FOTO Cum arată Palatul Braunstein după ce a fost refăcut

”Nu a fost ușor să ajungem aici, dar a meritat.

Să rememorăm:

1. era o clădire monument transformată în locuințe sociale, făcută praf și pulbere, făceau focul cu parchetul din camere, bătăi, țipete, alcool, o infecție de nedescris;



2. am reușit cu țipete și urlete să-i mutăm, au plătit articole de “presă” (unii), doar stăteau în “Km zero“ , aveau ștaif dar fără responsabilitatea de-a întreține clădirea;

3. am făcut și refăcut proiectul pentru a corespunde total exigențelor unei finanțări europene nerambursabile și am reușit;



4. am contractat lucrările, a plecat firma , am refăcut contractul și am reușit;

5. și am ajuns aici: am avut o idee, să punem ceva din zilele noastre în monument, cupola de sticlă, și cred că este bine ;



6. am redat Iașului o clădire frumoasă care era să “moară” ;

7. va fi un loc în care dacă te oprești poți regăsi spiritul Iașului, cel de oraș frumos.



Palatul Braunstein in 7 pași.

Urmează: Muzeul de istorie naturală, Mănăstirea Frumoasa, Baia Turcească, Casa Berthelot, cu finalizare în acest an și anul viitor”, a scris Chirica, atașând și câteva poze.

„Valoarea proiectului Palatului Braunstein este de 19 milioane de lei, cu TVA, finanţarea lucrărilor făcându-se prin fonduri europene în proporţie de 98%,”declara primarul la începutul anului 2019.

