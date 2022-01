VIDEO: Plăpumi şi pături aduse de cetățeni pentru bolnavii care îngheață în spital

Acţiunea ”Protestul păturilor” a fost iniţiată de grupul civic Liga Vest, iar acesteia i s-a alăturat şi mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan.

”Văzând situaţia care este în spital, mai ales acesta de la Oncologie, unde durerea este poate cea mai mare, am adus săptămâna trecută plapumi şi perne noi pentru toate paturile şi încă 2 paturi electrice. Şi acum tot paturi electrice am adus, cu geometrie variabilă, care îl ajută pe bolnav să îşi schimbe poziţia în care stă zeci de zile. Sunt foarte bune, pentru că bolnavul poate să stea în diferite poziţii, or ştiţi ce înseamnă să fii bolnav, când oricum te mişti cauţi o mângâiere (...) Din cauza frigului ne-am mobilizat. Noi suntem în relaţii foarte bune cu toate spitalele. Şi în toamnă, când au fost probleme cu gazele, am procurat două generatoare de curent, tot pentru două spitale, în caz că rămân fără încălzire, să poată folosi această sursă proprie pentru a se putea încălzi. Şi acum lucrăm la nişte instalaţii pentru o maternitate”, a declarat Banatului, ÎPS Ioan Selejan.

Aflați amănunte de pe ziare.com.