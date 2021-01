Pluguşorul primarului Mihai Chirica: „Drept buhai şi clopoţel,/ Folosesc un ghiocel“

Aho, aho, copii şi fraţi,/ Ştiu că toţi mă aşteptaţi,/ Pentru că tot gospodarul/ Vrea să-şi asculte primarul,/ Dar, sub cerul plin de nori,/ Nu se mai văd urători:/ Nici picior de individ,/ Că se tem toţi de COVID/ Şi de aia stau acasă,/ Cu vinişor bun pe masă./ Astăzi se sfârşeşte anu';/ Vreau şi eu să vă urez,/ Vouă să mă adresez/ Din Palatul Roznovanu/ Sau de pe pietonal./ Iaşii sunt în carnaval,/ Toţi au mască pe figură/ Şi sub mască toţi înjură./ Şi eu, astăzi, sunt mascat,/ Chiar dacă m-am vindecat,/ C-am avut şi eu COVID/ Când nu eram în partid/ Şi-acum, la final de an,/ Vă vorbesc ca din cazan/ Şi recit din urătură,/ De parcă am prune-n gură./ Iarna-i grea, omătu-i mare,/ Nu e vreme de plimbare,/ Nici de imobiliare,/ Ci vreme de pluguşoare!/ Hăăăi-hăi!

Am plecat să colindăm,/ Bloc, bloc să-nălţăm,/ Prietenii să-i ajutăm,/ Oraşul să-l transformăm!/ Drept buhai şi clopoţel,/ Folosesc un ghiocel,/ Care se aude tare,/ Că-i un fel de pocnitoare;/ Ghiocelu-i unsuros/ Şi-mi alunecă pe jos!/ Îmi mai fac, dacă am chef,/ Bici dintr-un redactor-şef:/ Când e caz de vreun şantaj,/ Plesneşte de la etaj!/ În anul care a fost,/ Mie nu mi-a mers prea prost,/ În pereche fericită/ Cu mireasa potrivită,/ Cu partidul liberal,/ Într-un an electoral./ Am ales, m-a acceptat,/ În martie ne-am luat./ Ne-am luat din interes/ Şi-am avut mare succes./ Cu mănuşi, fular şi fes/ Trageţi plugul cât mai des,/ Să facem căi de acces!/ Hăăăi-hăi!

Unii, care n-au habar,/ Zic c-a fost nuntă cu dar,/ Că mireasa-i cam trecută/ Şi de mulţi e cunoscută,/ Că duduia n-a fost fată,/ Şi că n-ar fi prima dată,/ C-a mai fost cu PDL/ Şi-au zis, împreună, DA,/ După care, tot aşa,/ A fost şi cu PSD,/ Când cu cuplul USL,/ Cu urmaşii lui Năstase,/ Amatori de multe case.../ Aici n-am ce comenta,/ Că şi eu am fost cu ea,/ Unii chiar m-au poreclit,/ Mi-au zis "pesedist vopsit";/ Recunosc, e-adevărat:/ M-am făcut blond din roşcat!/ Câţiva s-au luat de mine;/ Nici cu ei nu mi-e ruşine:/ Brătianu li-i strămoş,/ Dar ei stau în Podu Roş!/ Până în Podul de Fier/ Trageţi plug prin nea şi ger,/ Să facem un şantier,/ Să alegem loc curat,/ Vile noi de ridicat!/ Un an nou cu bucurie/ Şi la voi şi-n Primărie,/ Unde-i ca la cumătrie,/ Cu perechi, soţi şi soţii,/ Cei mai mulţi şi cu copii!/ Trageţi plugul pe câmpii!/ Hăăăi-hăi!

Ca în fiecare an, a urat tot Cip IEŞAN