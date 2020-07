Universităţi de prestigiu din Europa, într-un proiect destinat neuroştiinţelor coordonat de Politehnica ieşeană

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” coordonează un consorţiu de cinci instituţii de învăţământ superior prestigioase care realizează un proiect de cercetare în domeniul neuroingineriei. Proiectul „BrainTwin” va începe din septembrie şi are o valoare de 900.000 euro, fiind finanţat pe linia Orizont. Denumirea completă a proiectului este „Development of a World-Level Neuroengineering Research Centre by European Twinning - «BrainTwin»”, iar TUIASI coordonează consorţiul format din Institutul Fraunhofer IPA din Germania, Universitatea din Salamanca, Steinbeis 2i gmbh din Germania şi Centre for Social Innovation din Austria.