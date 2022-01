Cum să vă faceți corect testul de Covid acasă! Sfat dat de un pneumolog ieșean

Prelevarea din nas este mai bună decât cea de salivă.

Știți până unde trebuie să introduceți bețișorul?

"In caz ca va testati la domiciliu pentru Covid, cu teste rapide antigen, prelevarea ce se recomanda este din narina anterioara ( eg “pânā unde va puteti scobi cu degetul in nas”). Asta pentru ca testul este relevant numai atunci cand sunteti contagios si masa de incarcare virala este prezenta suficient si in narinele anterioare. Acest gen de prelevare e si mult mai util de folosit la copii, decat saliva! E surpinzator ca aceasta informatie nu e cunoscuta de specialistii oficiali, dar Centrele de Control al Bolilor din Statele Unite o mentioneaza", scrie Traian Mihăescu pe Facebook.