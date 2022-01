Economia ieșeană, cu mâna la burtă din cauza facturilor la gaz. "Vom muri"

Antreprenorii din Iaşi stau cu ochii pe informaţiile despre preţurile la energie şi gazele naturale ca pe butelie. Încă o majorare a preţurilor ar avea efecte dramatice, care vor fi resimţite în scurt timp, cred ei. “În condiţiile în care cresc preţurile la energie şi la gaze, toată economia României va muri”, este convins Neculai Apostol, fondatorul grupului de firme Kosarom. “Nu ne aşteaptă vremuri deloc bune”, crede şi preşedinte grupului de firme Electra, Marian Berdan.

Economia nu va rezista mai mult de câteva luni

Dacă nu se iau urgent măsuri de control al preţului la energie electrică şi gaze naturale, iar facturile vor creşte, întreaga economie este condamnată la moarte, este convins Neculai Apostol, care a calculat: “Pentru Kosarom, la o creştere de cinci ori a preţului la gaze, factura pe tot anul ar reprezenta 33,26% din cifra noastră de afaceri. (...) Vă daţi seama ce înseamnă dacă adăugăm şi energia electrică. Mai mult de câteva luni nu se poate rezista”. Acelaşi semnal l-au transmis printr-o scrisoare deschisă adresată Guvernului patru confederaţii patronale şi cinci confederaţii sindicale, care au solicitat plafonarea preţurilor la energie electrică şi la gaze naturale la valoarea acestora din decembrie 2020, pentru o perioadă de cel puţin 1 an de zile. Semnatarii scrisorii au solicitat crearea unui Task Force naţional care, în termen de maxim o lună, să propună soluţii pe termen mediu şi lung pentru asigurarea securităţii energetice a României, iar soluţiile să se materializeze într-un pact asumat de toate forţele politice şi de partenerii sociali. „Creşterea preţurilor la energie, electrică sau gaze naturale, afectează foarte mult industriile”, a explicat pentru „Ziarul de Iaşi” Marian Berdan, preşedintele grupului de firme Electra: „Gânditi-vă la un cuptor de pâine, care are un consum mare de energie. Ce înseamnă creşterea preţului la gaz sau energie electrică? Evident, creşterea preţului la pâine. Efectul este de multiplicare a preţului la produsele de pe piaţă. Ne vom confrunta anul acesta cu creşteri de preţ la toate produsele, după părerea mea. Nu ne aşteaptă vremuri deloc bune”.

În scrisoarea adresată premierului Nicolae Ciucă de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Confederaţia Patronală din Industrie, Agricultură, Construcţii şi Servicii din România (CONPIROM), Patronatul Naţional Român, Uniunea Generală a Industriaşilor din România, iar din partea sindicatelor, de către Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Sindicală Naţională Meridian şi Blocul Naţional Sindical, se apreciază că situaţia îngrijorătoare din România este datorată mai multor factori: liberalizarea pieţelor energetice (gaz şi energie electrică) în România, simultan cu problemele generate de criza pandemică, care la rândul ei a generat o criză energetică internaţională; lipsa tuturor actelor normative de reglementare a liberalizării, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul economic; lipsa mecanismelor de control aplicate preventiv.

„Am făcut o restructurare”

Asta înseamnă, tradus la cazul concret al grupului de firme Electra, aşa cum explică Marian Berdan, “o majorare a preţului energiei va îngreuna activitatea firmei. Avem consum de energie la tratarea sticlei, pentru lipituri electronice, etc. Pentru interfoane deja am majorat de la începutul anului preţurile cu 15%, nu aveam încotro. Pe de altă parte, vin producătorii din China cu produse ieftine şi nici noi nu puteam stabili nişte preţuri oneste, care să acopere cheltuielile şi să permită o creştere sănătoasă a firmei, aşa că va trebui să mai renunţăm la profit. Iar asta, în cele din urmă se reflectă în calitatea mediului de lucru. Ca să-ţi susţii angajaţii, care şi ei primesc acasă facturi majorate, ai nevoie de bani, ca să ai bani, ai nevoie de producţie, dacă produci, consumi, dacă consumi, plăteşti. Înainte de pandemie avem peste 180 de angajaţi. Între timp, am făcut o restructurare, acum avem 150 de angajaţi. E o criza a componentelor, e o criză provocată de pandemie, e o criză energetică, şi toate duc la scumpiri. În anul 2020, de exemplu, un display pentru interfon costa 7 dolari, iar în toamna lui 2021 acelaşi display a ajuns la 19 dolari”.

Promisiuni guvernamentale

Ca răspuns la îngrijorările din industrii şi economie, Guvernul a promis că va emite până vineri, 21 ianuarie, o ordonanţă de urgenţă care să prevadă o schemă nouă de sprijin pentru populaţie şi firme, de la 1 februarie.

Modificările pe care le va aduce documentul sunt:

preţul maxim care va fi plătit de consumatorii casnici pentru energie electrică, cu tot cu taxe, este de 0,8 lei/kWh, în scădere de la plafonul actual de 1 leu/kWh;

valoarea compensaţiei rămâne la 0,29 lei/kWh, dar cresc pragurile de consum. Astfel, vor fi îndreptăţiţi să primească această compensaţie toţi casnicii cu un consum de până la 500 kWh/lunr, în creştere de la plafonul actual de 330 kWh;

se vor introduce preţuri plafonate şi pentru consumatorii non-casnici mici de tipul IMM sau al instituţiilor, dar şi pentru consumatorii mari. Preţul va fi plafonat la 1 leu/kWh, pentru toate cazurile; la gaze naturale, pentru clienţii casnici, preţul plafonat scade la 0,31 lei/kWh, de la nivelul de 0,37 lei/kWh, deci acesta va fi preţul maxim care va fi plătit de populaţie;

la gaze naturale creşte şi pragul de consum până la care se acordă compensarea, dar şi valoarea compensării. Astfel, consumul până la care se acordă compensaţia creşte la 1.500 de metri cubi pe perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, de la 1.000 de metri cubi, cât este în actualul sistem;

compensarea acordată casnicilor care se înscriu în acest consum creşte la 40% din preţul de furnizare fără tarife, de la 33% cât este în prezent; pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară, preţul final plătit va fi de 0,37 lei/kWh de gaz (până acum nu exista un plafon de preţ pentru această categorie de consumatori)

Populaţia e îndemnată să se plângă la Protecţia Consumatorului

Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia consumatorilor Iaşi a primit câteva zeci de plângeri de la ieşenii care reclamă facturi prea mari la gaze naturale şi energie electrică sau sau că furnizorii le încalcă drepturile. La nivelul Iaşului, numărul sesizărilor e de 69, începând din noiembrie, de când se aplică prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 şi, potrivit comisarului şef Marilena Buhăescu, cele mai multe vizează facturile prea mari (36 de plângeri). În urma verificării sesizărilor, Comisariatul pentru Consumatorilor Iaşi a dat un avertisment şi şase amenzi în valoare totală de 55.000 de lei operatorilor economici reclamaţi şi a dispus “măsuri de încetare a practicilor comerciale incorecte şi de remediere a deficienţelor”, după cum se arată într-un răspuns emis de Comisariat la solicitarea Ziarului de Iaşi.

Cifra sesizărilor pare mică, însă Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a estimat în urmă cu două zile că solicitările venite din partea populaţiei vor ajunge cel mai probabil la câteva sute de mii în acest sezon rece şi a îndemnat populaţia să depună plângeri la Protecţia Consumatorului atunci când se simt înşelaţi de furnizorii de energie electrică şi gaze naturale.