găseşte anul acesta în două variante: cu administrare injectabilă, care se administrează adulţilor şi copiilor de la vârsta de şase luni şi în varianta cu administrare nazală, destinată în special copiilor cu vârste între 2 şi 18 ani. Anul acesta, vaccinul recomandat este cel cu patru tulpini, adică cel tetravalent, iar în medie, o doză de vaccin costă 50-55 de lei.

În Iaşi au fost distribuite până acum 20.000 de doze

Prin campania de vaccinare antigripală gratuită a Ministerului Sănătăţii sunt imunizate persoanele care suferă de boli cronice, în special boli respiratorii, cardiovasculare, metabolice, persoane cu vârsta de peste 65 de ani, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, personal medical, dar şi gravide. Până acum, la nivelul judeţului Iaşi au fost distribuite aproximativ 20.000 de doze, în două tranşe, prima tranşă fiind la jumătatea lunii septembrie, iar a doua la sfârşitul lunii, urmând ca restul vaccinurilor să fie distribuite în octombrie şi în luna noiembrie. Astfel, următoarea tranşă va ajunge la Iaşi peste aproximativ o săptămână. Medicii spun că există mituri care îi împiedică pe oameni să îşi facă vaccinul, cele mai frecvente fiind că gripa este o boală uşoară pe care o face toată lumea sau că după administrarea vaccinului ajung să facă gripă. Specialiştii recomandă însă să ţinem cont de recomandările persoanelor avizate, mai ales având în vedere că vaccinul antigripal este printre cele mai vechi vaccinuri disponibile, care au salvat de-a lungul timpului milioane de vieţi. Este important de ştiut că după vaccinare, organismul are nevoie de aproximativ două-trei săptămâni pentru a forma anticorpi în titru protector.

De ce este foarte importantă vaccinarea antigripală în acest an

În contextul epidemiologic actual, când cazurile de coronavirus s-ar putea suprapune cu gripa sezonieră, specialiştii recomandă vaccinarea antigripală încă de la începutul sezonului, adică din septembrie şi până în decembrie. În primul rând, în cazul în care spitalele ar trebui să trateze atât pacienţi cu gripă cât şi pe cei cu COVID-19, sistemul sanitar ar fi copleşit de numărul de cazuri. Mai mult, un studiu apărut recent într-o revistă britanică de medicină, arată că în cazul unei duble infecţii, gripă şi COVID-19 în acelaşi timp, riscul de deces se dublează.

Deşi virusurile care cauzează cele două infecţii au aceeaşi cale de transmitere, pe cale aeriană de la om la om, având simptome similare până la un anumit punct, acestea sunt foarte diferite şi nu au aceleaşi efecte asupra unei persoane. Dacă pentru gripa sezonieră ne putem proteja prin vaccinare încă din copilărie, pentru COVID-19 nu există încă un vaccin disponibil la acest moment, iar medicii ne recomandă ca în acest sezon să ne imunizăm şi să continuăm să facem acest lucru an de an, fiind un vaccin sigur şi eficient. „În acest an în mod deosebit, în contextul pandemiei COVID-19, ar trebui să sensibilizăm atât populaţia, cât şi pe medicii din toate specialităţile că în acest an e nevoie mai mult decât oricând să vaccinăm un procent dacă se poate peste 75% dintre vârstnici şi dintre pacienţii cu boli cronice, pe care să-i protejăm de gripă şi să evităm situaţia în care ei s-ar putea infecta concomitent sau succesiv cu aceste două virusuri, fapt care ar conduce cu siguranţă la forme foarte severe de pneumonie şi la o rată de mortalitate foarte înaltă. Deci, practic vaccinarea antigripală în acest an ar trebui să fie prioritară”, a punctat prof. dr. Victoria Aramă de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş”.

Vaccinarea fiecăruia dintre noi le poate proteja şi pe celelalte persoane din jur, inclusiv pe cele care sunt vulnerabile, cum ar fi copiii mici, persoanele în vârstă sau care suferă de anumite afecţiuni cronice şi care nu se pot vaccina din diferite motive.