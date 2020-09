Dosar penal pentru un bunic de 69 de ani pentru că s-a urcat beat la volan

Şoferul băut are vârsta de 69 de ani, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influenţa alcolului. “Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Iaşi efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Din investigaţiile efectuate până în prezent s-a constatat faptul că în seara de 15 septembrie, un bărbat de 69 de ani în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Holboca ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un autoturism parcat, în urma impactului rezultând doar pagube materiale. În urma testării bărbatului de 69 de ani cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.