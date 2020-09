Răsturnare de situaţie în dosarul “Regelui betoanelor”, emoţii printre unii aleşi locali

Decizia de eliberare din arest a omului de afaceri Cristin Zămosteanu a fost luată ieri, la prânz, de către judecătorii Curţii de Apel Iaşi. Aceştia au admis contestaţia formulată de dezvoltatorul imobiliar, împotriva unei decizii de prelungire a măsurii arestului preventiv, ce a fost luată de Tribunal, în primă instanţă. Întâmplarea face ca eliberarea lui să aibă loc exact a doua zi după alegerile locale care vor schimba bună parte din aleşii locali ce au fost audiaţi în dosarul său, după ce au votat decizii ce, spun procurorii, l-ar fi avantajat pe acesta.

O lungă listă de nume

Zămosteanu a fost plasat în schimb sub control judiciar, având o serie de interdicţii. Cele mai importante sunt cele de a lua legătura cu ceilalţi inculpaţi din dosar, mulţi dintre ei angajaţi sau apropiaţi de-ai săi. E vorba de Zămosteanu Oana Mirela, Creţu Ovidiu, Nedelcu Ion, Doacă Renato, Buzdugan-Arşinel Alexandra, Stoian Anamaria Mădălina, Andriazi Daniela, Spatariu Dragna, Istrate George Bogdan, Spiridon Dragoş, Bolobiţă Costel Cristinel şi Pârvu Andrei Marius. Tot pe perioada controlului judiciar, Cristin Zămosteanu nu poate comunica pe nicio cale cu aleşii locali sau angajaţii publici Bostan Manuel Ciprian, Dornean Tudor, Dobîndă Otilia Mihaela, Găburici Violeta-Adriana, Vintilă Iordan, Surdu Gabriel Mihai, Aur Marius Cătălin, Harabagiu Gabriel-Vasile, Fînaru Paula, Grigoraş Ana-Maria, Neamţu Eliza Maria, Vulpe Viorica, Bălteanu Robert, Radu George Ciprian, Zamă Cristian-Gheorghe, Bolobiţă Gianina, Amăriuţei Remus Lucian, Călin Dora Mihaela, Pavăl Laura Alexandra, Creţu Alexandra Cătălina, Lucaci Paul, Foca Măriuca, Apăvăloaie Iulian-Petru.

Aceleaşi interdicţii le are şi fosta consilieră de la ANAF Aura Pârvu, care prin aceeaşi decizia a fost eliberată şi ea din arest. “Au trecut două luni de când s-a luat măsura preventivă şi niciuna din acuzaţii nu s-a consolidat în vreun fel. De partea cealaltă, toată echipă de avocaţi, am produs nenumărate documente prin care am demonstrat legalitatea tranzacţiilor şi inexistenţa evaziunii fiscale. Soluţia a venit natural, spunem noi", a precizat avocatul Ionuţ Iftode, apărător al celor doi.

Decizia de ieri vine după ce aceeaşi Curte de Apel, acum câteva zile, a respins o cerere de înlocuire a arestului preventiv. Cristin Zămosteanu şi Aura Pârvu au fost arestaţi, la cererea DIICOT, la finele lunii iulie. Tot atunci a fost arestat şi Ovidiu Creţu, angajat de-al omului de afaceri, care între timp a fost eliberat şi el.