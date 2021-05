UPDATE-FOTO: Dosarul grupului infracţional organizat. Primarul Chirica va fi audiat de procurori

ORA 23:50

După audieri maraton în jurul unei afaceri controversate girate de patronul publicației Bună Ziua și funcționari publici, a fost dat un prim mandat de reținere.

Fostul arhitect Alexandru Mustiață își va petrece următoarele 24 de ore după gratii.

Nu au fost făcute publice încă acuzațiile oficiale, dar vom reveni cu informații în cursul acestei nopți.

UPDATE 21:50

Soția lui Gabriel Harabagiu a venit la sediul IPJ din Copou, acolo unde este audiat soțul, și i-a adus un.pachet. apoi a plecat singură.

UPDATE 17.00 Un alt suspect din dosar este avocatul Irina Iacob, care ar fi autentificat o dată certă în dosarul de preluare a terenului. Ea a ajuns in urma cu cateva minute la audieri.

UPDATE 15.15 Surse apropiate anchetei au precizat pentru ZDI că primarul Mihai Chirica a fost chemat la audieri de catre procurori. La această oră nu se ştie ce calitate are în acest dosar, foarte probabil el fiind martor. Între timp, au venit la audieri Cristina Oțeleanu, de la departamentul Juridic, Denisa Ionașcu, secretarul Primăriei Iaşi si Florin Grierașu, fost inspector la Urbanism.

UPDATE 14.30. La această oră la sediul DIICOT Iaşi, din zona Podu de Fier, au început să adune mai multe persoane vizate în achetă. Printre acestea, a fost chemată la audieri şi notarul Georgeta Maximovici. De asemenea, mai mulţi avocaţi asteapta la rand să răspundă întrebărilor procurorilor. Potrivit unor surse ZDI, în această dimineaţă, DIICOT ar fi facut perchezitii si la biroul notarial din Miroslava al Iuliei Păduraru.

UPDATE

Conform celor mai recente informații, percheziții ar fi fost făcute la locuința fostului viceprimar Gabriel Harabagiu în Cantemir, dar și în biroul acestuia din Primărie.

Descinderi au fost, după cum am mai spus, la imobilul de pe Sărărie al familiei Asimionesei, dar și la sediul redacției Bună Ziua Iași (BZI) din Piața Unirii, redacție patronată de această familie.

La Primărie, polițiștii continuă să adune documente. 16 dintre cele 23 de persoane care vor fi duse la audieri la DIICOT în această după-amiază sunt angajate acolo.

UPDATE

Comunicatul oficial al Primăriei Iași:

"Astăzi, 26 aprilie 2021, reprezentanţi ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi (DIICOT Iaşi) s-au prezentat la sediul Primăriei Municipiului Iaşi pentru a ridica o serie de documente necesare finalizării unui dosar. Menţionăm că procedura nu a periclitat în niciun fel activitatea din sediul Primăriei.

De menţionat că o parte din actele solicitate de către reprezentanţii DIICOT Iaşi au fost trimise deja către instituţiile specializate încă de la începutul acestui an.

“Documentele solicitate de către DIICOT Iaşi sunt ca urmare a unei sesizări pe care Municipiul Iaşi a făcut-o încă de la începutul acestui an. Pentru verificarea şi analizarea celor sesizate de noi, procedura îi obligă să se prezinte la sediul instituţiei pentru ridicarea actelor necesare desfăşurării anchetei. Colegii mei au pus la dispoziţie toate documentele solicitate, activitatea Primăriei nefiind întreruptă niciun moment pe parcursul cererii din partea DIICOT Iaşi. Personal le-am dat tot concursul şi am cerut colegilor mei care gestionează acest tip de documentaţii să pună la dispoziţia acnhetatorilor toate documentele solicitate. Am încredere că verificările vor face lumină în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest caz, iar dacă s-au înregistrat încălcări ale legii cei vinovaţi trebuie să plătească”, a declarat primarul Mihai Chirica".

UPDATE

Conform surselor noastre, percheziții au fost și acasă la Gabriel Harabagiu, viceprimar la acea dată.

UPDATE

Comunicatul oficial al DIICOT:

"La data de 26.04.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat un număr de 24 de percheziții domiciliare, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, participație improprie la infracțiunile de abuz în serviciu și fals intelectual, instigare la infracțiunile de abuz în serviciu și fals intelectual, abuz în serviciu și omisiunea sesizării.

În cauză s-a reținut faptul că, în cursul anului 2016, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat în vederea obținerii, în mod fraudulos, a unui teren din patrimoniul unei instituții publice, pe care au construit o clădire, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 2 milioane de lei.

De asemenea, a rezultat faptul că activitatea infracţională a fost posibilă prin acordarea sprijinului de specialitate de către avocaţi, notari şi funcţionari publici din cadrul unei instituții publice.

La sediile DIICOT și BCCO Iași, vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 23 persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO București, Bacău și Suceava, al polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Iași şi Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție".

UPDATE

Conform surselor noastre, percheziții ar fi fost făcute și pe Sărărie la un imobil care îi aparține familiei Asimionesei.

Procurorii și polițiștii ridică documente privitoare la concesiunea de către Primăria Iași a terenului de pe Sărărie, unde a fost ridicat un bloc de către familia Asimionesei. În acel imobil și-au cumpărat apartamente mai mulți ieșeni cunoscuți.

UPDATE

Primarul Mihai Chirica a precizat că se ridică anumite documente și că nu sunt "descinderi".

"Nu sunt descinderi. Vor să ridice nişte documente pe care noi le-am trimis spre informare Parchetului referitor la un contract de asociere în participaţiune din 2005. Au venit să îşi ia documentele. Mai există în momentul de faţă un pachet de documente trimise la ei. Probabil că bănuiţi despre ce zonă vorbim. Noi am sesizat instituţiile statului şi cred că am făcut bine", a declarat Mihai Chirica.

Perchezițiile ar avea legătură cu un contract de asociere din 2005.

UPDATE

Ar fi fost în total 21 de descinderi ale procurorilor de la DIICOT și ale polițiștilor de la BCCO.

INFO

Polițiștii și jandarmii ar fi stat aproximativ 30 de minute la Piramida lui Dubeț.

Au fost descinderi și la Palatul Roznovanu.

Deocamdată nu avem detalii despre caz.

Vom reveni cu informații.