Nababii lui Chirica, versiunea 2020. Nouă directori cu lefuri mai mari decât a președintelui țării

Cel mai mare venit înregistrat anul trecut de un director din administraţia locală i-a aparţinut lui Cătălin Neculau, şeful Salubris. În total, acesta a încasat 316.561 lei: de aproape două ori faţă de salariul preşedintelui ţării. Neculau a cumulat salariul de la Salubris (283.719 lei) cu indemnizaţia aferentă calităţii de membru în Consiliu de Administraţie (CA) al Citadin (32.842 lei). Astfel, Neculau a încasat lunar anul trecut o sumă de 26.380 lei (aproape 5.400 euro).

Cumulează trei venituri

Pe locul 2 în top se află directorul tehnic de la Citadin (Kristian Bârzu), dar acesta cumulează trei venituri: salariul, pensia şi indemnizaţia aferentă calităţii de membru al CA Termo-Service. În total, un venit anual de 267.318 lei, respectiv 22.277 lei/lună (circa 4.500 euro).

Urmează în top şeful lui Bârzu de la Citadin: Marius Ionescu, director general. Salariul de la constructorul Primăriei încasat de Ionescu a fost de 177.430 lei, la care s-au adăugat alţi 61.659 lei (membru CA Salubris). Pe lună, directorul Citadin a încasat un venit de 19.924 lei (circa 4.100 euro).

Doi şefi ai CTP completeză clasamentul veniturilor consistente: directorul general (Cristian Stoica) şi directorul de exploatare (Valetin Talef) cu 3.700 euro/lună şi, respectiv, aproape 3.600 euro/lună.

„Venitul aproape sigur pe an este indemnizaţia fixă la valoarea de 9.000 lei (pe lună, n.r.). Componenta variabilă nu e ceva sigur, depinde de indicatori. De exemplu, anul acesta la mine e zero. Căci dacă luăm, şi la preşedinte are şi alte avantaje faţă de indemnizaţie?! Nu?“, a declarat ieri Cristian Stoica.

Componenta variabilă despre care vorbeşte acesta permite directorilor de întreprinderi publice, în baza OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă, să-şi dubleze indemnizaţia lunară dacă îndeplinesc anumiţi indicatori de performanţă. Toţi directorii de societăţi din subordinea Primăriei beneficiază de această bază legală. De exemplu, în cazul lui Stoica, la indemnizaţia lunară câştigată anul trecut (cea de 9.000 lei) s-a adăugat încă un venit echivalent, în condiţiile în care directorul CTP şi-a îndeplinit indicatorii pe anul 2019 (plata fiind efectuată în 2020). În acest an, venitul său a scăzut aproape la jumătate întrucât el nu şi-a putut îndeplini indicatorii pe anul 2020 (în cazul lui fiind vorba în special despre creşterea cifrei de afaceri şi scăderea datoriilor la sfârşit de an) din cauza problemelor cauzate de pandemia Covid-19.

Alţi doi şefi ai CTP au încasat lunar venituri mari: directorul tehnic (Maricel Ghercă, fost director al falimentarei RATP) şi directorul economic (Lavinia Dobrescu), fiecare cu aproape 3.300 euro/lună.

Doi directori din Primărie - sinecuri în frumoase în CA-uri

Primăria Iaşi încă nu a pu­blicat declaraţiile de avere, dar despre doi dintre directorii municipalităţii putem afla detalii în contextul în care fac parte din CA-uri a unor societăţi subordonate instituţiei.

Vasile Tiron are două joburi (director de relaţii publice la Primărie şi membru în CA Termo-Service) care-i rotunjesc veniturile, alături de pensia de militar (e colonel în rezervă). Primele două surse i-au adus anul trecut un venit total de peste 170.000 lei, în timp ce pensia a fost de aproape 38.000 lei. Cele trei surse i-au asigurat un venit lunar de peste 17.000 lei (circa 3.500 euro). „Am salariul cuvenit“, ne-a spus ieri Tiron.

Într-o situaţie similară se află şi Dumitru Tomorug (director executiv la Primărie) care, pe lângă salariul încasat de la municipalitate (peste 103.000 lei), şi-a rotunjit venitul cu banii primiţi de pe urma calităţii sale de membru în două CA-uri (Veolia şi CTP), ajungând la o sumă totală de peste 186.000 lei, respectiv peste 15.000 lei pe lună (circa 3.200 euro).

Salariile directorilor din administraţia locală au stârnit în ultimii doi ani numeroase polemici în spaţiul public, iar în Consiliul Local (CL) s-a încercat luarea unor măsuri pentru diminuarea lor, dar propunerile venite din partea unor consilieri nu au fost acceptate de întreg plenul. Toţi cei 9 directori enumeraţi au încasat anul trecut venituri mai mari decât şeful statului, Klaus Iohannis având circa 3.000 euro/lună.

Ceilalţi directori de la alte societăţi din subordinea Primăriei (Servicii Publice, Termo-Service, EcoPiaţa şi Poliţia Locală) încă nu şi-au publicat declaraţiile de avere, dar aceştia au venituri similare cu şefii enumeraţi mai sus.